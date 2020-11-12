https://ria.ru/20201112/uborschitsa-1584386142.html
Победившая на выборах уборщица прокомментировала сообщения об увольнении
Победившая на выборах уборщица прокомментировала сообщения об увольнении
Избранная главой Повалихинского сельского поселения в Костромской области уборщица администрации Марина Удгодская рассказала РИА Новости, что не собирается... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T22:29
2020-11-12T22:29
2020-11-12T22:29
марина удгодская
россия
костромская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577749731_0:58:1260:767_1400x0_80_0_0_b38eed1b7aa9743296e7bedbc17f62f8.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 ноя – РИА Новости, Екатерина Абрамова. Избранная главой Повалихинского сельского поселения в Костромской области уборщица администрации Марина Удгодская рассказала РИА Новости, что не собирается покидать должность, как о том пишут СМИ, потому что не может подвести земляков, оказавших ей доверие на выборах.Ранее газета "Московский комсомолец" со ссылкой на местного жителя написала, что Удгодская сложила полномочия."Я не могу подвести земляков, которые оказали мне доверие, избрав главой", - добавила она.Согласно данным избирательной комиссии Костромской области, Удгодская, кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, выиграла выборы у действующего главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района единоросса Николая Локтева с 61,7% голосов. За Удгодскую проголосовали 87 человек, а за Локтева – 48.По данным облизбиркома, Удгодская, 1985 года рождения, окончила Чухломский лесопромышленный техникум имени Чижова. В данных о месте работы было указано, что Марина – уборщик служебных помещений в той же сельской администрации, которую теперь возглавляет. Позже в администрации Костромской области рассказали РИА Новости, что уборщица – это подработка Марины, и что она имеет опыт работы сельским депутатом.
https://ria.ru/20201106/putin-1583397824.html
https://ria.ru/20201001/politika-1578053064.html
россия
костромская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577749731_0:0:1260:945_1400x0_80_0_0_e8f26f6926f13ab0e0bdfcefc54d149c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марина удгодская, россия, костромская область, политика
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 ноя – РИА Новости, Екатерина Абрамова.
Избранная главой Повалихинского сельского поселения в Костромской области уборщица администрации Марина Удгодская
рассказала РИА Новости, что не собирается покидать должность, как о том пишут СМИ, потому что не может подвести земляков, оказавших ей доверие на выборах.
Ранее газета "Московский комсомолец" со ссылкой на местного жителя написала, что Удгодская сложила полномочия.
"Это неправда, уходить я не собираюсь. Да, такие мысли были, потому что работа сложная, быть главой – большая ответственность, но меня поддержали местные депутаты, обещали поддержку", - заявила Удгодская РИА Новости.
"Я не могу подвести земляков, которые оказали мне доверие, избрав главой", - добавила она.
Согласно данным избирательной комиссии Костромской области, Удгодская, кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, выиграла выборы у действующего главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района единоросса Николая Локтева с 61,7% голосов. За Удгодскую проголосовали 87 человек, а за Локтева – 48.
По данным облизбиркома, Удгодская, 1985 года рождения, окончила Чухломский лесопромышленный техникум имени Чижова. В данных о месте работы было указано, что Марина – уборщик служебных помещений в той же сельской администрации, которую теперь возглавляет. Позже в администрации Костромской области рассказали РИА Новости, что уборщица – это подработка Марины, и что она имеет опыт работы сельским депутатом.