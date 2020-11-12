https://ria.ru/20201112/skoraya-1584362008.html

Воронежская облдума предложила увеличить парк скорых в регионе

Воронежская облдума предложила увеличить парк скорых в регионе

Депутаты Воронежской областной думы обратятся к главе региона с предложением направить дополнительные средства на обновление парка машин скорой помощи, сообщает РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T19:17

2020-11-12T19:17

2020-11-12T19:17

воронежская область

владимир нетесов

здоровье - общество

единая россия

воронежская областная дума

воронежская область

воронеж

общество

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ВОРОНЕЖ, 12 ноя - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы обратятся к главе региона с предложением направить дополнительные средства на обновление парка машин скорой помощи, сообщает в четверг облдума.Инициативу парламентарии выдвинули во время заседания фракции "Единая Россия" в четверг, 12 ноября."Члены фракции приняли решение направить обращение к главе региона о необходимости выделения дополнительных средств на обновление автопарка скорой помощи", - сказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.В обращении, в частности, предлагается в процессе формирования бюджета Воронежской области на 2021 год предусмотреть дополнительное финансирование для приобретения автомобилей скорой медицинской помощи."Десять машин на городской округ город Воронеж, по две машины на каждый муниципальный район и остальные городские округа", - сообщает заксобрание.

https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584324654.html

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воронеж

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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