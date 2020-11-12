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В Дзержинском четверых детей обожгло кипятком из-за прорыва трубы
В Дзержинском четверых детей обожгло кипятком из-за прорыва трубы
В подмосковном городе Дзержинский четверо детей пострадали при прорыве трубы с горячей водой, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T16:08
2020-11-12T16:08
2020-11-12T20:12
дзержинский
происшествия
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В подмосковном городе Дзержинский четверо детей пострадали при прорыве трубы с горячей водой, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.По его словам, пострадавших доставили в Люберецкий ожоговый центр.Заместитель главы городской администрации Глеб Горскин рассказал РИА Новости, что на теплотрассе произошла авария."В итоге из-за того, что дорога там под наклоном, вода полилась вниз, дети там переходили дорогу. Не оценили опасность от пара, который шел от воды. Сейчас они находятся в Люберецкой больнице, предварительный диагноз — термический ожог первой-второй степени", — сказал он. Один ребенок в состоянии средней степени тяжести, остальные отделались легкими ожогами, добавил замглавы администрации.Подмосковная прокуратура и главк Следственного комитета проводят проверку.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дзержинский, происшествия
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости.
В подмосковном городе Дзержинский
четверо детей пострадали при прорыве трубы с горячей водой, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС
.
"В результате прорыва трубы горячего водоснабжения вода разлилась на проезжую часть. Четверо детей в возрасте десяти-двенадцати лет переходили дорогу и получили ожоги", — сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавших доставили в Люберецкий ожоговый центр.
Заместитель главы городской администрации Глеб Горскин рассказал РИА Новости, что на теплотрассе произошла авария.
"В итоге из-за того, что дорога там под наклоном, вода полилась вниз, дети там переходили дорогу. Не оценили опасность от пара, который шел от воды. Сейчас они находятся в Люберецкой больнице, предварительный диагноз — термический ожог первой-второй степени", — сказал он.
Один ребенок в состоянии средней степени тяжести, остальные отделались легкими ожогами, добавил замглавы администрации.
Подмосковная прокуратура и главк Следственного комитета проводят проверку.