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В Дзержинском четверых детей обожгло кипятком из-за прорыва трубы

В Дзержинском четверых детей обожгло кипятком из-за прорыва трубы

В подмосковном городе Дзержинский четверо детей пострадали при прорыве трубы с горячей водой, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T16:08

2020-11-12T16:08

2020-11-12T20:12

дзержинский

происшествия

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В подмосковном городе Дзержинский четверо детей пострадали при прорыве трубы с горячей водой, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.По его словам, пострадавших доставили в Люберецкий ожоговый центр.Заместитель главы городской администрации Глеб Горскин рассказал РИА Новости, что на теплотрассе произошла авария."В итоге из-за того, что дорога там под наклоном, вода полилась вниз, дети там переходили дорогу. Не оценили опасность от пара, который шел от воды. Сейчас они находятся в Люберецкой больнице, предварительный диагноз — термический ожог первой-второй степени", — сказал он. Один ребенок в состоянии средней степени тяжести, остальные отделались легкими ожогами, добавил замглавы администрации.Подмосковная прокуратура и главк Следственного комитета проводят проверку.

дзержинский

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дзержинский, происшествия