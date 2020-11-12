https://ria.ru/20201112/ssha-1584266166.html

Онлайн-конференция об актуальной ситуации в США после выборов

Онлайн-конференция об актуальной ситуации в США после выборов

17 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию об актуальной ситуации в США после президентских выборов.

2020-11-12T12:53

2020-11-12T12:53

2020-11-12T12:53

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/sharing/article/1584266166.jpg?1605174816

Задать вопросУчастники:- советник МИА "Россия сегодня", руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника КРАШЕНИННИКОВА;- руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Виктория ЖУРАВЛЕВА;- программный директор Российского совета по международным делам, доцент МГИМО МИД России Иван ТИМОФЕЕВ;- заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, заместитель директора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий СУСЛОВ.К разговору приглашены: - эксперты МГИМО МИД России.3 ноября в США прошли президентские выборы, но до сих пор ни один из кандидатов официально не объявлен президентом. СМИ провозгласили победителем президентской гонки набравшего необходимое число голосов выборщиков демократа Джо Байдена, однако действующий президент республиканец Дональд Трамп не собирается сдаваться, заявляет о фальсификации выборов и подключает к разбирательству суды. Могут ли судебные иски повлиять на исход голосования? Почему Байден уже начал процесс передачи власти, не дожидаясь признания поражения своего конкурента? Как будет развиваться ситуация в США, пока официально не поставят точку в вопросе победы на выборах? Скажется ли это на дееспособности органов власти в стране, возможностях в принятии решений, от которых зависит международная безопасность? Как воспринимают происходящее в США их партнеры и союзники?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы