https://ria.ru/20201112/telokhraniteli-1584387641.html

Для врио главы Хабаровского края наймут семь телохранителей

Для врио главы Хабаровского края наймут семь телохранителей

Правительство Хабаровского края в четверг объявило тендер на оказание услуг охраны главы региона в 2021 году - за работу семи телохранителей власти готовы... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T22:45

2020-11-12T22:45

2020-11-12T22:45

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

михаил дегтярев

хабаровский край

общество

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Правительство Хабаровского края в четверг объявило тендер на оказание услуг охраны главы региона в 2021 году - за работу семи телохранителей власти готовы заплатить до 33,1 миллиона рублей, следует из данных портала госзакупок.Ранее сообщалось, что правительство Хабаровского края планирует заключить контракт почти на 790 тысяч рублей с Росгвардией на охрану главы региона в ноябре.В четверг на портале госзакупок появился аналогичный тендер - на оказание охранных услуг на весь 2021 год. Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 33,1 миллиона рублей. "Оказание охранных услуг включает в себя: охрану жизни и здоровья высшего должностного лица (ВДЛ) субъекта Российской Федерации, консультирование и подготовку рекомендаций заказчику по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств", - говорится в документации.Согласно техзаданию, главу региона будут круглосуточно охранять семь человек. К их внешнему виду предъявляются особые требования. "Исполнитель обеспечивает сотрудников, осуществляющих охрану ВДЛ, единой формой одежды: сорочка светлых тонов, классический костюм темных тонов, галстук, туфли темных тонов", - отмечает заказчик.Исполнитель контракта, в частности, должен обследовать места пребывания главы региона на наличие отравляющих веществ, взрывоопасных предметов и взрывных устройств, в случае их обнаружения - вызывать соответствующие оперативные службы, обеспечивать охрану места обнаружения до прибытия оперативных служб. Исполнитель не должен допускать посторонних лиц к месту нахождения ВДЛ после их обследования и устранения возможных угроз жизни и здоровью.Итоги тендера планируют подвести 10 декабря.Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявлял, что ему поступают угрозы, он не чувствует себя в безопасности, поэтому у его приемной были установлены рамки металлодетектора. Он заявил, что усиливает охрану и вводит меры безопасности, аналогичные другим регионам. Сейчас, по его словам, "в дом правительства может зайти любой с оружием, с чем угодно, и это не нормально".

https://ria.ru/20201028/khabarovsk-1581902007.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), михаил дегтярев, хабаровский край, общество