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https://ria.ru/20201112/teatry-1584287554.html
Сотрудники театров со всей России обсудили работу во время пандемии
Сотрудники театров со всей России обсудили работу во время пандемии
В РАМТе с 9 по 11 ноября проходил VII Всероссийский семинар по работе со зрителями, сообщили в пресс-службе. Главной темой стало взаимодействие с аудиторией в... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T21:28
2020-11-12T21:28
российский академический молодежный театр
культура
театр
новости культуры
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. В РАМТе с 9 по 11 ноября проходил VII Всероссийский семинар по работе со зрителями, сообщили в пресс-службе. Главной темой стало взаимодействие с аудиторией в онлайн-пространстве в период самоизоляции. На семинар приехали 22 специалиста из разных городов России. Трехдневная программа включала мастер-классы и презентации проектов, реализованных театрами в период самоизоляции весной и летом 2020 года. Руководитель Экспериментального центра по работе со зрителями РАМТа Ольга Бигильдинская рассказала о программах театра в период пандемии: онлайн-проектах, придуманных с нуля и направленных на поддержание связи с постоянной, лояльной театру аудиторией и привлечение новой, а также организации традиционных занятий зрительских клубов и дискуссий Молодежного образовательного проекта "ТЕАТР+" в Zoom. Актриса и заведующая труппой Няганьского ТЮЗа Ксения Мусина рассказала о проекте "#НяганьТЮЗуроки" – это онлайн-уроках литературы, подготовленных и проведенных артистами театра при помощи учителей-филологов. Заместитель директора ТЮЗа из Заречного Пензенской области Ольга Тришкина представила посвященный 75-летию Великой Отечественной войны проект "Письма с фронта" – прочитанные артистами военные письма ветеранов города. Хабаровский ТЮЗ провел в онлайн-формате фестиваль актуальных текстов "Наша тема", в голосовании участвовали зрители. Читки, "сказки на ночь", онлайн-экскурсии и многое другое проводили театры в период пандемии. Завершил семинар круглый стол "Онлайн-работа театра в период пандемии: способ продержаться или полезный опыт и открытие новых возможностей", где были подведены итоги четырех месяцев работы самоизолированных театральных коллективов. Участники пришли к выводу, что интернет не может заменить живой театр, но за этот год онлайн-проекты и взаимодействие со зрителем в Сети стали неотъемлемой частью деятельности и это направление необходимо всячески поддерживать и развивать.Всероссийский семинар по работе со зрителями проводится РАМТом ежегодно с 2014 года при поддержке Минкультуры России.
https://realty.ria.ru/20201112/teatry-1584358225.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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российский академический молодежный театр , театр, новости культуры

Сотрудники театров со всей России обсудили работу во время пандемии

21:28 12.11.2020
 
© предоставлено пресс-службой РАМТаVII Всероссийский семинар по работе со зрителями в РАМТе
VII Всероссийский семинар по работе со зрителями в РАМТе - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© предоставлено пресс-службой РАМТа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. В РАМТе с 9 по 11 ноября проходил VII Всероссийский семинар по работе со зрителями, сообщили в пресс-службе. Главной темой стало взаимодействие с аудиторией в онлайн-пространстве в период самоизоляции.
На семинар приехали 22 специалиста из разных городов России. Трехдневная программа включала мастер-классы и презентации проектов, реализованных театрами в период самоизоляции весной и летом 2020 года.
Руководитель Экспериментального центра по работе со зрителями РАМТа Ольга Бигильдинская рассказала о программах театра в период пандемии: онлайн-проектах, придуманных с нуля и направленных на поддержание связи с постоянной, лояльной театру аудиторией и привлечение новой, а также организации традиционных занятий зрительских клубов и дискуссий Молодежного образовательного проекта "ТЕАТР+" в Zoom.
© предоставлено пресс-службой РАМТаVII Всероссийский семинар по работе со зрителями в РАМТе
VII Всероссийский семинар по работе со зрителями в РАМТе - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© предоставлено пресс-службой РАМТа
VII Всероссийский семинар по работе со зрителями в РАМТе
Актриса и заведующая труппой Няганьского ТЮЗа Ксения Мусина рассказала о проекте "#НяганьТЮЗуроки" – это онлайн-уроках литературы, подготовленных и проведенных артистами театра при помощи учителей-филологов. Заместитель директора ТЮЗа из Заречного Пензенской области Ольга Тришкина представила посвященный 75-летию Великой Отечественной войны проект "Письма с фронта" – прочитанные артистами военные письма ветеранов города. Хабаровский ТЮЗ провел в онлайн-формате фестиваль актуальных текстов "Наша тема", в голосовании участвовали зрители.
Читки, "сказки на ночь", онлайн-экскурсии и многое другое проводили театры в период пандемии.
Завершил семинар круглый стол "Онлайн-работа театра в период пандемии: способ продержаться или полезный опыт и открытие новых возможностей", где были подведены итоги четырех месяцев работы самоизолированных театральных коллективов. Участники пришли к выводу, что интернет не может заменить живой театр, но за этот год онлайн-проекты и взаимодействие со зрителем в Сети стали неотъемлемой частью деятельности и это направление необходимо всячески поддерживать и развивать.
© предоставлено пресс-службой РАМТаVII Всероссийский семинар по работе со зрителями в РАМТе
VII Всероссийский семинар по работе со зрителями в РАМТе - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© предоставлено пресс-службой РАМТа
VII Всероссийский семинар по работе со зрителями в РАМТе
Всероссийский семинар по работе со зрителями проводится РАМТом ежегодно с 2014 года при поддержке Минкультуры России.
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