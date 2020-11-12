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В Сочи полиция проверяет инцидент с падением стакана на голову ребенка
В Сочи полиция проверяет инцидент с падением стакана на голову ребенка
Проверка организована в Сочи после падения на голову мальчика во дворе дома стакана, выброшенного с восьмого этажа, сообщил РИА Новости представитель МВД России РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T18:15
2020-11-12T18:15
россия
сочи
краснодарский край
происшествия
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СОЧИ, 12 ноя - РИА Новости. Проверка организована в Сочи после падения на голову мальчика во дворе дома стакана, выброшенного с восьмого этажа, сообщил РИА Новости представитель МВД России по Краснодарскому краю.В четверг в СМИ появилась информация о том, что в одном из дворов в Хостинском районе Сочи на восьмилетнего мальчика упал стакан, выброшенный с восьмого этажа. Сообщалось, что ребенок с отцом пришли в гости, и мальчик остался играть на детской площадке, а вскоре взрослые услышали шум на улице и плач ребенка. Оказалось, что, когда ребенок шел к подъезду, ему на голову упал стакан. В травмпункте ребенку наложили швы на голову, теперь он находится дома, а врачи выясняют тяжесть полученных травм.Он уточнил, что инцидент произошел 3 ноября, однако до сих пор не удалось установить хулигана, выбросившего в окно стакан, так как он не попал на камеры видеонаблюдения.
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россия
сочи
краснодарский край
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россия, сочи, краснодарский край, происшествия

В Сочи полиция проверяет инцидент с падением стакана на голову ребенка

18:15 12.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
СОЧИ, 12 ноя - РИА Новости. Проверка организована в Сочи после падения на голову мальчика во дворе дома стакана, выброшенного с восьмого этажа, сообщил РИА Новости представитель МВД России по Краснодарскому краю.
В четверг в СМИ появилась информация о том, что в одном из дворов в Хостинском районе Сочи на восьмилетнего мальчика упал стакан, выброшенный с восьмого этажа. Сообщалось, что ребенок с отцом пришли в гости, и мальчик остался играть на детской площадке, а вскоре взрослые услышали шум на улице и плач ребенка. Оказалось, что, когда ребенок шел к подъезду, ему на голову упал стакан. В травмпункте ребенку наложили швы на голову, теперь он находится дома, а врачи выясняют тяжесть полученных травм.
В Астрахани ребенок сломал семь позвонков, упав на лестничной площадке из-за отсутствия оградительной конструкции между инвалидным подъемником и стеной одного из домов - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
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"В полицию обратились родители ребенка, материал был зарегистрирован. По данному факту проводится проверка", - сообщил РИА Новости представитель ведомства.

Он уточнил, что инцидент произошел 3 ноября, однако до сих пор не удалось установить хулигана, выбросившего в окно стакан, так как он не попал на камеры видеонаблюдения.
 
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