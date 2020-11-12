Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201112/strelba-1584381759.html
В Швейцарии полиция проводит спецоперацию после сообщений о стрельбе
В Швейцарии полиция проводит спецоперацию после сообщений о стрельбе
Полицейская спецоперация проводится в швейцарском городе Биль после сообщений о нескольких выстрелах, сообщает швейцарская газета Blick. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T21:58
2020-11-12T23:30
берн (кантон)
швейцария
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/147294/16/1472941685_0:360:2000:1485_1400x0_80_0_0_bc15b0cab56f6ae1138b1d920068fbc1.jpg
ЦЮРИХ, 12 ноя - РИА Новости. Полицейская спецоперация проводится в швейцарском городе Биль после сообщений о нескольких выстрелах, сообщает швейцарская газета Blick.Как заявил изданию очевидец, он слышал не менее пяти выстрелов, а также видел двух лежащих на земле людей.Полиция кантона Берн подтвердила факт спецоперации.Как сообщается на сайте кантональной полиции, труп мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен в Лангнау в среду утром. Полиция начала масштабное расследование, а также просила откликнуться свидетелей убийства.
https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html
берн (кантон)
швейцария
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/147294/16/1472941685_0:65:2000:1565_1400x0_80_0_0_b9fedd80cae78abb47ec3edcc201ee4c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
берн (кантон), швейцария, в мире

В Швейцарии полиция проводит спецоперацию после сообщений о стрельбе

21:58 12.11.2020 (обновлено: 23:30 12.11.2020)
 
© AP Photo / Keystone, Salvatore Di Nolfi, PoolСотрудник швейцарской полиции в аэропорту Женевы
Сотрудник швейцарской полиции в аэропорту Женевы - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© AP Photo / Keystone, Salvatore Di Nolfi, Pool
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 12 ноя - РИА Новости. Полицейская спецоперация проводится в швейцарском городе Биль после сообщений о нескольких выстрелах, сообщает швейцарская газета Blick.
Как заявил изданию очевидец, он слышал не менее пяти выстрелов, а также видел двух лежащих на земле людей.
Полиция кантона Берн подтвердила факт спецоперации.

"В связи с расследованием инцидента в Лангнау сегодня вечером в Биле был остановлен мужчина. При этом произошло применение служебного оружия", - говорится в сообщении полиции кантона Берн в Twitter.

Как сообщается на сайте кантональной полиции, труп мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен в Лангнау в среду утром. Полиция начала масштабное расследование, а также просила откликнуться свидетелей убийства.
Люди собираются на месте убийства учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, Франция - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 08:00
Террорист убил учителя, а Европа убивает себя сама
 
Берн (кантон)ШвейцарияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:39На сайте Минобороны открылся раздел о российских миротворцах в Карабахе
00:26В России стартуют продажи iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max
00:19Депутаты ЛДПР предложили отменить штрафы за проезд по "выделенке" ночью
00:12Вузы Москвы и Санкт-Петербурга переходят на дистанционное обучение
00:01Правозащитники заявили о массовой резне мирных жителей в Эфиопии
23:58В Висконсине допустили пересчет голосов на президентских выборах
23:56Зеленский будет ежедневно рассказывать новости из-за негатива в СМИ
23:51ЕС готов оказать гуманитарную помощь пострадавшим в карабахском конфликте
23:36Зампостпреда в ОБСЕ упрекнул Киев в желании переписать Минские соглашения
23:29В Ереване освободили одного из организаторов акции протеста
23:19Штабу Трампа отказали в иске к CNN по делу о "российском вмешательстве"
23:15На МКС скорректировали высоту орбиты
23:08Трамп ввел ограничения против фирм, связанных с китайскими военными
23:03В Москве умерли 70 пациентов с коронавирусом
22:54В Петербурге у 106 школьников выявили кишечную инфекцию
22:52Власти Подмосковья помогут семьям детей, пострадавших из-за прорыва трубы
22:45Для врио главы Хабаровского края наймут семь телохранителей
22:36В Москве назвали условия проведения новогодних корпоративов
22:34Участники международной конференции по Сирии приняли итоговое заявление
22:29Победившая на выборах уборщица прокомментировала сообщения об увольнении
Лента новостейМолния