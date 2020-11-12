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В Ставропольском крае собака загрызла мужчину
В Ставропольском крае собака загрызла мужчину
Следователи возбудили уголовное дело после гибели 58-летнего жителя Ставрополья, на которого напала собака бойцовской породы, сообщает следственное управление... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T22:02
2020-11-12T22:02
2020-11-12T22:02
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ставропольский край
вязники
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 12 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели 58-летнего жителя Ставрополья, на которого напала собака бойцовской породы, сообщает следственное управление СК по региону.По предварительным данным, собака содержалась на территории одного из промышленных объектов хутора Вязники."По данному факту Шпаковский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности". Сейчас следователь СКР проводит следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20200611/1572786510.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край, вязники, происшествия