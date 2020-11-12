https://ria.ru/20201112/teatr-1584283235.html

В Москве пройдет Фестиваль русских зарубежных театров

В Москве пройдет Фестиваль русских зарубежных театров

С 16 по 22 ноября на сценах Et Cetera под руководством Калягина и "Современника" пройдет второй Фестиваль русских зарубежных театров, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 12.11.2020

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театры

et cetera

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. С 16 по 22 ноября на сценах Et Cetera под руководством Калягина и "Современника" пройдет второй Фестиваль русских зарубежных театров, сообщает пресс-служба. Актеры и режиссеры русскоязычных театров из Абхазии, Республики Беларусь, Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана покажут свои спектакли и обсудят творческие и практические вопросы работы. В программе этого года также — мастер-классы и дискуссионная деловая секция. Впервые будет представлена специально созданная для фестиваля выставка "Русские театры за рубежом. Вчера и сегодня". Экспозицию разместят перед зданием Et Cetera.В качестве почетных гостей и спикеров на фестиваль приглашены: Сергей Новиков — начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам, Евгений Примаков — руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Александр Калягин — председатель Союза театральных деятелей, также руководство Министерства культуры Российской Федерации и аккредитованных в России посольств стран-участников.Фестиваль стартовал в Москве в Год театра, в 2019 году, по поручению Министерства культуры РФ. В 2020 году мероприятие проходит в Москве при поддержке ФГБУК "Росконцерт", СТД РФ и Ассоциации "Академия народной музыки".

https://ria.ru/20201111/teatry-1584043864.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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