Власти рассказали о состоянии детей после прорыва трубы в Подмосковье
16:36 12.11.2020 (обновлено: 18:28 12.11.2020)
© Кадр из видео очевидцаПрорыв трубы с горячей водой в Дзержинском на улице Томилинской
© Кадр из видео очевидца
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Четверо детей, пострадавшие из-за прорыва трубы в подмосковном Дзержинском, находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что четырех детей доставили в ожоговый центр после прорыва трубы с горячей водой на улице в подмосковном Дзержинском. Пострадавшие доставлены в Люберецкий ожоговый центр.
"В результате происшествия в Дзержинском пострадали четыре человека. Все они госпитализированы в ожоговое отделение Московского областного центра охраны материнства и детства в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе администрации Дзержинского РИА Новости рассказали, что в состоянии средней степени тяжести находился один пострадавший ребенок.