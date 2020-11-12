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СК проверит колонию в Новосибирской области из-за убийства осужденного
СК проверит колонию в Новосибирской области из-за убийства осужденного
Прокуратура Новосибирской области организовала выездную проверку в связи с убийством 39-летнего осужденного в исправительной колонии №13, возбуждено уголовное... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T08:17
2020-11-12T08:17
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 12 ноя – РИА Новости. Прокуратура Новосибирской области организовала выездную проверку в связи с убийством 39-летнего осужденного в исправительной колонии №13, возбуждено уголовное дело, сообщает надзорное ведомство в четверг.Ранее в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области сообщили об обнаружении в колонии тела осужденного с признаками насильственной смерти, при этом в управлении отметили, что бунта в учреждении нет.В ведомстве отметили, что сотрудники прокуратуры на месте происшествия организовали работу следственно-оперативной группы из сотрудников СК и главка МВД по Новосибирской области. Проведен осмотр места происшествия, тела, освидетельствование осужденных, изъяты образцы одежды, крови.Прокуратура проводит в исправительной колонии комплексную проверку деятельности учреждения, в том числе оценивает вопросы соблюдения законодательства об обеспечении режима и надзора, а также исполнения законодательства об оперативно-розыскной деятельности.
https://ria.ru/20201112/ubiystvo-1584209252.html
https://ria.ru/20201111/voronezh-1584157589.html
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следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область, происшествия

СК проверит колонию в Новосибирской области из-за убийства осужденного

08:17 12.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НОВОСИБИРСК, 12 ноя – РИА Новости. Прокуратура Новосибирской области организовала выездную проверку в связи с убийством 39-летнего осужденного в исправительной колонии №13, возбуждено уголовное дело, сообщает надзорное ведомство в четверг.
Ранее в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области сообщили об обнаружении в колонии тела осужденного с признаками насильственной смерти, при этом в управлении отметили, что бунта в учреждении нет.
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"В связи с обнаружением 11 ноября в колонии особого режима (ФКУ ИК-13 ГУФСИН России по Новосибирской области в селе Раисино Убинского района) трупа 39-летнего осужденного прокуратура Новосибирской области проводит выездную проверку. На место происшествия выехал Куйбышевский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях и прокурор Убинского района", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что сотрудники прокуратуры на месте происшествия организовали работу следственно-оперативной группы из сотрудников СК и главка МВД по Новосибирской области. Проведен осмотр места происшествия, тела, освидетельствование осужденных, изъяты образцы одежды, крови.
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"Старший следователь Барабинского межрайонного следственного отдела регионального СКР возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.
Прокуратура проводит в исправительной колонии комплексную проверку деятельности учреждения, в том числе оценивает вопросы соблюдения законодательства об обеспечении режима и надзора, а также исполнения законодательства об оперативно-розыскной деятельности.
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"Сотрудник облпрокуратуры проводит обход учреждения, осуществляет прием осужденных. Результаты расследования уголовного дела и прокурорской проверки взяты исполняющим обязанности прокурора Новосибирской области Борисом Крыловым на личный контроль", - добавили в прокуратуре.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Новосибирская областьПроисшествия
 
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