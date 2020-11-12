https://ria.ru/20201112/sochi-1584236208.html
В Сочи при лобовом столкновении двух машин пострадали три человека
В Сочи при лобовом столкновении двух машин пострадали три человека
Три человека пострадали при лобовом столкновении двух автомобилей на трассе с односторонним движением в Сочи, сообщил РИА Новости представитель УВД города. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T11:05
2020-11-12T11:05
2020-11-12T11:05
volkswagen group
сочи
происшествия
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СОЧИ, 12 ноя – РИА Новости. Три человека пострадали при лобовом столкновении двух автомобилей на трассе с односторонним движением в Сочи, сообщил РИА Новости представитель УВД города.По его словам, авария произошла вечером в среду на трассе "Красная поляна – Адлер".Он уточнил, что пострадавшими оказались водитель Toyota и двое пассажиров Volkswagen.
https://ria.ru/20201111/dtp-1584125041.html
сочи
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
volkswagen group, сочи, происшествия