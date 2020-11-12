СК проверит колонию в Новосибирской области из-за убийства осужденного
НОВОСИБИРСК, 12 ноя – РИА Новости. Прокуратура Новосибирской области организовала выездную проверку в связи с убийством 39-летнего осужденного в исправительной колонии №13, возбуждено уголовное дело, сообщает надзорное ведомство в четверг.
Ранее в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области сообщили об обнаружении в колонии тела осужденного с признаками насильственной смерти, при этом в управлении отметили, что бунта в учреждении нет.
"В связи с обнаружением 11 ноября в колонии особого режима (ФКУ ИК-13 ГУФСИН России по Новосибирской области в селе Раисино Убинского района) трупа 39-летнего осужденного прокуратура Новосибирской области проводит выездную проверку. На место происшествия выехал Куйбышевский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях и прокурор Убинского района", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что сотрудники прокуратуры на месте происшествия организовали работу следственно-оперативной группы из сотрудников СК и главка МВД по Новосибирской области. Проведен осмотр места происшествия, тела, освидетельствование осужденных, изъяты образцы одежды, крови.
"Старший следователь Барабинского межрайонного следственного отдела регионального СКР возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.
Прокуратура проводит в исправительной колонии комплексную проверку деятельности учреждения, в том числе оценивает вопросы соблюдения законодательства об обеспечении режима и надзора, а также исполнения законодательства об оперативно-розыскной деятельности.
"Сотрудник облпрокуратуры проводит обход учреждения, осуществляет прием осужденных. Результаты расследования уголовного дела и прокурорской проверки взяты исполняющим обязанности прокурора Новосибирской области Борисом Крыловым на личный контроль", - добавили в прокуратуре.