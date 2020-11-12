https://ria.ru/20201112/sobaka-1584382211.html

В Ставропольском крае собака загрызла мужчину

В Ставропольском крае собака загрызла мужчину

Следователи возбудили уголовное дело после гибели 58-летнего жителя Ставрополья, на которого напала собака бойцовской породы, сообщает следственное управление... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T22:02

2020-11-12T22:02

2020-11-12T22:02

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ставропольский край

вязники

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_479e8b1c932e031644e1046fad79d866.jpg

ПЯТИГОРСК, 12 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели 58-летнего жителя Ставрополья, на которого напала собака бойцовской породы, сообщает следственное управление СК по региону.По предварительным данным, собака содержалась на территории одного из промышленных объектов хутора Вязники."По данному факту Шпаковский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности". Сейчас следователь СКР проводит следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20200611/1572786510.html

россия

ставропольский край

вязники

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край, вязники, происшествия