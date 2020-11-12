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СК завел дело после гибели студентки, упавшей в яму для столба освещения
СК завел дело после гибели студентки, упавшей в яму для столба освещения
Следователи возбудили уголовное дело после гибели на северо-востоке Москвы девушки, упавшей в не имевшую ограждения яму для столба освещения, сообщила... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T11:42
2020-11-12T11:42
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели на северо-востоке Москвы девушки, упавшей в не имевшую ограждения яму для столба освещения, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По данным следствия, 21 октября вблизи жилого дома, расположенного по улице 11-я Парковая, в яму для установки столбов упала девушка 2001 года рождения и, не сумев самостоятельно выбраться, скончалась. Источник РИА Новости в правоохранительных органах столицы рассказывал, что погибшая - студентка Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова.Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, назначены необходимые экспертизы.
https://ria.ru/20201010/sevastopol-1579130375.html
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юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

СК завел дело после гибели студентки, упавшей в яму для столба освещения

11:42 12.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели на северо-востоке Москвы девушки, упавшей в не имевшую ограждения яму для столба освещения, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
По данным следствия, 21 октября вблизи жилого дома, расположенного по улице 11-я Парковая, в яму для установки столбов упала девушка 2001 года рождения и, не сумев самостоятельно выбраться, скончалась. Источник РИА Новости в правоохранительных органах столицы рассказывал, что погибшая - студентка Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова.
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"Возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности гибель девушки на востоке Москвы (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ - ред.)... Следствием установлено, что коммерческой организацией, проводившей аварийно-восстановительные работы наружного освещения, в нарушение требований безопасности не была огорожена траншея, в которую упала потерпевшая",- сказала Иванова.
Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, назначены необходимые экспертизы.
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"В рамках уголовного дела изъята документация, в ближайшее время будут допрошены руководство и сотрудники организации, проводившей работы", - добавляется в сообщении.
 
Юлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
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