https://ria.ru/20201112/ssha-1584289545.html

Лавров объяснил, почему Путин еще не поздравил нового президента США

Лавров объяснил, почему Путин еще не поздравил нового президента США

Повода для спекуляций на тему того, почему президент РФ Владимир Путин еще не поздравил "победителя" президентских выборов в США, нет, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T14:26

2020-11-12T14:26

2020-11-12T14:26

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

сергей лавров

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Повода для спекуляций на тему того, почему президент РФ Владимир Путин еще не поздравил "победителя" президентских выборов в США, нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Те, кто считает для себя возможным до объявления официальных результатов направлять поздравления, это их право. Мы знаем, как еще в 16-м году многие лидеры Европы направляли поздравления в адрес проигравшего кандидата, потом их спешно отзывали. Так что здесь я даже не вижу какого-то повода для спекуляций", - отметил российский министр.По данным СМИ, на выборах президента США победил Байден, он уже заявил о своей победе. Дональд Трамп пока не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.

https://ria.ru/20201110/vybory-1583805983.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сергей лавров, джо байден, владимир путин, сша, в мире