Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201112/uborschitsa-1584386142.html
Победившая на выборах уборщица прокомментировала сообщения об увольнении
Победившая на выборах уборщица прокомментировала сообщения об увольнении
Избранная главой Повалихинского сельского поселения в Костромской области уборщица администрации Марина Удгодская рассказала РИА Новости, что не собирается... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T22:29
2020-11-12T22:29
марина удгодская
россия
костромская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577749731_0:58:1260:767_1400x0_80_0_0_b38eed1b7aa9743296e7bedbc17f62f8.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 ноя – РИА Новости, Екатерина Абрамова. Избранная главой Повалихинского сельского поселения в Костромской области уборщица администрации Марина Удгодская рассказала РИА Новости, что не собирается покидать должность, как о том пишут СМИ, потому что не может подвести земляков, оказавших ей доверие на выборах.Ранее газета "Московский комсомолец" со ссылкой на местного жителя написала, что Удгодская сложила полномочия."Я не могу подвести земляков, которые оказали мне доверие, избрав главой", - добавила она.Согласно данным избирательной комиссии Костромской области, Удгодская, кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, выиграла выборы у действующего главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района единоросса Николая Локтева с 61,7% голосов. За Удгодскую проголосовали 87 человек, а за Локтева – 48.По данным облизбиркома, Удгодская, 1985 года рождения, окончила Чухломский лесопромышленный техникум имени Чижова. В данных о месте работы было указано, что Марина – уборщик служебных помещений в той же сельской администрации, которую теперь возглавляет. Позже в администрации Костромской области рассказали РИА Новости, что уборщица – это подработка Марины, и что она имеет опыт работы сельским депутатом.
https://ria.ru/20201106/putin-1583397824.html
https://ria.ru/20201001/politika-1578053064.html
россия
костромская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577749731_0:0:1260:945_1400x0_80_0_0_e8f26f6926f13ab0e0bdfcefc54d149c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
марина удгодская, россия, костромская область, политика

Победившая на выборах уборщица прокомментировала сообщения об увольнении

22:29 12.11.2020
 
© Фото : страница Марины Удгодской в соцсетиМарина Удгодская
Марина Удгодская - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Фото : страница Марины Удгодской в соцсети
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 ноя – РИА Новости, Екатерина Абрамова. Избранная главой Повалихинского сельского поселения в Костромской области уборщица администрации Марина Удгодская рассказала РИА Новости, что не собирается покидать должность, как о том пишут СМИ, потому что не может подвести земляков, оказавших ей доверие на выборах.
Ранее газета "Московский комсомолец" со ссылкой на местного жителя написала, что Удгодская сложила полномочия.
Путин о победах людей рабочих профессий на выборах: Люди просто знают проблемы своих населенных пунктов - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября, 16:23
Путин прокомментировал победу уборщицы на выборах

"Это неправда, уходить я не собираюсь. Да, такие мысли были, потому что работа сложная, быть главой – большая ответственность, но меня поддержали местные депутаты, обещали поддержку", - заявила Удгодская РИА Новости.

"Я не могу подвести земляков, которые оказали мне доверие, избрав главой", - добавила она.
Согласно данным избирательной комиссии Костромской области, Удгодская, кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, выиграла выборы у действующего главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района единоросса Николая Локтева с 61,7% голосов. За Удгодскую проголосовали 87 человек, а за Локтева – 48.
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 15:00
Коллега поддержала избранную главой поселения под Костромой уборщицу
По данным облизбиркома, Удгодская, 1985 года рождения, окончила Чухломский лесопромышленный техникум имени Чижова. В данных о месте работы было указано, что Марина – уборщик служебных помещений в той же сельской администрации, которую теперь возглавляет. Позже в администрации Костромской области рассказали РИА Новости, что уборщица – это подработка Марины, и что она имеет опыт работы сельским депутатом.
 
Марина УдгодскаяРоссияКостромская областьПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:45Эксперты спрогнозировали начало отмены ограничений против COVID-19 в мире
00:39На сайте Минобороны открылся раздел о российских миротворцах в Карабахе
00:26В России стартуют продажи iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max
00:19Депутаты ЛДПР предложили отменить штрафы за проезд по "выделенке" ночью
00:12Вузы Москвы и Санкт-Петербурга переходят на дистанционное обучение
00:01Правозащитники заявили о массовой резне мирных жителей в Эфиопии
23:58В Висконсине допустили пересчет голосов на президентских выборах
23:56Зеленский будет ежедневно рассказывать новости из-за негатива в СМИ
23:51ЕС готов оказать гуманитарную помощь пострадавшим в карабахском конфликте
23:36Зампостпреда в ОБСЕ упрекнул Киев в желании переписать Минские соглашения
23:29В Ереване освободили одного из организаторов акции протеста
23:19Штабу Трампа отказали в иске к CNN по делу о "российском вмешательстве"
23:15На МКС скорректировали высоту орбиты
23:08Трамп ввел ограничения против фирм, связанных с китайскими военными
23:03В Москве умерли 70 пациентов с коронавирусом
22:54В Петербурге у 106 школьников выявили кишечную инфекцию
22:52Власти Подмосковья помогут семьям детей, пострадавших из-за прорыва трубы
22:45Для врио главы Хабаровского края наймут семь телохранителей
22:36В Москве назвали условия проведения новогодних корпоративов
22:34Участники международной конференции по Сирии приняли итоговое заявление
Лента новостейМолния