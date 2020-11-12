https://ria.ru/20201112/truba-1584388150.html

Власти Подмосковья помогут семьям детей, пострадавших из-за прорыва трубы

Власти Подмосковья помогут семьям детей, пострадавших из-за прорыва трубы

Глава Дзержинского Московской области Людмила Иванова навестила детей, которые пострадали из-за прорыва трубы: их семьям окажут помощь, в том числе... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T22:52

2020-11-12T22:52

2020-11-12T22:52

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Глава Дзержинского Московской области Людмила Иванова навестила детей, которые пострадали из-за прорыва трубы: их семьям окажут помощь, в том числе материальную, сообщил РИА Новости замглавы администрации муниципалитета Глеб Горскин.Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что четверых детей 10-12 лет доставили в ожоговый центр после прорыва трубы с горячей водой в подмосковном Дзержинском: дети переходили дорогу, когда кипяток разлился по улице."Глава по поручению губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьёва выехала к пострадавшим. Девочки находятся в больнице с ожогами 1-2 степени тяжести, окажем полную поддержку и помощь", - сказал Горскин.Следственное управление областного главка СК проводит проверку. По данным источника РИА Новости, из-за аварии без горячей воды и отопления остались 38 домов и три социально значимых объекта. В этих домах проживают 5,3 тысячи человек, в том числе 620 детей.

https://realty.ria.ru/20201112/proryv-1584317439.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье), происшествия