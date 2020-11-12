https://ria.ru/20201112/snv-3-1584297489.html

Россия не будет давить на Китай по подключению к переговорам об СНВ

Россия не будет давить на Китай по подключению к переговорам об СНВ

Россия не будет давить на Китай с целью его подключения к переговорам по соглашению об СНВ, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T15:02

2020-11-12T15:02

2020-11-12T15:02

договор снв-3

сергей лавров

владимир путин

китай

сша

в мире

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия не будет давить на Китай с целью его подключения к переговорам по соглашению об СНВ, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров."Уговаривать Китай, прекрасно понимая его позицию, мы не будем", - отметил Лавров.Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Администрация США на разных уровнях подчеркивала необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.

китай

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

договор снв-3, сергей лавров, владимир путин, китай, сша, в мире