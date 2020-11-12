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https://ria.ru/20201112/spam-1584254586.html
Россияне поделились рецептом борьбы с телефонными спам-звонками
Россияне поделились рецептом борьбы с телефонными спам-звонками
Большинство россиян регулярно сталкиваются со спам-звонками и пытаются бороться с ними. Об этом сообщает Яндекс, специалисты которого провели опрос респондентов РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T12:15
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риа наука
яндекс
технологии
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Большинство россиян регулярно сталкиваются со спам-звонками и пытаются бороться с ними. Об этом сообщает Яндекс, специалисты которого провели опрос респондентов в возрасте от 18 до 55 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.83 процента опрошенных рассказали, что получают такие звонки минимум раз в неделю, а с проблемой сталкивались абсолютно все респонденты. И многие признались, что спам их раздражает.Чаще всего россиянам звонят с рекламой финансовых организаций. На втором месте рейтинга спама оказались мошенники, а следом за ними идут продавцы услуг для здоровья.Россияне предпочитают блокировать или заносить неблагонадежные номера в черный список телефона. Второй метод — игнорировать любые звонки с незнакомых номеров. 25 процентов опрошенных пытаются найти в Сети информацию о номере, а 22 процента респондентов отвечают на звонок и объясняют собеседнику, что не хотят с ним общаться.В Яндексе рекомендуют установить на смартфон специальный софт, который способен автоматически определять номера, в том числе и принадлежащие спамерам.
https://ria.ru/20201102/spam-1582660407.html
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яндекс, технологии

Россияне поделились рецептом борьбы с телефонными спам-звонками

12:15 12.11.2020 (обновлено: 13:12 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМужчина говорит по мобильному телефону
Мужчина говорит по мобильному телефону - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Большинство россиян регулярно сталкиваются со спам-звонками и пытаются бороться с ними. Об этом сообщает Яндекс, специалисты которого провели опрос респондентов в возрасте от 18 до 55 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
83 процента опрошенных рассказали, что получают такие звонки минимум раз в неделю, а с проблемой сталкивались абсолютно все респонденты. И многие признались, что спам их раздражает.
Пассажиры в вагоне поезда московского метро - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
2 ноября, 14:55
В России создадут центр по борьбе с телефонным спамом
Чаще всего россиянам звонят с рекламой финансовых организаций. На втором месте рейтинга спама оказались мошенники, а следом за ними идут продавцы услуг для здоровья.
Россияне предпочитают блокировать или заносить неблагонадежные номера в черный список телефона. Второй метод — игнорировать любые звонки с незнакомых номеров. 25 процентов опрошенных пытаются найти в Сети информацию о номере, а 22 процента респондентов отвечают на звонок и объясняют собеседнику, что не хотят с ним общаться.
В Яндексе рекомендуют установить на смартфон специальный софт, который способен автоматически определять номера, в том числе и принадлежащие спамерам.
 
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