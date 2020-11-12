https://ria.ru/20201112/svyaz-1584205041.html

Мобильные операторы раскрыли коронавирусные привычки россиян

Мобильные операторы раскрыли коронавирусные привычки россиян

Крупнейшие операторы мобильной связи в России "Билайн", "Мегафон" и МТС зафиксировали изменение привычек пользования мобильной связью из-за коронавируса. Об... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T02:09

2020-11-12T02:09

2020-11-12T02:09

распространение нового коронавируса

билайн

мегафон

мтс

москва

московская область (подмосковье)

технологии

общество

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Крупнейшие операторы мобильной связи в России "Билайн", "Мегафон" и МТС зафиксировали изменение привычек пользования мобильной связью из-за коронавируса. Об этом рассказали представители компаний в интервью радио Sputnik. Абоненты "Билайна" в 2020 году все больше уходят от телефонных разговоров к использованию мессенджеров и социальных сетей. Компания фиксирует рост мобильного интернет-трафика более чем на 60% по сравнению с прошлым годом. В "Мегафоне" тоже признали рост трафика мобильного интернета, но не только. Директор по маркетингу на массовом рынке компании Александр Фетисов рассказал радио Sputnik и о росте популярности голосового трафика. "Во время режима самоизоляции мобильная связь стала ключевым средством коммуникации: голосовой трафик в сети "Мегафона" вырос за первое полугодие 2020 года на 9,6%, причем трафик в июне был на 13% больше январского. Нагрузка на сеть начала расти в марте, тогда голосовой и мобильный трафик выросли на 10-15%, а пользование домашним интернетом за считанные дни возросло на 50%. В последующие месяцы тенденция сохранялась", – уточнили в компании "Мегафон". МТС также наблюдает рост показателей мобильного интернет-трафика и голосового, однако вместе с тем фиксирует "миграцию" пользователей."Общий объем мобильного интернет-трафика растет в среднем на 5% в квартал. Объем голосового трафика остается практически неизменным, имея небольшие сезонные колебания. Основными тенденциями в потреблении услуг связи в Московском регионе в 2020 году стали перераспределение трафика из Москвы в Подмосковье, из административного центра в спальные районы при значительном росте мобильного интернет-трафика. Пик изменений пришелся на март, когда в Подмосковье мигрировали 15% абонентов московского региона МТС, а число активных абонентов в спальных районах выросло на 41%", – рассказали радио Sputnik в пресс-службе МТС.

https://ria.ru/20201111/bessimptomno-1584200751.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

билайн, мегафон, мтс, москва, московская область (подмосковье), технологии, общество