https://ria.ru/20201112/studenty-1584367116.html
Студентам-медикам после третьего курса разрешили брать тесты на COVID-19
Студентам-медикам после третьего курса разрешили брать тесты на COVID-19
Министерство здравоохранения России разрешило привлекать студентов после третьего курса медицинских вузов для взятия теста на COVID-19 у пациентов на дому,... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T19:45
2020-11-12T19:45
2020-11-12T19:45
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коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Министерство здравоохранения России разрешило привлекать студентов после третьего курса медицинских вузов для взятия теста на COVID-19 у пациентов на дому, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество