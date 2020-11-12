https://ria.ru/20201112/ubiystvo-1584214646.html

СК проверит колонию в Новосибирской области из-за убийства осужденного

СК проверит колонию в Новосибирской области из-за убийства осужденного

Прокуратура Новосибирской области организовала выездную проверку в связи с убийством 39-летнего осужденного в исправительной колонии №13, возбуждено уголовное... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T08:17

2020-11-12T08:17

2020-11-12T08:17

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 12 ноя – РИА Новости. Прокуратура Новосибирской области организовала выездную проверку в связи с убийством 39-летнего осужденного в исправительной колонии №13, возбуждено уголовное дело, сообщает надзорное ведомство в четверг.Ранее в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области сообщили об обнаружении в колонии тела осужденного с признаками насильственной смерти, при этом в управлении отметили, что бунта в учреждении нет.В ведомстве отметили, что сотрудники прокуратуры на месте происшествия организовали работу следственно-оперативной группы из сотрудников СК и главка МВД по Новосибирской области. Проведен осмотр места происшествия, тела, освидетельствование осужденных, изъяты образцы одежды, крови.Прокуратура проводит в исправительной колонии комплексную проверку деятельности учреждения, в том числе оценивает вопросы соблюдения законодательства об обеспечении режима и надзора, а также исполнения законодательства об оперативно-розыскной деятельности.

https://ria.ru/20201112/ubiystvo-1584209252.html

https://ria.ru/20201111/voronezh-1584157589.html

https://ria.ru/20201111/ubiystvo-1584159398.html

новосибирская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область, происшествия