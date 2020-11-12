Росгидромет спрогнозировал слабую солнечную активность в ближайшие годы

"Прошедший цикл, который заканчивается в 2020 году (в конце 2019 - начале 2020), по интенсивности был, конечно, меньше предыдущего, но мы, конечно, понимаем, что цикл на цикл не похож. Если сравнивать все эти циклы между собой, то разница может быть значительной: в 5-6 раз может быть разница в количестве активных явлений… Наступающий цикл (c 2020 по 2030 годы), по прогнозу, который на сегодняшний день согласован с 5-6 ведущими мировыми центрами, он будет очень слабеньким. Он будет таким же, как и тот цикл, который прошел", - сказал Буров.