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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201112/ssha-1584208768.html
Байден рассказал, кого назначит главой аппарата Белого дома
Байден рассказал, кого назначит главой аппарата Белого дома
Джо Байден, который, по предварительным данным, выиграл президентские выборы в США, объявил, что назначит Рона Клайна главой аппарата Белого дома. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T04:53
2020-11-12T04:53
выборы президента сша — 2020
рон клайн
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Джо Байден, который, по предварительным данным, выиграл президентские выборы в США, объявил, что назначит Рона Клайна главой аппарата Белого дома.Клайн был главой аппарата Байдена в его бытность сенатором, впоследствии занял ту же должность при Байдене - вице-президенте."Я рассчитываю помочь ему (Байдену - ред.) и избранному вице-президенту (Камале Харрис - ред.) собрать талантливую и разнообразную команду, которая будет работать в Белом доме. Нам предстоит иметь дело с амбициозной повесткой дня, несущей перемены, и пытаться исправить разделения в нашей стране", - заявил в свою очередь Клайн.Глава аппарата во многом является проводником политики президента, координирует министерства и ведомства, помогает искать кандидатуры на высокие посты. В отличие от министров и других высокопоставленных чиновников, глава аппарата Белого дома назначается президентом единолично, ему не нужно утверждение в сенате.Байден, по предварительным данным СМИ, выиграл президентские выборы в США. Действующий президент-республиканец Дональд Трамп поражение не признает.
https://ria.ru/20201111/golosa-1584194604.html
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рон клайн, джо байден, сша, в мире

Байден рассказал, кого назначит главой аппарата Белого дома

04:53 12.11.2020
 
© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Джо Байден, который, по предварительным данным, выиграл президентские выборы в США, объявил, что назначит Рона Клайна главой аппарата Белого дома.
"Рон был бесценен для меня на протяжении многих лет, что мы работали вместе, в том числе и тогда, когда мы спасали американскую экономику от одного из худших кризисов в 2009 году и впоследствии боролись с кризисом в общественном здравоохранении в 2014 году", - говорится в письменном заявлении Байдена. Под кризисом 2014 года он имеет в виду эпидемию эболы в Африке.
Клайн был главой аппарата Байдена в его бытность сенатором, впоследствии занял ту же должность при Байдене - вице-президенте.
"Я рассчитываю помочь ему (Байдену - ред.) и избранному вице-президенту (Камале Харрис - ред.) собрать талантливую и разнообразную команду, которая будет работать в Белом доме. Нам предстоит иметь дело с амбициозной повесткой дня, несущей перемены, и пытаться исправить разделения в нашей стране", - заявил в свою очередь Клайн.
Глава аппарата во многом является проводником политики президента, координирует министерства и ведомства, помогает искать кандидатуры на высокие посты. В отличие от министров и других высокопоставленных чиновников, глава аппарата Белого дома назначается президентом единолично, ему не нужно утверждение в сенате.
Байден, по предварительным данным СМИ, выиграл президентские выборы в США. Действующий президент-республиканец Дональд Трамп поражение не признает.
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