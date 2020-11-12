https://ria.ru/20201112/stavropol-1584148144.html
В Кавминводах построят экологический велотерренкур
В Кавминводах построят экологический велотерренкур
В ближайшее время у туристов и любителей активного отдыха, приезжающих в Ставрополье, появится возможность осмотреть красоты региона на велосипеде благодаря... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T08:00
2020-11-12T08:00
2020-11-12T08:01
хорошие новости
хорошие новости
велоспорт
маршруты - туризм
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
железноводск
минеральные воды
ставропольский край
ставрополь
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В ближайшее время у туристов и любителей активного отдыха, приезжающих в Ставрополье, появится возможность осмотреть красоты региона на велосипеде благодаря реализации проекта Минэкономразвития РФ "Кавминводский эковелотерренкур". Единой сетью велодорожек будут связаны несколько городов-курортов и достопримечательности Кавказских Минеральных Вод.Велотрасса соединит общественные территории, памятники истории и культуры, живописные пейзажи и достопримечательности трех городов – Железноводска, Минеральных Вод и Лермонтова. Также она "поднимется" на четыре горы: Бештау, Железная, Развалка, Змейка.Целью проекта является не только восстановление горных маршрутов и увеличение турпотока, но и создание новых рабочих мест в Кавминводах.Прохождение маршрута будет под силу людям разных возрастных категорий и уровней физической подготовки. Равнинные участки преимущественно будут располагаться на вершинах гор и у их подножий, а участки с крутым уклоном – на склоне гор.По всей трассе установят навигацию, более 40 остановок со смотровыми площадками, летние кафе, медпункты.На финансирование проекта из федерального бюджета на период 2021–2023 годов направят 2,8 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Сейчас перспективная инициатива проходит общественные обсуждения и государственную экспертизу.
https://ria.ru/20201103/stavropole-1582666347.html
железноводск
минеральные воды
ставропольский край
ставрополь
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хорошие новости, велоспорт, маршруты - туризм, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), железноводск, минеральные воды, ставропольский край, ставрополь, общество
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В ближайшее время у туристов и любителей активного отдыха, приезжающих в Ставрополье, появится возможность осмотреть красоты региона на велосипеде благодаря реализации проекта Минэкономразвития РФ "Кавминводский эковелотерренкур". Единой сетью велодорожек будут связаны несколько городов-курортов и достопримечательности Кавказских Минеральных Вод.
Велотрасса соединит общественные территории, памятники истории и культуры, живописные пейзажи и достопримечательности трех городов – Железноводска, Минеральных Вод и Лермонтова. Также она "поднимется" на четыре горы: Бештау, Железная, Развалка, Змейка.
Целью проекта является не только восстановление горных маршрутов и увеличение турпотока, но и создание новых рабочих мест в Кавминводах.
"Новое слово "велотерренкур" подразумевает реновацию и развитие действующих лечебных и прогулочных терренкуров с присвоением им новой функции. Проектом предусмотрена трасса протяженностью 75 километров, из которых 54 километра – новое строительство, 21 километр – существующие дорожные пути", – пояснили в пресс-службе министерства корреспонденту проекта "Хорошие новости".
Прохождение маршрута будет под силу людям разных возрастных категорий и уровней физической подготовки. Равнинные участки преимущественно будут располагаться на вершинах гор и у их подножий, а участки с крутым уклоном – на склоне гор.
По всей трассе установят навигацию, более 40 остановок со смотровыми площадками, летние кафе, медпункты.
На финансирование проекта из федерального бюджета на период 2021–2023 годов направят 2,8 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Сейчас перспективная инициатива проходит общественные обсуждения и государственную экспертизу.