https://ria.ru/20201112/strelba-1584381759.html

В Швейцарии полиция проводит спецоперацию после сообщений о стрельбе

В Швейцарии полиция проводит спецоперацию после сообщений о стрельбе

Полицейская спецоперация проводится в швейцарском городе Биль после сообщений о нескольких выстрелах, сообщает швейцарская газета Blick. РИА Новости, 12.11.2020

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берн (кантон)

швейцария

в мире

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ЦЮРИХ, 12 ноя - РИА Новости. Полицейская спецоперация проводится в швейцарском городе Биль после сообщений о нескольких выстрелах, сообщает швейцарская газета Blick.Как заявил изданию очевидец, он слышал не менее пяти выстрелов, а также видел двух лежащих на земле людей.Полиция кантона Берн подтвердила факт спецоперации.Как сообщается на сайте кантональной полиции, труп мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен в Лангнау в среду утром. Полиция начала масштабное расследование, а также просила откликнуться свидетелей убийства.

https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html

берн (кантон)

швейцария

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

берн (кантон), швейцария, в мире