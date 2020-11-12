https://ria.ru/20201112/sneg-1584340701.html

Синоптик рассказал, когда москвичам ждать снега

Синоптик рассказал, когда москвичам ждать снега

Небольшой снег ожидается в Москве в воскресенье, но снежного покрова не образуется, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T17:55

2020-11-12T17:55

2020-11-12T20:50

михаил леус

москва

общество

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Небольшой снег ожидается в Москве в воскресенье, но снежного покрова не образуется, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Как в свою очередь отметили в столичном департаменте транспорта, водителям рекомендуется до этого времени сменить шины на зимний вариант."Синоптики обещают небольшой снег в конце недели, а это значит, что у автомобилистов осталась всего пара дней, чтобы безопасно доехать для шиномонтажа и переобуться", — говорится в официальном Telegram-канале дептранса.

https://ria.ru/20201111/pogoda-1584027142.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, москва, общество