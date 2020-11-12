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Власти рассказали о состоянии детей после прорыва трубы в Подмосковье
Власти рассказали о состоянии детей после прорыва трубы в Подмосковье
Четверо детей, пострадавшие из-за прорыва трубы в подмосковном Дзержинском, находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T16:36
2020-11-12T18:28
россия
московская область (подмосковье)
дзержинский
происшествия
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Четверо детей, пострадавшие из-за прорыва трубы в подмосковном Дзержинском, находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что четырех детей доставили в ожоговый центр после прорыва трубы с горячей водой на улице в подмосковном Дзержинском. Пострадавшие доставлены в Люберецкий ожоговый центр.Ранее в пресс-службе администрации Дзержинского РИА Новости рассказали, что в состоянии средней степени тяжести находился один пострадавший ребенок.
россия
московская область (подмосковье)
дзержинский
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россия, московская область (подмосковье), дзержинский, происшествия

Власти рассказали о состоянии детей после прорыва трубы в Подмосковье

16:36 12.11.2020 (обновлено: 18:28 12.11.2020)
 
© Кадр из видео очевидцаПрорыв трубы с горячей водой в Дзержинском на улице Томилинской
Прорыв трубы с горячей водой в Дзержинском на улице Томилинской - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Кадр из видео очевидца
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Четверо детей, пострадавшие из-за прорыва трубы в подмосковном Дзержинском, находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что четырех детей доставили в ожоговый центр после прорыва трубы с горячей водой на улице в подмосковном Дзержинском. Пострадавшие доставлены в Люберецкий ожоговый центр.

"В результате происшествия в Дзержинском пострадали четыре человека. Все они госпитализированы в ожоговое отделение Московского областного центра охраны материнства и детства в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе администрации Дзержинского РИА Новости рассказали, что в состоянии средней степени тяжести находился один пострадавший ребенок.
 
РоссияМосковская область (Подмосковье)ДзержинскийПроисшествия
 
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