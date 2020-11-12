В Швейцарии полиция проводит спецоперацию после сообщений о стрельбе
21:58 12.11.2020 (обновлено: 23:30 12.11.2020)
© AP Photo / Keystone, Salvatore Di Nolfi, PoolСотрудник швейцарской полиции в аэропорту Женевы
© AP Photo / Keystone, Salvatore Di Nolfi, Pool
ЦЮРИХ, 12 ноя - РИА Новости. Полицейская спецоперация проводится в швейцарском городе Биль после сообщений о нескольких выстрелах, сообщает швейцарская газета Blick.
Как заявил изданию очевидец, он слышал не менее пяти выстрелов, а также видел двух лежащих на земле людей.
Полиция кантона Берн подтвердила факт спецоперации.
"В связи с расследованием инцидента в Лангнау сегодня вечером в Биле был остановлен мужчина. При этом произошло применение служебного оружия", - говорится в сообщении полиции кантона Берн в Twitter.
Как сообщается на сайте кантональной полиции, труп мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен в Лангнау в среду утром. Полиция начала масштабное расследование, а также просила откликнуться свидетелей убийства.
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