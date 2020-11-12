Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201112/sochi-1584236208.html
В Сочи при лобовом столкновении двух машин пострадали три человека
В Сочи при лобовом столкновении двух машин пострадали три человека
Три человека пострадали при лобовом столкновении двух автомобилей на трассе с односторонним движением в Сочи, сообщил РИА Новости представитель УВД города. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T11:05
2020-11-12T11:05
volkswagen group
сочи
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153124/58/1531245809_0:100:1936:1189_1400x0_80_0_0_e89b4c4913f7f9b509ae59d3108b6dcd.jpg
СОЧИ, 12 ноя – РИА Новости. Три человека пострадали при лобовом столкновении двух автомобилей на трассе с односторонним движением в Сочи, сообщил РИА Новости представитель УВД города.По его словам, авария произошла вечером в среду на трассе "Красная поляна – Адлер".Он уточнил, что пострадавшими оказались водитель Toyota и двое пассажиров Volkswagen.
https://ria.ru/20201111/dtp-1584125041.html
сочи
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/153124/58/1531245809_110:0:1827:1288_1400x0_80_0_0_3701790ece6b2386218f873bca0735fe.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
volkswagen group, сочи, происшествия

В Сочи при лобовом столкновении двух машин пострадали три человека

11:05 12.11.2020
 
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /
Читать ria.ru в
СОЧИ, 12 ноя – РИА Новости. Три человека пострадали при лобовом столкновении двух автомобилей на трассе с односторонним движением в Сочи, сообщил РИА Новости представитель УВД города.
По его словам, авария произошла вечером в среду на трассе "Красная поляна – Адлер".
ДТП с участием автомобиля такси и автобуса на улице Большая Академическая в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
Вчера, 15:33
В Москве в ДТП с автобусом погиб человек
"По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota, двигаясь по полосе с односторонним движением, развернулся, поехал навстречу двигающимся транспортным средствам и врезался в автомобиль Volkswagen. За медицинской помощью обратились три человека", - пояснил представитель ведомства.
Он уточнил, что пострадавшими оказались водитель Toyota и двое пассажиров Volkswagen.
 
Volkswagen GroupСочиПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:39На сайте Минобороны открылся раздел о российских миротворцах в Карабахе
00:26В России стартуют продажи iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max
00:19Депутаты ЛДПР предложили отменить штрафы за проезд по "выделенке" ночью
00:12Вузы Москвы и Санкт-Петербурга переходят на дистанционное обучение
00:01Правозащитники заявили о массовой резне мирных жителей в Эфиопии
23:58В Висконсине допустили пересчет голосов на президентских выборах
23:56Зеленский будет ежедневно рассказывать новости из-за негатива в СМИ
23:51ЕС готов оказать гуманитарную помощь пострадавшим в карабахском конфликте
23:36Зампостпреда в ОБСЕ упрекнул Киев в желании переписать Минские соглашения
23:29В Ереване освободили одного из организаторов акции протеста
23:19Штабу Трампа отказали в иске к CNN по делу о "российском вмешательстве"
23:15На МКС скорректировали высоту орбиты
23:08Трамп ввел ограничения против фирм, связанных с китайскими военными
23:03В Москве умерли 70 пациентов с коронавирусом
22:54В Петербурге у 106 школьников выявили кишечную инфекцию
22:52Власти Подмосковья помогут семьям детей, пострадавших из-за прорыва трубы
22:45Для врио главы Хабаровского края наймут семь телохранителей
22:36В Москве назвали условия проведения новогодних корпоративов
22:34Участники международной конференции по Сирии приняли итоговое заявление
22:29Победившая на выборах уборщица прокомментировала сообщения об увольнении
Лента новостейМолния