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Россия не будет давить на Китай по подключению к переговорам об СНВ
Россия не будет давить на Китай по подключению к переговорам об СНВ
Россия не будет давить на Китай с целью его подключения к переговорам по соглашению об СНВ, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T15:02
2020-11-12T15:02
договор снв-3
сергей лавров
владимир путин
китай
сша
в мире
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия не будет давить на Китай с целью его подключения к переговорам по соглашению об СНВ, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров."Уговаривать Китай, прекрасно понимая его позицию, мы не будем", - отметил Лавров.Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Администрация США на разных уровнях подчеркивала необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.
китай
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договор снв-3, сергей лавров, владимир путин, китай, сша, в мире

Россия не будет давить на Китай по подключению к переговорам об СНВ

15:02 12.11.2020
 
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия не будет давить на Китай с целью его подключения к переговорам по соглашению об СНВ, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
"По составу участников: все мы знаем одержимость США с затягиванием Китая в такие переговоры, мы не против расширения (формата - ред.). Но у нас есть полное уважение позиции КНР, которая заявила, что их потенциалы не сопоставимы с потенциалами России и США. Поэтому они не могут и не будут сейчас участвовать в каких-либо переговорах", - заявил Лавров во время онлайн-интервью российским и иностранным журналистам.
"Уговаривать Китай, прекрасно понимая его позицию, мы не будем", - отметил Лавров.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Администрация США на разных уровнях подчеркивала необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.
Договор по СНВ-3 - РИА Новости, 1920, 21.06.2013
21 июня 2013, 19:25Инфографика
Договор по СНВ-3Президент США Барак Обама выступил с инициативой по сокращению США и РФ арсеналов стратегических наступательных вооружений на треть и сокращению тактического ядерного оружия в Европе.
 
Договор СНВ-3Сергей ЛавровВладимир ПутинКитайСШАВ мире
 
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