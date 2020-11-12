https://ria.ru/20201112/sotskarta-1584337691.html

Студенты в Москве смогут пользоваться соцкартами в день записи к врачу

Студенты в Москве смогут пользоваться соцкартами в день записи к врачу

Для получения медицинской помощи в течение дня записи к врачу социальная карта студента будет разблокирована, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T17:45

2020-11-12T17:45

2020-11-12T17:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Для получения медицинской помощи в течение дня записи к врачу социальная карта студента будет разблокирована, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Согласно указу мэра Москвы, с 13 ноября все студенты переходят на дистанционный режим обучения, их социальные карты будут заблокированы.Отмечается, что блокировка проездных карт студентов помогает снизить количество излишних передвижений и уделить больше внимания продолжению обучения в дистанционном формате. "Это, как и другие меры, поможет затормозить распространение заболевания и снизить нагрузку на врачей и медицинские организации", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583926935.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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