https://ria.ru/20201112/truba-1584320068.html

Власти рассказали о состоянии детей после прорыва трубы в Подмосковье

Власти рассказали о состоянии детей после прорыва трубы в Подмосковье

Четверо детей, пострадавшие из-за прорыва трубы в подмосковном Дзержинском, находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T16:36

2020-11-12T16:36

2020-11-12T18:28

россия

московская область (подмосковье)

дзержинский

происшествия

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Четверо детей, пострадавшие из-за прорыва трубы в подмосковном Дзержинском, находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что четырех детей доставили в ожоговый центр после прорыва трубы с горячей водой на улице в подмосковном Дзержинском. Пострадавшие доставлены в Люберецкий ожоговый центр.Ранее в пресс-службе администрации Дзержинского РИА Новости рассказали, что в состоянии средней степени тяжести находился один пострадавший ребенок.

россия

московская область (подмосковье)

дзержинский

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, московская область (подмосковье), дзержинский, происшествия