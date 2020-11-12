https://ria.ru/20201112/ssha-1584208768.html

Байден рассказал, кого назначит главой аппарата Белого дома

Байден рассказал, кого назначит главой аппарата Белого дома

Джо Байден, который, по предварительным данным, выиграл президентские выборы в США, объявил, что назначит Рона Клайна главой аппарата Белого дома. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T04:53

2020-11-12T04:53

2020-11-12T04:53

выборы президента сша — 2020

рон клайн

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Джо Байден, который, по предварительным данным, выиграл президентские выборы в США, объявил, что назначит Рона Клайна главой аппарата Белого дома.Клайн был главой аппарата Байдена в его бытность сенатором, впоследствии занял ту же должность при Байдене - вице-президенте."Я рассчитываю помочь ему (Байдену - ред.) и избранному вице-президенту (Камале Харрис - ред.) собрать талантливую и разнообразную команду, которая будет работать в Белом доме. Нам предстоит иметь дело с амбициозной повесткой дня, несущей перемены, и пытаться исправить разделения в нашей стране", - заявил в свою очередь Клайн.Глава аппарата во многом является проводником политики президента, координирует министерства и ведомства, помогает искать кандидатуры на высокие посты. В отличие от министров и других высокопоставленных чиновников, глава аппарата Белого дома назначается президентом единолично, ему не нужно утверждение в сенате.Байден, по предварительным данным СМИ, выиграл президентские выборы в США. Действующий президент-республиканец Дональд Трамп поражение не признает.

https://ria.ru/20201111/golosa-1584194604.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рон клайн, джо байден, сша, в мире