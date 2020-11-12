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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201112/ssha-1584289545.html
Лавров объяснил, почему Путин еще не поздравил нового президента США
Лавров объяснил, почему Путин еще не поздравил нового президента США
Повода для спекуляций на тему того, почему президент РФ Владимир Путин еще не поздравил "победителя" президентских выборов в США, нет, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T14:26
2020-11-12T14:26
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
сергей лавров
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Повода для спекуляций на тему того, почему президент РФ Владимир Путин еще не поздравил "победителя" президентских выборов в США, нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Те, кто считает для себя возможным до объявления официальных результатов направлять поздравления, это их право. Мы знаем, как еще в 16-м году многие лидеры Европы направляли поздравления в адрес проигравшего кандидата, потом их спешно отзывали. Так что здесь я даже не вижу какого-то повода для спекуляций", - отметил российский министр.По данным СМИ, на выборах президента США победил Байден, он уже заявил о своей победе. Дональд Трамп пока не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
https://ria.ru/20201110/vybory-1583805983.html
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дональд трамп, сергей лавров, джо байден, владимир путин, сша, в мире

Лавров объяснил, почему Путин еще не поздравил нового президента США

14:26 12.11.2020
 
© AP Photo / Hiro KomaeЭкран с предварительным подсчетом голосов на выборах президента США
Экран с предварительным подсчетом голосов на выборах президента США - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© AP Photo / Hiro Komae
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Повода для спекуляций на тему того, почему президент РФ Владимир Путин еще не поздравил "победителя" президентских выборов в США, нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Поздравления пока не направили не только такие страны, как Россия и Китай, но и Мексика. Я не стал бы здесь слишком много выискивать с точки зрения теории заговоров. Это нормальная вежливая практика", - сказал Лавров.

"Те, кто считает для себя возможным до объявления официальных результатов направлять поздравления, это их право. Мы знаем, как еще в 16-м году многие лидеры Европы направляли поздравления в адрес проигравшего кандидата, потом их спешно отзывали. Так что здесь я даже не вижу какого-то повода для спекуляций", - отметил российский министр.
По данным СМИ, на выборах президента США победил Байден, он уже заявил о своей победе. Дональд Трамп пока не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что он победил на выборах в США - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 08:00
Путину не с чем поздравить Байдена
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампСергей ЛавровДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
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