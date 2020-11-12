https://ria.ru/20201112/tsifrovizatsiya-1584374690.html

Ярославский губернатор рассказал об актуальности цифровизации

Ярославский губернатор рассказал об актуальности цифровизации

Цифровизация является устойчивым вектором развития общества, поэтому государство с помощью IT-компаний должно оперативно обеспечить проникновение передовых... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T20:50

2020-11-12T20:50

2020-11-12T20:50

ярославская область

дмитрий миронов

ярославская область

ярославль

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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Цифровизация является устойчивым вектором развития общества, поэтому государство с помощью IT-компаний должно оперативно обеспечить проникновение передовых технологий во все сферы человеческой жизни, заявил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.Внедрение цифровых новаций в различных сферах обсудили в четверг в Ярославле представители органов власти, бизнеса и эксперты в рамках обучающего вебинара компании "Яндекс" "Цифровое лидерство". Участников мероприятия во время пленарного заседания приветствовал губернатор Дмитрий Миронов."Сегодня мы понимаем, что цифровизация – не сиюминутный тренд, а устойчивый вектор развития. В первую очередь, современный подход к управлению, подключение передовых технологий позволяют планомерно повышать уровень жизни граждан, принимать эффективные решения и претворять их в реальность", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.Он отметил, что в этом году непростая эпидемиологическая ситуация многих заставила оперативно перестроиться и освоить новые форматы взаимодействия онлайн, в результате слаженных действий государства и бизнеса удалось в кратчайшие сроки перевести на дистанционную работу и обучение сотни тысяч человек."С учетом текущей ситуации и прогнозируя возможные вызовы в будущем, мы должны оперативно обеспечивать сквозную цифровизацию. Отрадно, что IT-компании и "Яндекс", как один из лидеров цифровой отрасли, включились в решение задач, которые стоят перед государством, помогают в реализации национальных проектов и демонстрируют социальную ответственность", - заявил Миронов.Ярославская область стала первым регионом, в котором представители органов власти и бизнеса смогли познакомиться с решениями компании "Яндекс" и лично обсудить с экспертами действенные практики по цифровизации территорий. Мероприятие организовано в рамках соглашения о сотрудничестве, которое правительство области и компания "Яндекс" подписали 12 марта.В настоящее время Ярославская область активно участвует в реализации национальной программы "Цифровая экономика", отметила заместитель председателя правительства области Екатерина Троицкая. "В рамках регионального проекта "Информационная инфраструктура" за два года высокоскоростным интернетом обеспечено порядка 300 социальных учреждений, а до конца 2021 года их количество достигнет 513. Это позволит организовать в области конкурентоспособную сеть передачи, обработки и хранения данных, а также автоматизировать основные социальные проекты", - цитирует Троицкую областное правительство.

https://ria.ru/20201110/turisty-1583960338.html

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ярославль

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий миронов, ярославская область, ярославль