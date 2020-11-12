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Власти Подмосковья помогут семьям детей, пострадавших из-за прорыва трубы
Власти Подмосковья помогут семьям детей, пострадавших из-за прорыва трубы
Глава Дзержинского Московской области Людмила Иванова навестила детей, которые пострадали из-за прорыва трубы: их семьям окажут помощь, в том числе... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T22:52
2020-11-12T22:52
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Глава Дзержинского Московской области Людмила Иванова навестила детей, которые пострадали из-за прорыва трубы: их семьям окажут помощь, в том числе материальную, сообщил РИА Новости замглавы администрации муниципалитета Глеб Горскин.Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что четверых детей 10-12 лет доставили в ожоговый центр после прорыва трубы с горячей водой в подмосковном Дзержинском: дети переходили дорогу, когда кипяток разлился по улице."Глава по поручению губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьёва выехала к пострадавшим. Девочки находятся в больнице с ожогами 1-2 степени тяжести, окажем полную поддержку и помощь", - сказал Горскин.Следственное управление областного главка СК проводит проверку. По данным источника РИА Новости, из-за аварии без горячей воды и отопления остались 38 домов и три социально значимых объекта. В этих домах проживают 5,3 тысячи человек, в том числе 620 детей.
https://realty.ria.ru/20201112/proryv-1584317439.html
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), происшествия

Власти Подмосковья помогут семьям детей, пострадавших из-за прорыва трубы

22:52 12.11.2020
 
© @mydzer/ВКонтактеПрорыв трубы с горячей водой в городе Дзержинский Московской области. Кадр видео
Прорыв трубы с горячей водой в городе Дзержинский Московской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© @mydzer/ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Глава Дзержинского Московской области Людмила Иванова навестила детей, которые пострадали из-за прорыва трубы: их семьям окажут помощь, в том числе материальную, сообщил РИА Новости замглавы администрации муниципалитета Глеб Горскин.
Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что четверых детей 10-12 лет доставили в ожоговый центр после прорыва трубы с горячей водой в подмосковном Дзержинском: дети переходили дорогу, когда кипяток разлился по улице.
"Глава по поручению губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьёва выехала к пострадавшим. Девочки находятся в больнице с ожогами 1-2 степени тяжести, окажем полную поддержку и помощь", - сказал Горскин.
Следственное управление областного главка СК проводит проверку. По данным источника РИА Новости, из-за аварии без горячей воды и отопления остались 38 домов и три социально значимых объекта. В этих домах проживают 5,3 тысячи человек, в том числе 620 детей.
Прорыв трубы с горячей водой в Дзержинском на улице Томилинской - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
16:25
Прокуратура установит причины прорыва трубы в Дзержинском
 
Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
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