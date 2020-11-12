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Студентам-медикам после третьего курса разрешили брать тесты на COVID-19
Студентам-медикам после третьего курса разрешили брать тесты на COVID-19
Министерство здравоохранения России разрешило привлекать студентов после третьего курса медицинских вузов для взятия теста на COVID-19 у пациентов на дому,... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T19:45
2020-11-12T19:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Министерство здравоохранения России разрешило привлекать студентов после третьего курса медицинских вузов для взятия теста на COVID-19 у пациентов на дому, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

Студентам-медикам после третьего курса разрешили брать тесты на COVID-19

19:45 12.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВолонтеры и студенты Новосибирского медицинского колледжа контролируют прибывающих пассажиров в аэропорту Толмачево в Новосибирске
Волонтеры и студенты Новосибирского медицинского колледжа контролируют прибывающих пассажиров в аэропорту Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Министерство здравоохранения России разрешило привлекать студентов после третьего курса медицинских вузов для взятия теста на COVID-19 у пациентов на дому, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Допускается привлечение к оказанию медицинской помощи... лиц, освоивших образовательную программу высшего медицинского образования в объеме трех курсов и более", - говорится в приказе.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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