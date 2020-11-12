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СК возбудил дело после прорыва теплотрассы в Дзержинском
СК возбудил дело после прорыва теплотрассы в Дзержинском
Уголовное дело о халатности возбуждено после прорыва теплотрассы в Дзержинском, где четверо детей получили ожоги, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T21:16
2020-11-12T21:23
россия
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
дзержинский
происшествия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после прорыва теплотрассы в Дзержинском, где четверо детей получили ожоги, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что четверых детей 10-12 лет доставили в ожоговый центр после прорыва трубы с горячей водой в подмосковном Дзержинском: дети переходили дорогу, когда кипяток разлился по улице. По предварительным данным следствия, произошел прорыв теплотрассы у дома 14 по улице Томилинская в городе Дзержинский, из-за чего образовалось паровое облако и сильные потоки горячей воды хлынули из колодцев.Добавляется, что на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты. Также допрашиваются очевидцы.
россия
московская область (подмосковье)
дзержинский
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россия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), дзержинский, происшествия

СК возбудил дело после прорыва теплотрассы в Дзержинском

21:16 12.11.2020 (обновлено: 21:23 12.11.2020)
 
© @mydzer/ВКонтактеПрорыв трубы с горячей водой в городе Дзержинский Московской области. Кадр видео
Прорыв трубы с горячей водой в городе Дзержинский Московской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© @mydzer/ВКонтакте
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после прорыва теплотрассы в Дзержинском, где четверо детей получили ожоги, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что четверых детей 10-12 лет доставили в ожоговый центр после прорыва трубы с горячей водой в подмосковном Дзержинском: дети переходили дорогу, когда кипяток разлился по улице. По предварительным данным следствия, произошел прорыв теплотрассы у дома 14 по улице Томилинская в городе Дзержинский, из-за чего образовалось паровое облако и сильные потоки горячей воды хлынули из колодцев.

"Следователем следственного отдела по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области по результатам проведенной доследственной проверки по факту получения ожогов четырьмя девочками в результате прорыва теплотрассы возбуждено уголовное дело (халатность)", - говорится в сообщении.

Добавляется, что на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты. Также допрашиваются очевидцы.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)ДзержинскийПроисшествия
 
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