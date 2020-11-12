https://ria.ru/20201112/uborschitsa-1584386142.html

Победившая на выборах уборщица прокомментировала сообщения об увольнении

Победившая на выборах уборщица прокомментировала сообщения об увольнении

Избранная главой Повалихинского сельского поселения в Костромской области уборщица администрации Марина Удгодская рассказала РИА Новости, что не собирается... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T22:29

2020-11-12T22:29

2020-11-12T22:29

марина удгодская

россия

костромская область

политика

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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 ноя – РИА Новости, Екатерина Абрамова. Избранная главой Повалихинского сельского поселения в Костромской области уборщица администрации Марина Удгодская рассказала РИА Новости, что не собирается покидать должность, как о том пишут СМИ, потому что не может подвести земляков, оказавших ей доверие на выборах.Ранее газета "Московский комсомолец" со ссылкой на местного жителя написала, что Удгодская сложила полномочия."Я не могу подвести земляков, которые оказали мне доверие, избрав главой", - добавила она.Согласно данным избирательной комиссии Костромской области, Удгодская, кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, выиграла выборы у действующего главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района единоросса Николая Локтева с 61,7% голосов. За Удгодскую проголосовали 87 человек, а за Локтева – 48.По данным облизбиркома, Удгодская, 1985 года рождения, окончила Чухломский лесопромышленный техникум имени Чижова. В данных о месте работы было указано, что Марина – уборщик служебных помещений в той же сельской администрации, которую теперь возглавляет. Позже в администрации Костромской области рассказали РИА Новости, что уборщица – это подработка Марины, и что она имеет опыт работы сельским депутатом.

https://ria.ru/20201106/putin-1583397824.html

https://ria.ru/20201001/politika-1578053064.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марина удгодская, россия, костромская область, политика