https://ria.ru/20201112/teatry-1584287554.html

Сотрудники театров со всей России обсудили работу во время пандемии

Сотрудники театров со всей России обсудили работу во время пандемии

В РАМТе с 9 по 11 ноября проходил VII Всероссийский семинар по работе со зрителями, сообщили в пресс-службе. Главной темой стало взаимодействие с аудиторией в... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T21:28

2020-11-12T21:28

2020-11-12T21:28

российский академический молодежный театр

культура

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. В РАМТе с 9 по 11 ноября проходил VII Всероссийский семинар по работе со зрителями, сообщили в пресс-службе. Главной темой стало взаимодействие с аудиторией в онлайн-пространстве в период самоизоляции. На семинар приехали 22 специалиста из разных городов России. Трехдневная программа включала мастер-классы и презентации проектов, реализованных театрами в период самоизоляции весной и летом 2020 года. Руководитель Экспериментального центра по работе со зрителями РАМТа Ольга Бигильдинская рассказала о программах театра в период пандемии: онлайн-проектах, придуманных с нуля и направленных на поддержание связи с постоянной, лояльной театру аудиторией и привлечение новой, а также организации традиционных занятий зрительских клубов и дискуссий Молодежного образовательного проекта "ТЕАТР+" в Zoom. Актриса и заведующая труппой Няганьского ТЮЗа Ксения Мусина рассказала о проекте "#НяганьТЮЗуроки" – это онлайн-уроках литературы, подготовленных и проведенных артистами театра при помощи учителей-филологов. Заместитель директора ТЮЗа из Заречного Пензенской области Ольга Тришкина представила посвященный 75-летию Великой Отечественной войны проект "Письма с фронта" – прочитанные артистами военные письма ветеранов города. Хабаровский ТЮЗ провел в онлайн-формате фестиваль актуальных текстов "Наша тема", в голосовании участвовали зрители. Читки, "сказки на ночь", онлайн-экскурсии и многое другое проводили театры в период пандемии. Завершил семинар круглый стол "Онлайн-работа театра в период пандемии: способ продержаться или полезный опыт и открытие новых возможностей", где были подведены итоги четырех месяцев работы самоизолированных театральных коллективов. Участники пришли к выводу, что интернет не может заменить живой театр, но за этот год онлайн-проекты и взаимодействие со зрителем в Сети стали неотъемлемой частью деятельности и это направление необходимо всячески поддерживать и развивать.Всероссийский семинар по работе со зрителями проводится РАМТом ежегодно с 2014 года при поддержке Минкультуры России.

https://realty.ria.ru/20201112/teatry-1584358225.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский академический молодежный театр , театр, новости культуры