https://ria.ru/20201112/truba-1584388150.html
Власти Подмосковья помогут семьям детей, пострадавших из-за прорыва трубы
Власти Подмосковья помогут семьям детей, пострадавших из-за прорыва трубы
Глава Дзержинского Московской области Людмила Иванова навестила детей, которые пострадали из-за прорыва трубы: их семьям окажут помощь, в том числе... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T22:52
2020-11-12T22:52
2020-11-12T22:52
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584368920_0:119:1019:692_1400x0_80_0_0_adbcae749b4b7d6f40ff552d025c690d.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Глава Дзержинского Московской области Людмила Иванова навестила детей, которые пострадали из-за прорыва трубы: их семьям окажут помощь, в том числе материальную, сообщил РИА Новости замглавы администрации муниципалитета Глеб Горскин.Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что четверых детей 10-12 лет доставили в ожоговый центр после прорыва трубы с горячей водой в подмосковном Дзержинском: дети переходили дорогу, когда кипяток разлился по улице."Глава по поручению губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьёва выехала к пострадавшим. Девочки находятся в больнице с ожогами 1-2 степени тяжести, окажем полную поддержку и помощь", - сказал Горскин.Следственное управление областного главка СК проводит проверку. По данным источника РИА Новости, из-за аварии без горячей воды и отопления остались 38 домов и три социально значимых объекта. В этих домах проживают 5,3 тысячи человек, в том числе 620 детей.
https://realty.ria.ru/20201112/proryv-1584317439.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584368920_0:68:1019:832_1400x0_80_0_0_efb088e478629a1b14a37c3a47dcaa28.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, московская область (подмосковье), происшествия