https://ria.ru/20201112/sochi-1584236208.html

В Сочи при лобовом столкновении двух машин пострадали три человека

В Сочи при лобовом столкновении двух машин пострадали три человека

Три человека пострадали при лобовом столкновении двух автомобилей на трассе с односторонним движением в Сочи, сообщил РИА Новости представитель УВД города. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T11:05

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volkswagen group

сочи

происшествия

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СОЧИ, 12 ноя – РИА Новости. Три человека пострадали при лобовом столкновении двух автомобилей на трассе с односторонним движением в Сочи, сообщил РИА Новости представитель УВД города.По его словам, авария произошла вечером в среду на трассе "Красная поляна – Адлер".Он уточнил, что пострадавшими оказались водитель Toyota и двое пассажиров Volkswagen.

https://ria.ru/20201111/dtp-1584125041.html

сочи

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

volkswagen group, сочи, происшествия