СК завел дело после гибели студентки, упавшей в яму для столба освещения
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели на северо-востоке Москвы девушки, упавшей в не имевшую ограждения яму для столба освещения, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
По данным следствия, 21 октября вблизи жилого дома, расположенного по улице 11-я Парковая, в яму для установки столбов упала девушка 2001 года рождения и, не сумев самостоятельно выбраться, скончалась. Источник РИА Новости в правоохранительных органах столицы рассказывал, что погибшая - студентка Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова.
"Возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности гибель девушки на востоке Москвы (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ - ред.)... Следствием установлено, что коммерческой организацией, проводившей аварийно-восстановительные работы наружного освещения, в нарушение требований безопасности не была огорожена траншея, в которую упала потерпевшая",- сказала Иванова.
Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, назначены необходимые экспертизы.
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"В рамках уголовного дела изъята документация, в ближайшее время будут допрошены руководство и сотрудники организации, проводившей работы", - добавляется в сообщении.