https://ria.ru/20201112/tramp-1584350890.html

СМИ рассказали о планах Трампа по "разгрому" Fox News

СМИ рассказали о планах Трампа по "разгрому" Fox News

Действующий президент США Дональд Трамп рассматривает возможность создания собственного онлайн-СМИ, чтобы отомстить телеканалу Fox News за присуждение победы на РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T18:32

2020-11-12T18:32

2020-11-12T20:54

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

fox news

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 12 ноя — РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп рассматривает возможность создания собственного онлайн-СМИ, чтобы отомстить телеканалу Fox News за присуждение победы на выборах своему политическому оппоненту демократу Джо Байдену, сообщает издание Axios."Он хочет разгромить Fox, в этом нет никаких сомнений", — цитирует Axios слова близкого к президенту источника. Поскольку запуск кабельного телеканала требует больших вложений, в том числе финансовых, Трамп склоняется к созданию собственного издания, которое будет вести трансляции в интернете. По предварительным данным, оно будет доступно по месячной подписке. Издание отмечает со ссылкой на источники, что с помощью нового канала Трамп "собирается отдать много времени критике Fox".Телеканал Fox News, самый лояльный Трампу из всех американских кабельных телеканалов, первым наряду с агентством Ассошиэйтед Пресс присудил Байдену победу на выборах в штате Аризона. Это вызвало глубокое негодование самого претендовавшего на второй срок президента и его сторонников.Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Победу, по предварительным данным, одержал Джо Байден, о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США республиканец Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

https://ria.ru/20201112/vybory-1584229448.html

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, fox news, джо байден, сша, в мире