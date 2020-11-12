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Мобильные операторы раскрыли коронавирусные привычки россиян
Мобильные операторы раскрыли коронавирусные привычки россиян
Крупнейшие операторы мобильной связи в России "Билайн", "Мегафон" и МТС зафиксировали изменение привычек пользования мобильной связью из-за коронавируса. Об... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T02:09
2020-11-12T02:09
распространение нового коронавируса
билайн
мегафон
мтс
москва
московская область (подмосковье)
технологии
общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Крупнейшие операторы мобильной связи в России "Билайн", "Мегафон" и МТС зафиксировали изменение привычек пользования мобильной связью из-за коронавируса. Об этом рассказали представители компаний в интервью радио Sputnik. Абоненты "Билайна" в 2020 году все больше уходят от телефонных разговоров к использованию мессенджеров и социальных сетей. Компания фиксирует рост мобильного интернет-трафика более чем на 60% по сравнению с прошлым годом. В "Мегафоне" тоже признали рост трафика мобильного интернета, но не только. Директор по маркетингу на массовом рынке компании Александр Фетисов рассказал радио Sputnik и о росте популярности голосового трафика. "Во время режима самоизоляции мобильная связь стала ключевым средством коммуникации: голосовой трафик в сети "Мегафона" вырос за первое полугодие 2020 года на 9,6%, причем трафик в июне был на 13% больше январского. Нагрузка на сеть начала расти в марте, тогда голосовой и мобильный трафик выросли на 10-15%, а пользование домашним интернетом за считанные дни возросло на 50%. В последующие месяцы тенденция сохранялась", – уточнили в компании "Мегафон". МТС также наблюдает рост показателей мобильного интернет-трафика и голосового, однако вместе с тем фиксирует "миграцию" пользователей."Общий объем мобильного интернет-трафика растет в среднем на 5% в квартал. Объем голосового трафика остается практически неизменным, имея небольшие сезонные колебания. Основными тенденциями в потреблении услуг связи в Московском регионе в 2020 году стали перераспределение трафика из Москвы в Подмосковье, из административного центра в спальные районы при значительном росте мобильного интернет-трафика. Пик изменений пришелся на март, когда в Подмосковье мигрировали 15% абонентов московского региона МТС, а число активных абонентов в спальных районах выросло на 41%", – рассказали радио Sputnik в пресс-службе МТС.
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билайн, мегафон, мтс, москва, московская область (подмосковье), технологии, общество

Мобильные операторы раскрыли коронавирусные привычки россиян

02:09 12.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичЖенщина идет по Таможенному пешеходному мосту через реку Яузу, соединяющему Золоторожскую и Сыромятническую набережные в Москве
Женщина идет по Таможенному пешеходному мосту через реку Яузу, соединяющему Золоторожскую и Сыромятническую набережные в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Крупнейшие операторы мобильной связи в России "Билайн", "Мегафон" и МТС зафиксировали изменение привычек пользования мобильной связью из-за коронавируса. Об этом рассказали представители компаний в интервью радио Sputnik.
Абоненты "Билайна" в 2020 году все больше уходят от телефонных разговоров к использованию мессенджеров и социальных сетей. Компания фиксирует рост мобильного интернет-трафика более чем на 60% по сравнению с прошлым годом.
"Абоненты "Билайн" в 2020 году с каждым кварталом продолжали все активнее пользоваться мобильным интернетом. В 1 квартале 2020 года показатель MbOU (средний трафик на одного абонента) вырос примерно до 7,5 Гб в месяц (+60,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года). Во 2 квартале он увеличился до 8,2 Гб в месяц (+63,4%). По итогам 3 квартала достиг почти 9,4 ГБ в месяц (+62,4%)", – заявили в пресс-службе "Билайн".
В "Мегафоне" тоже признали рост трафика мобильного интернета, но не только. Директор по маркетингу на массовом рынке компании Александр Фетисов рассказал радио Sputnik и о росте популярности голосового трафика.
"Во время режима самоизоляции мобильная связь стала ключевым средством коммуникации: голосовой трафик в сети "Мегафона" вырос за первое полугодие 2020 года на 9,6%, причем трафик в июне был на 13% больше январского. Нагрузка на сеть начала расти в марте, тогда голосовой и мобильный трафик выросли на 10-15%, а пользование домашним интернетом за считанные дни возросло на 50%. В последующие месяцы тенденция сохранялась", – уточнили в компании "Мегафон".
МТС также наблюдает рост показателей мобильного интернет-трафика и голосового, однако вместе с тем фиксирует "миграцию" пользователей.
"Общий объем мобильного интернет-трафика растет в среднем на 5% в квартал. Объем голосового трафика остается практически неизменным, имея небольшие сезонные колебания. Основными тенденциями в потреблении услуг связи в Московском регионе в 2020 году стали перераспределение трафика из Москвы в Подмосковье, из административного центра в спальные районы при значительном росте мобильного интернет-трафика. Пик изменений пришелся на март, когда в Подмосковье мигрировали 15% абонентов московского региона МТС, а число активных абонентов в спальных районах выросло на 41%", – рассказали радио Sputnik в пресс-службе МТС.
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