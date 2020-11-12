https://ria.ru/20201112/studenty-1584367116.html

Студентам-медикам после третьего курса разрешили брать тесты на COVID-19

Студентам-медикам после третьего курса разрешили брать тесты на COVID-19

Министерство здравоохранения России разрешило привлекать студентов после третьего курса медицинских вузов для взятия теста на COVID-19 у пациентов на дому,... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T19:45

2020-11-12T19:45

2020-11-12T19:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Министерство здравоохранения России разрешило привлекать студентов после третьего курса медицинских вузов для взятия теста на COVID-19 у пациентов на дому, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество