https://ria.ru/20201112/teplotrassa-1584377644.html
СК возбудил дело после прорыва теплотрассы в Дзержинском
СК возбудил дело после прорыва теплотрассы в Дзержинском
Уголовное дело о халатности возбуждено после прорыва теплотрассы в Дзержинском, где четверо детей получили ожоги, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T21:16
2020-11-12T21:16
2020-11-12T21:23
россия
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
дзержинский
происшествия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после прорыва теплотрассы в Дзержинском, где четверо детей получили ожоги, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что четверых детей 10-12 лет доставили в ожоговый центр после прорыва трубы с горячей водой в подмосковном Дзержинском: дети переходили дорогу, когда кипяток разлился по улице. По предварительным данным следствия, произошел прорыв теплотрассы у дома 14 по улице Томилинская в городе Дзержинский, из-за чего образовалось паровое облако и сильные потоки горячей воды хлынули из колодцев.Добавляется, что на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты. Также допрашиваются очевидцы.
россия
московская область (подмосковье)
дзержинский
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), дзержинский, происшествия