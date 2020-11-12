https://ria.ru/20201112/solntse-1584315360.html
Росгидромет спрогнозировал слабую солнечную активность в ближайшие годы
Росгидромет спрогнозировал слабую солнечную активность в ближайшие годы
Начавшийся новый цикл солнечной активности не будет сопровождаться большим числом вспышек на Солнце и магнитных бурь, сообщил журналистам в четверг руководитель РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T16:19
2020-11-12T16:19
2020-11-12T16:19
солнце
космос - риа наука
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Начавшийся новый цикл солнечной активности не будет сопровождаться большим числом вспышек на Солнце и магнитных бурь, сообщил журналистам в четверг руководитель Центра космической погоды для нужд аэронавигации при Институте прикладной геофизики Вячеслав Буров.Он уточнил, что следующий солнечный цикл будет 25-м циклом. Солнечные циклы различаются по активности в зависимости от количества происходящих, связанных с деятельностью солнца, явлений. В 23-м цикле, который считался активным, было 117 мощных вспышек, в 24-м цикле - 40, в предстоящем будет еще меньше - 30."Магнитных бурь было в 23 цикле - 117, предположим, в 24 - 6-7, а сколько будет в следующем? Вряд ли больше", - отметил Буров.Как пояснил ученый, солнечная активность в начавшемся цикле не окажет существенного воздействия на здоровье людей и работу приборов.
https://ria.ru/20200902/solntse-1576621219.html
https://ria.ru/20201027/solntse-1581722133.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
солнце, космос - риа наука
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости.
Начавшийся новый цикл солнечной активности не будет сопровождаться большим числом вспышек на Солнце
и магнитных бурь, сообщил журналистам в четверг руководитель Центра космической погоды для нужд аэронавигации при Институте прикладной геофизики Вячеслав Буров.
"Прошедший цикл, который заканчивается в 2020 году (в конце 2019 - начале 2020), по интенсивности был, конечно, меньше предыдущего, но мы, конечно, понимаем, что цикл на цикл не похож. Если сравнивать все эти циклы между собой, то разница может быть значительной: в 5-6 раз может быть разница в количестве активных явлений… Наступающий цикл (c 2020 по 2030 годы), по прогнозу, который на сегодняшний день согласован с 5-6 ведущими мировыми центрами, он будет очень слабеньким. Он будет таким же, как и тот цикл, который прошел", - сказал Буров.
Он уточнил, что следующий солнечный цикл будет 25-м циклом. Солнечные циклы различаются по активности в зависимости от количества происходящих, связанных с деятельностью солнца, явлений. В 23-м цикле, который считался активным, было 117 мощных вспышек, в 24-м цикле - 40, в предстоящем будет еще меньше - 30.
"Магнитных бурь было в 23 цикле - 117, предположим, в 24 - 6-7, а сколько будет в следующем? Вряд ли больше", - отметил Буров.
Как пояснил ученый, солнечная активность в начавшемся цикле не окажет существенного воздействия на здоровье людей и работу приборов.