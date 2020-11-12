Для врио главы Хабаровского края наймут семь телохранителей
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Руслан ТорубаровВрио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Правительство Хабаровского края в четверг объявило тендер на оказание услуг охраны главы региона в 2021 году - за работу семи телохранителей власти готовы заплатить до 33,1 миллиона рублей, следует из данных портала госзакупок.
Ранее сообщалось, что правительство Хабаровского края планирует заключить контракт почти на 790 тысяч рублей с Росгвардией на охрану главы региона в ноябре.
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В четверг на портале госзакупок появился аналогичный тендер - на оказание охранных услуг на весь 2021 год. Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 33,1 миллиона рублей. "Оказание охранных услуг включает в себя: охрану жизни и здоровья высшего должностного лица (ВДЛ) субъекта Российской Федерации, консультирование и подготовку рекомендаций заказчику по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств", - говорится в документации.
Согласно техзаданию, главу региона будут круглосуточно охранять семь человек. К их внешнему виду предъявляются особые требования. "Исполнитель обеспечивает сотрудников, осуществляющих охрану ВДЛ, единой формой одежды: сорочка светлых тонов, классический костюм темных тонов, галстук, туфли темных тонов", - отмечает заказчик.
Исполнитель контракта, в частности, должен обследовать места пребывания главы региона на наличие отравляющих веществ, взрывоопасных предметов и взрывных устройств, в случае их обнаружения - вызывать соответствующие оперативные службы, обеспечивать охрану места обнаружения до прибытия оперативных служб. Исполнитель не должен допускать посторонних лиц к месту нахождения ВДЛ после их обследования и устранения возможных угроз жизни и здоровью.
"При поступлении на пункт централизованной охраны тревожного извещения (сигнал "Тревога")… исполнитель незамедлительно направляет и обеспечивает прибытие к месту пребывания ВДЛ в срок не позднее 7 минут в г. Хабаровск и не позднее 10 минут в г. Комсомольск-на-Амуре, Бикин, Амурск, Советская Гавань, группы сотрудников для усиления охраны, вооруженной служебным оружием, для пресечения угроз жизни и здоровья ВДЛ, выявления причастных лиц и принятия мер к их задержанию", - говорится в материалах.
Итоги тендера планируют подвести 10 декабря.
Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявлял, что ему поступают угрозы, он не чувствует себя в безопасности, поэтому у его приемной были установлены рамки металлодетектора. Он заявил, что усиливает охрану и вводит меры безопасности, аналогичные другим регионам. Сейчас, по его словам, "в дом правительства может зайти любой с оружием, с чем угодно, и это не нормально".