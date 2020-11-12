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Студенты в Москве смогут пользоваться соцкартами в день записи к врачу
Студенты в Москве смогут пользоваться соцкартами в день записи к врачу
Для получения медицинской помощи в течение дня записи к врачу социальная карта студента будет разблокирована, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T17:45
2020-11-12T17:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Для получения медицинской помощи в течение дня записи к врачу социальная карта студента будет разблокирована, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Согласно указу мэра Москвы, с 13 ноября все студенты переходят на дистанционный режим обучения, их социальные карты будут заблокированы.Отмечается, что блокировка проездных карт студентов помогает снизить количество излишних передвижений и уделить больше внимания продолжению обучения в дистанционном формате. "Это, как и другие меры, поможет затормозить распространение заболевания и снизить нагрузку на врачей и медицинские организации", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583926935.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество

Студенты в Москве смогут пользоваться соцкартами в день записи к врачу

17:45 12.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинский работник в регистратуре
Медицинский работник в регистратуре - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Для получения медицинской помощи в течение дня записи к врачу социальная карта студента будет разблокирована, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Согласно указу мэра Москвы, с 13 ноября все студенты переходят на дистанционный режим обучения, их социальные карты будут заблокированы.

"️Для получения медицинской помощи, например, прохождение сеансов диализа, курсов химиотерапии и другие виды лечения по неотложным показаниям, в течение дня записи к врачу социальная карта будет разблокирована. Если нужны продукты, то лучше выбрать ближайший магазин в шаговой доступности", - говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.

Отмечается, что блокировка проездных карт студентов помогает снизить количество излишних передвижений и уделить больше внимания продолжению обучения в дистанционном формате. "Это, как и другие меры, поможет затормозить распространение заболевания и снизить нагрузку на врачей и медицинские организации", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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