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У популярных смартфонов возникли проблемы с зарядкой
У популярных смартфонов возникли проблемы с зарядкой
Пользователи флагманских моделей смартфонов Galaxy S20 и Galaxy Note20 от компании Samsung пожаловались на проблему с зарядкой аппаратов. На проблему обратило... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T01:21
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евгений черток
рексофт
samsung
весь мир
google android
технологии
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пользователи флагманских моделей смартфонов Galaxy S20 и Galaxy Note20 от компании Samsung пожаловались на проблему с зарядкой аппаратов. На проблему обратило внимание издание Android Police.Владельцы устройств отмечают, что функция быстрой беспроводной зарядки пропала после плановых обновлений операционной системы. Теперь телефон заражается только со стандартной мощностью пять ватт.Определить, используется ли функция быстрой зарядки очень просто — на экране блокировки смартфона выводится соответствующее сообщение.Ранее руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения "Рексофт" Евгений Черток рассказал агентству "Прайм", что смартфон заряжается при участии нескольких устройств – зарядки, кабеля, разъема аппарата с одной стороны и контроллера заряда с другой. На каждом этапе этой цепи могут возникнуть неприятности, препятствующие зарядке.
https://ria.ru/20201109/android-1583672043.html
весь мир
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евгений черток, рексофт, samsung, весь мир, google android, технологии

У популярных смартфонов возникли проблемы с зарядкой

01:21 12.11.2020 (обновлено: 07:58 12.11.2020)
 
© Fotolia / ratmanerЗарядка смартфона
Зарядка смартфона - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Fotolia / ratmaner
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пользователи флагманских моделей смартфонов Galaxy S20 и Galaxy Note20 от компании Samsung пожаловались на проблему с зарядкой аппаратов. На проблему обратило внимание издание Android Police.
Владельцы устройств отмечают, что функция быстрой беспроводной зарядки пропала после плановых обновлений операционной системы. Теперь телефон заражается только со стандартной мощностью пять ватт.
Зарядка смартфона - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
9 ноября, 01:11
Названы семь способов решения проблем с зарядкой смартфона
Определить, используется ли функция быстрой зарядки очень просто — на экране блокировки смартфона выводится соответствующее сообщение.
Ранее руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения "Рексофт" Евгений Черток рассказал агентству "Прайм", что смартфон заряжается при участии нескольких устройств – зарядки, кабеля, разъема аппарата с одной стороны и контроллера заряда с другой. На каждом этапе этой цепи могут возникнуть неприятности, препятствующие зарядке.
 
Евгений ЧертокРексофтSamsungВесь мирGoogle AndroidТехнологии
 
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