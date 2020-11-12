Россия не будет давить на Китай по подключению к переговорам об СНВ
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия не будет давить на Китай с целью его подключения к переговорам по соглашению об СНВ, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
"По составу участников: все мы знаем одержимость США с затягиванием Китая в такие переговоры, мы не против расширения (формата - ред.). Но у нас есть полное уважение позиции КНР, которая заявила, что их потенциалы не сопоставимы с потенциалами России и США. Поэтому они не могут и не будут сейчас участвовать в каких-либо переговорах", - заявил Лавров во время онлайн-интервью российским и иностранным журналистам.
"Уговаривать Китай, прекрасно понимая его позицию, мы не будем", - отметил Лавров.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Администрация США на разных уровнях подчеркивала необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.