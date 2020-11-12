Лавров объяснил, почему Путин еще не поздравил нового президента США
© AP Photo / Hiro KomaeЭкран с предварительным подсчетом голосов на выборах президента США
© AP Photo / Hiro Komae
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Повода для спекуляций на тему того, почему президент РФ Владимир Путин еще не поздравил "победителя" президентских выборов в США, нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Поздравления пока не направили не только такие страны, как Россия и Китай, но и Мексика. Я не стал бы здесь слишком много выискивать с точки зрения теории заговоров. Это нормальная вежливая практика", - сказал Лавров.
"Те, кто считает для себя возможным до объявления официальных результатов направлять поздравления, это их право. Мы знаем, как еще в 16-м году многие лидеры Европы направляли поздравления в адрес проигравшего кандидата, потом их спешно отзывали. Так что здесь я даже не вижу какого-то повода для спекуляций", - отметил российский министр.
По данным СМИ, на выборах президента США победил Байден, он уже заявил о своей победе. Дональд Трамп пока не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
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