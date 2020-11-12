https://ria.ru/20201112/syutkin-1584226128.html
"Не произведет фурора". Сюткин высказался о своей пенсии
"Не произведет фурора". Сюткин высказался о своей пенсии
Певец Валерий Сюткин в интервью "Антенна-телесемь" рассказал, что размер его пенсии "не произведет фурора". РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T10:07
2020-11-12T10:07
2020-11-12T10:07
шоубиз
россия
елена ханга
регина дубовицкая
валерий сюткин
общество
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Певец Валерий Сюткин в интервью "Антенна-телесемь" рассказал, что размер его пенсии "не произведет фурора".Он пояснил, что в силу возраста имеет право не работать, однако "не мыслит себе такого". Артист рассказал, что каждый свой концерт работает, как последний, так как не знает, будет ли следующее выступление."Поэтому вполноги у нас шоу не бывает", — заявил Сюткин.Он подчеркнул, что не жалуется на размер своей пенсии."Я же не на Луне обитаю. Каждый день репетирую, летаю на самолетах, езжу на поездах, недосыпаю, и в этом нет никакого мегаподвига. Так живут многие", — подытожил певец.Ранее о размере своей пенсии высказывались такие известные деятели культуры как Юрий Лоза (12 тысяч рублей), юморист Евгений Петросян (его пенсия составляет "20 с лишним тысяч рублей"), телеведущие Регина Дубовицкая (16 тысяч рублей) и Елена Ханга (23 тысячи рублей), Лидия Федосеева-Шукина (55 тысяч рублей).
https://ria.ru/20201108/kuklachev-1583574639.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, елена ханга, регина дубовицкая, валерий сюткин, общество