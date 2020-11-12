https://ria.ru/20201112/ssha-1584270829.html
МИД не ждет революционных перемен в политике США по отношению к России
МИД не ждет революционных перемен в политике США по отношению к России
Москва не ожидает революционных перемен в политике США по отношению к России в случае прихода демократа Джо Байдена к власти, сказал глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T13:07
2020-11-12T13:07
2020-11-12T13:18
выборы президента сша — 2020
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Москва не ожидает революционных перемен в политике США по отношению к России в случае прихода демократа Джо Байдена к власти, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.“На российском направлении, откровенно говоря ... каких-либо революционных перемен на ожидается. Америка глубоко расколота, мы это видим по результатам голосования на президентских выборах”, - сказал Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой.
https://ria.ru/20201112/vlast-1584100495.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джо байден, сша, в мире