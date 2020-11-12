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Шоубиз
https://ria.ru/20201112/syutkin-1584226128.html
"Не произведет фурора". Сюткин высказался о своей пенсии
"Не произведет фурора". Сюткин высказался о своей пенсии
Певец Валерий Сюткин в интервью "Антенна-телесемь" рассказал, что размер его пенсии "не произведет фурора". РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T10:07
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шоубиз
россия
елена ханга
регина дубовицкая
валерий сюткин
общество
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Певец Валерий Сюткин в интервью "Антенна-телесемь" рассказал, что размер его пенсии "не произведет фурора".Он пояснил, что в силу возраста имеет право не работать, однако "не мыслит себе такого". Артист рассказал, что каждый свой концерт работает, как последний, так как не знает, будет ли следующее выступление."Поэтому вполноги у нас шоу не бывает", — заявил Сюткин.Он подчеркнул, что не жалуется на размер своей пенсии."Я же не на Луне обитаю. Каждый день репетирую, летаю на самолетах, езжу на поездах, недосыпаю, и в этом нет никакого мегаподвига. Так живут многие", — подытожил певец.Ранее о размере своей пенсии высказывались такие известные деятели культуры как Юрий Лоза (12 тысяч рублей), юморист Евгений Петросян (его пенсия составляет "20 с лишним тысяч рублей"), телеведущие Регина Дубовицкая (16 тысяч рублей) и Елена Ханга (23 тысячи рублей), Лидия Федосеева-Шукина (55 тысяч рублей).
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россия, елена ханга, регина дубовицкая, валерий сюткин, общество

"Не произведет фурора". Сюткин высказался о своей пенсии

10:07 12.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЮбилейный концерт Леонида Агутина
Юбилейный концерт Леонида Агутина - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Певец Валерий Сюткин в интервью "Антенна-телесемь" рассказал, что размер его пенсии "не произведет фурора".
Он пояснил, что в силу возраста имеет право не работать, однако "не мыслит себе такого".
Артист рассказал, что каждый свой концерт работает, как последний, так как не знает, будет ли следующее выступление.
"Поэтому вполноги у нас шоу не бывает", — заявил Сюткин.
Он подчеркнул, что не жалуется на размер своей пенсии.
"Я же не на Луне обитаю. Каждый день репетирую, летаю на самолетах, езжу на поездах, недосыпаю, и в этом нет никакого мегаподвига. Так живут многие", — подытожил певец.
Ранее о размере своей пенсии высказывались такие известные деятели культуры как Юрий Лоза (12 тысяч рублей), юморист Евгений Петросян (его пенсия составляет "20 с лишним тысяч рублей"), телеведущие Регина Дубовицкая (16 тысяч рублей) и Елена Ханга (23 тысячи рублей), Лидия Федосеева-Шукина (55 тысяч рублей).
Народный артист РСФСР Юрий Куклачев - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
8 ноября, 03:19Шоубиз
"Впритык хватает": Куклачев рассказал о размере своей пенсии
 
ШоубизРоссияЕлена ХангаРегина ДубовицкаяВалерий СюткинОбщество
 
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