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https://ria.ru/20201112/teatr-1584283235.html
В Москве пройдет Фестиваль русских зарубежных театров
В Москве пройдет Фестиваль русских зарубежных театров
С 16 по 22 ноября на сценах Et Cetera под руководством Калягина и "Современника" пройдет второй Фестиваль русских зарубежных театров, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T14:13
2020-11-12T14:13
культура
куда сходить
театры
et cetera
сергей новиков
современник (театр)
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александр калягин
москва
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. С 16 по 22 ноября на сценах Et Cetera под руководством Калягина и "Современника" пройдет второй Фестиваль русских зарубежных театров, сообщает пресс-служба. Актеры и режиссеры русскоязычных театров из Абхазии, Республики Беларусь, Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана покажут свои спектакли и обсудят творческие и практические вопросы работы. В программе этого года также — мастер-классы и дискуссионная деловая секция. Впервые будет представлена специально созданная для фестиваля выставка "Русские театры за рубежом. Вчера и сегодня". Экспозицию разместят перед зданием Et Cetera.В качестве почетных гостей и спикеров на фестиваль приглашены: Сергей Новиков — начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам, Евгений Примаков — руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Александр Калягин — председатель Союза театральных деятелей, также руководство Министерства культуры Российской Федерации и аккредитованных в России посольств стран-участников.Фестиваль стартовал в Москве в Год театра, в 2019 году, по поручению Министерства культуры РФ. В 2020 году мероприятие проходит в Москве при поддержке ФГБУК "Росконцерт", СТД РФ и Ассоциации "Академия народной музыки".
https://ria.ru/20201111/teatry-1584043864.html
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куда сходить , театры, et cetera, сергей новиков, современник (театр), евгений примаков, александр калягин, москва

В Москве пройдет Фестиваль русских зарубежных театров

14:13 12.11.2020
 
© ФотоСпектакль "Дураки", Государственный национальный русский театр драмы имени Ч. Айтматова
Спектакль Дураки, Государственный национальный русский театр драмы имени Ч. Айтматова - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. С 16 по 22 ноября на сценах Et Cetera под руководством Калягина и "Современника" пройдет второй Фестиваль русских зарубежных театров, сообщает пресс-служба.
Актеры и режиссеры русскоязычных театров из Абхазии, Республики Беларусь, Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана покажут свои спектакли и обсудят творческие и практические вопросы работы. В программе этого года также — мастер-классы и дискуссионная деловая секция.
© ФотоСпектакль театра имени Волкова, Россия
Спектакль театра имени Волкова, Россия - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Фото
Спектакль театра имени Волкова, Россия
Впервые будет представлена специально созданная для фестиваля выставка "Русские театры за рубежом. Вчера и сегодня". Экспозицию разместят перед зданием Et Cetera.
В качестве почетных гостей и спикеров на фестиваль приглашены: Сергей Новиков — начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам, Евгений Примаков — руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Александр Калягин — председатель Союза театральных деятелей, также руководство Министерства культуры Российской Федерации и аккредитованных в России посольств стран-участников.
Фестиваль стартовал в Москве в Год театра, в 2019 году, по поручению Министерства культуры РФ. В 2020 году мероприятие проходит в Москве при поддержке ФГБУК "Росконцерт", СТД РФ и Ассоциации "Академия народной музыки".
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Культуракуда сходитьТеатрыEt CeteraСергей НовиковСовременник (театр)Евгений ПримаковАлександр КалягинМосква
 
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