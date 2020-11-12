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Синоптик рассказал, когда москвичам ждать снега
Синоптик рассказал, когда москвичам ждать снега
Небольшой снег ожидается в Москве в воскресенье, но снежного покрова не образуется, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T17:55
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москва
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Небольшой снег ожидается в Москве в воскресенье, но снежного покрова не образуется, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Как в свою очередь отметили в столичном департаменте транспорта, водителям рекомендуется до этого времени сменить шины на зимний вариант."Синоптики обещают небольшой снег в конце недели, а это значит, что у автомобилистов осталась всего пара дней, чтобы безопасно доехать для шиномонтажа и переобуться", — говорится в официальном Telegram-канале дептранса.
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михаил леус, москва, общество

Синоптик рассказал, когда москвичам ждать снега

17:55 12.11.2020 (обновлено: 20:50 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичЖенщина идет с зонтом во время снегопада в Москве
Женщина идет с зонтом во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Небольшой снег ожидается в Москве в воскресенье, но снежного покрова не образуется, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Не сказать, что будет прямо снег, но в воскресенье могут упасть отдельные снежинки местами. Никакого снежного покрова, соответственно, тоже не образуется", — сказал Леус.

Как в свою очередь отметили в столичном департаменте транспорта, водителям рекомендуется до этого времени сменить шины на зимний вариант.
"Синоптики обещают небольшой снег в конце недели, а это значит, что у автомобилистов осталась всего пара дней, чтобы безопасно доехать для шиномонтажа и переобуться", — говорится в официальном Telegram-канале дептранса.
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