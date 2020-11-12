https://ria.ru/20201112/stakan-1584346250.html

В Сочи полиция проверяет инцидент с падением стакана на голову ребенка

В Сочи полиция проверяет инцидент с падением стакана на голову ребенка

Проверка организована в Сочи после падения на голову мальчика во дворе дома стакана, выброшенного с восьмого этажа, сообщил РИА Новости представитель МВД России РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T18:15

2020-11-12T18:15

2020-11-12T18:15

россия

сочи

краснодарский край

происшествия

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СОЧИ, 12 ноя - РИА Новости. Проверка организована в Сочи после падения на голову мальчика во дворе дома стакана, выброшенного с восьмого этажа, сообщил РИА Новости представитель МВД России по Краснодарскому краю.В четверг в СМИ появилась информация о том, что в одном из дворов в Хостинском районе Сочи на восьмилетнего мальчика упал стакан, выброшенный с восьмого этажа. Сообщалось, что ребенок с отцом пришли в гости, и мальчик остался играть на детской площадке, а вскоре взрослые услышали шум на улице и плач ребенка. Оказалось, что, когда ребенок шел к подъезду, ему на голову упал стакан. В травмпункте ребенку наложили швы на голову, теперь он находится дома, а врачи выясняют тяжесть полученных травм.Он уточнил, что инцидент произошел 3 ноября, однако до сих пор не удалось установить хулигана, выбросившего в окно стакан, так как он не попал на камеры видеонаблюдения.

https://ria.ru/20201112/delo-1584252180.html

россия

сочи

краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сочи, краснодарский край, происшествия