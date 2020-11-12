https://ria.ru/20201112/studentka-1584243696.html

СК завел дело после гибели студентки, упавшей в яму для столба освещения

СК завел дело после гибели студентки, упавшей в яму для столба освещения

Следователи возбудили уголовное дело после гибели на северо-востоке Москвы девушки, упавшей в не имевшую ограждения яму для столба освещения, сообщила... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T11:42

2020-11-12T11:42

2020-11-12T11:42

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели на северо-востоке Москвы девушки, упавшей в не имевшую ограждения яму для столба освещения, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По данным следствия, 21 октября вблизи жилого дома, расположенного по улице 11-я Парковая, в яму для установки столбов упала девушка 2001 года рождения и, не сумев самостоятельно выбраться, скончалась. Источник РИА Новости в правоохранительных органах столицы рассказывал, что погибшая - студентка Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова.Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, назначены необходимые экспертизы.

https://ria.ru/20201010/sevastopol-1579130375.html

https://ria.ru/20201105/pozhar-1583161109.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия