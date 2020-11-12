https://ria.ru/20201112/spam-1584254586.html

Россияне поделились рецептом борьбы с телефонными спам-звонками

Россияне поделились рецептом борьбы с телефонными спам-звонками

Большинство россиян регулярно сталкиваются со спам-звонками и пытаются бороться с ними. Об этом сообщает Яндекс, специалисты которого провели опрос респондентов РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T12:15

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риа наука

яндекс

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Большинство россиян регулярно сталкиваются со спам-звонками и пытаются бороться с ними. Об этом сообщает Яндекс, специалисты которого провели опрос респондентов в возрасте от 18 до 55 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.83 процента опрошенных рассказали, что получают такие звонки минимум раз в неделю, а с проблемой сталкивались абсолютно все респонденты. И многие признались, что спам их раздражает.Чаще всего россиянам звонят с рекламой финансовых организаций. На втором месте рейтинга спама оказались мошенники, а следом за ними идут продавцы услуг для здоровья.Россияне предпочитают блокировать или заносить неблагонадежные номера в черный список телефона. Второй метод — игнорировать любые звонки с незнакомых номеров. 25 процентов опрошенных пытаются найти в Сети информацию о номере, а 22 процента респондентов отвечают на звонок и объясняют собеседнику, что не хотят с ним общаться.В Яндексе рекомендуют установить на смартфон специальный софт, который способен автоматически определять номера, в том числе и принадлежащие спамерам.

https://ria.ru/20201102/spam-1582660407.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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