https://ria.ru/20201112/sotskarta-1584337691.html
Студенты в Москве смогут пользоваться соцкартами в день записи к врачу
Студенты в Москве смогут пользоваться соцкартами в день записи к врачу
Для получения медицинской помощи в течение дня записи к врачу социальная карта студента будет разблокирована, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T17:45
2020-11-12T17:45
2020-11-12T17:45
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Для получения медицинской помощи в течение дня записи к врачу социальная карта студента будет разблокирована, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Согласно указу мэра Москвы, с 13 ноября все студенты переходят на дистанционный режим обучения, их социальные карты будут заблокированы.Отмечается, что блокировка проездных карт студентов помогает снизить количество излишних передвижений и уделить больше внимания продолжению обучения в дистанционном формате. "Это, как и другие меры, поможет затормозить распространение заболевания и снизить нагрузку на врачей и медицинские организации", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583926935.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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