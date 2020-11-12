https://ria.ru/20201112/ubiystvo-1584209252.html

В Британии задержали медсестру по обвинению в убийстве восьми младенцев

В Британии задержали медсестру по обвинению в убийстве восьми младенцев

Полиция британского города Честер сообщила о задержании сотрудницы местной больницы по обвинению в убийстве восьми младенцев и десяти покушениях на убийство. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T05:20

2020-11-12T05:20

2020-11-12T05:32

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Полиция британского города Честер сообщила о задержании сотрудницы местной больницы по обвинению в убийстве восьми младенцев и десяти покушениях на убийство.Согласно заявлению полиции города, сотрудница больницы Countess of Chester Люси Летби была задержана во вторник после получения местной полицией разрешения на арест от королевской прокуратуры Британии.Обвинения предъявлены в рамках продолжающегося расследования ряда детских смертей и несчастных случаев в неонатальном отделении больницы в период с июня 2015 года по июнь 2016 года.На данный момент обвиняемая находится под стражей и должна предстать перед судом 12 ноября.Медсестра Люси Летби была задержана 3 июля 2018 года в рамках расследования смертей 17 детей в неонатальном отделении больницы Честера. Ей предъявили обвинения, после чего выпустили под залог. Сообщалось, что медсестра сотрудничала со следствием. Позже полиция английского графства Чешир предъявила медсестре обвинения в убийстве еще трех детей.Расследование началось в мае 2017 года, вначале следствие изучало 15 смертей, произошедших в больнице между июнем 2015 года и июнем 2016 года, однако полиция заинтересовалась обстоятельствами несчастных случаев (падений) еще с шестью детьми, которые произошли в тот же период.

https://ria.ru/20200204/1564239972.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

честер, великобритания, в мире