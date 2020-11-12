https://ria.ru/20201112/terrorist-1584258909.html

В Афганистане ликвидировали лидера "Исламского движения Узбекистана"*

В Афганистане ликвидировали лидера "Исламского движения Узбекистана"*

Силы безопасности Афганистана ликвидировали лидера международной террористической организации "Исламское движение Узбекистана"* Азиза Юлдаша в провинции Фарьяб... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T12:35

2020-11-12T12:35

2020-11-12T12:36

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

исламское движение узбекистана

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

афганистан

в мире

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Силы безопасности Афганистана ликвидировали лидера международной террористической организации "Исламское движение Узбекистана"* Азиза Юлдаша в провинции Фарьяб на северо-западе страны, сообщает министерство обороны."Азиз Юлдаш, лидер "Исламского движения Узбекистана"*, убит, его сын Хикмат ранен в результате действий национальных сил безопасности Афганистана (ANSF) в районе Гормач провинции Фарьяб. Азиз Юлдаш причастен к террористическим нападениям и массовому убийству афганцев в северных провинциях", - говорится в сообщении ведомства.В июле текущего года ФСБ сообщила, что силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском крае пресекли деятельность межрегиональной структуры "Исламского движения Узбекистана"*, было задержано 22 человека из числа ее главарей и рядовых участников, которые призывали к совершению преступлений террористического характера, вербовали и переправляли рекрутов в зоны боевых действий, финансировали террористов в Сирии. Спецоперация проводилась ФСБ при участии МВД и Росгвардии.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20200823/boeviki-1576194174.html

афганистан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), исламское движение узбекистана, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), афганистан, в мире