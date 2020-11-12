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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201112/tramp-1584350890.html
СМИ рассказали о планах Трампа по "разгрому" Fox News
СМИ рассказали о планах Трампа по "разгрому" Fox News
Действующий президент США Дональд Трамп рассматривает возможность создания собственного онлайн-СМИ, чтобы отомстить телеканалу Fox News за присуждение победы на РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T18:32
2020-11-12T20:54
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
fox news
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 ноя — РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп рассматривает возможность создания собственного онлайн-СМИ, чтобы отомстить телеканалу Fox News за присуждение победы на выборах своему политическому оппоненту демократу Джо Байдену, сообщает издание Axios."Он хочет разгромить Fox, в этом нет никаких сомнений", — цитирует Axios слова близкого к президенту источника. Поскольку запуск кабельного телеканала требует больших вложений, в том числе финансовых, Трамп склоняется к созданию собственного издания, которое будет вести трансляции в интернете. По предварительным данным, оно будет доступно по месячной подписке. Издание отмечает со ссылкой на источники, что с помощью нового канала Трамп "собирается отдать много времени критике Fox".Телеканал Fox News, самый лояльный Трампу из всех американских кабельных телеканалов, первым наряду с агентством Ассошиэйтед Пресс присудил Байдену победу на выборах в штате Аризона. Это вызвало глубокое негодование самого претендовавшего на второй срок президента и его сторонников.Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Победу, по предварительным данным, одержал Джо Байден, о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США республиканец Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
https://ria.ru/20201112/vybory-1584229448.html
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дональд трамп, fox news, джо байден, сша, в мире

СМИ рассказали о планах Трампа по "разгрому" Fox News

18:32 12.11.2020 (обновлено: 20:54 12.11.2020)
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп во время предвыборного ралли в штате Айова
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного ралли в штате Айова - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© REUTERS / Carlos Barria
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 ноя — РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп рассматривает возможность создания собственного онлайн-СМИ, чтобы отомстить телеканалу Fox News за присуждение победы на выборах своему политическому оппоненту демократу Джо Байдену, сообщает издание Axios.
"Он хочет разгромить Fox, в этом нет никаких сомнений", — цитирует Axios слова близкого к президенту источника. Поскольку запуск кабельного телеканала требует больших вложений, в том числе финансовых, Трамп склоняется к созданию собственного издания, которое будет вести трансляции в интернете. По предварительным данным, оно будет доступно по месячной подписке. Издание отмечает со ссылкой на источники, что с помощью нового канала Трамп "собирается отдать много времени критике Fox".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
Вчера, 10:30Выборы президента США — 2020
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Телеканал Fox News, самый лояльный Трампу из всех американских кабельных телеканалов, первым наряду с агентством Ассошиэйтед Пресс присудил Байдену победу на выборах в штате Аризона. Это вызвало глубокое негодование самого претендовавшего на второй срок президента и его сторонников.
Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Победу, по предварительным данным, одержал Джо Байден, о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США республиканец Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
Итоги президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
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Итоги президентских выборов в США
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампFox NewsДжо БайденСШАВ мире
 
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