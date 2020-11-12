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В Британии задержали медсестру по обвинению в убийстве восьми младенцев
В Британии задержали медсестру по обвинению в убийстве восьми младенцев
Полиция британского города Честер сообщила о задержании сотрудницы местной больницы по обвинению в убийстве восьми младенцев и десяти покушениях на убийство. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T05:20
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честер
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Полиция британского города Честер сообщила о задержании сотрудницы местной больницы по обвинению в убийстве восьми младенцев и десяти покушениях на убийство.Согласно заявлению полиции города, сотрудница больницы Countess of Chester Люси Летби была задержана во вторник после получения местной полицией разрешения на арест от королевской прокуратуры Британии.Обвинения предъявлены в рамках продолжающегося расследования ряда детских смертей и несчастных случаев в неонатальном отделении больницы в период с июня 2015 года по июнь 2016 года.На данный момент обвиняемая находится под стражей и должна предстать перед судом 12 ноября.Медсестра Люси Летби была задержана 3 июля 2018 года в рамках расследования смертей 17 детей в неонатальном отделении больницы Честера. Ей предъявили обвинения, после чего выпустили под залог. Сообщалось, что медсестра сотрудничала со следствием. Позже полиция английского графства Чешир предъявила медсестре обвинения в убийстве еще трех детей.Расследование началось в мае 2017 года, вначале следствие изучало 15 смертей, произошедших в больнице между июнем 2015 года и июнем 2016 года, однако полиция заинтересовалась обстоятельствами несчастных случаев (падений) еще с шестью детьми, которые произошли в тот же период.
https://ria.ru/20200204/1564239972.html
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честер, великобритания, в мире

В Британии задержали медсестру по обвинению в убийстве восьми младенцев

05:20 12.11.2020 (обновлено: 05:32 12.11.2020)
 
© AP Photo / Matt DunhamПолицейские в Великобритании
Полицейские в Великобритании - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© AP Photo / Matt Dunham
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Полиция британского города Честер сообщила о задержании сотрудницы местной больницы по обвинению в убийстве восьми младенцев и десяти покушениях на убийство.
Согласно заявлению полиции города, сотрудница больницы Countess of Chester Люси Летби была задержана во вторник после получения местной полицией разрешения на арест от королевской прокуратуры Британии.
Обвинения предъявлены в рамках продолжающегося расследования ряда детских смертей и несчастных случаев в неонатальном отделении больницы в период с июня 2015 года по июнь 2016 года.
На данный момент обвиняемая находится под стражей и должна предстать перед судом 12 ноября.
Медсестра Люси Летби была задержана 3 июля 2018 года в рамках расследования смертей 17 детей в неонатальном отделении больницы Честера. Ей предъявили обвинения, после чего выпустили под залог. Сообщалось, что медсестра сотрудничала со следствием. Позже полиция английского графства Чешир предъявила медсестре обвинения в убийстве еще трех детей.
Расследование началось в мае 2017 года, вначале следствие изучало 15 смертей, произошедших в больнице между июнем 2015 года и июнем 2016 года, однако полиция заинтересовалась обстоятельствами несчастных случаев (падений) еще с шестью детьми, которые произошли в тот же период.
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