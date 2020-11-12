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Воронежская область
https://ria.ru/20201112/skoraya-1584362008.html
Воронежская облдума предложила увеличить парк скорых в регионе
Воронежская облдума предложила увеличить парк скорых в регионе
Депутаты Воронежской областной думы обратятся к главе региона с предложением направить дополнительные средства на обновление парка машин скорой помощи, сообщает РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T19:17
2020-11-12T19:17
воронежская область
владимир нетесов
здоровье - общество
единая россия
воронежская областная дума
воронежская область
воронеж
общество
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ВОРОНЕЖ, 12 ноя - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы обратятся к главе региона с предложением направить дополнительные средства на обновление парка машин скорой помощи, сообщает в четверг облдума.Инициативу парламентарии выдвинули во время заседания фракции "Единая Россия" в четверг, 12 ноября."Члены фракции приняли решение направить обращение к главе региона о необходимости выделения дополнительных средств на обновление автопарка скорой помощи", - сказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.В обращении, в частности, предлагается в процессе формирования бюджета Воронежской области на 2021 год предусмотреть дополнительное финансирование для приобретения автомобилей скорой медицинской помощи."Десять машин на городской округ город Воронеж, по две машины на каждый муниципальный район и остальные городские округа", - сообщает заксобрание.
https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584324654.html
воронежская область
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владимир нетесов, здоровье - общество, единая россия, воронежская областная дума, воронежская область, воронеж, общество

Воронежская облдума предложила увеличить парк скорых в регионе

19:17 12.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВОРОНЕЖ, 12 ноя - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы обратятся к главе региона с предложением направить дополнительные средства на обновление парка машин скорой помощи, сообщает в четверг облдума.
Инициативу парламентарии выдвинули во время заседания фракции "Единая Россия" в четверг, 12 ноября.
"Члены фракции приняли решение направить обращение к главе региона о необходимости выделения дополнительных средств на обновление автопарка скорой помощи", - сказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.
В обращении, в частности, предлагается в процессе формирования бюджета Воронежской области на 2021 год предусмотреть дополнительное финансирование для приобретения автомобилей скорой медицинской помощи.
"Десять машин на городской округ город Воронеж, по две машины на каждый муниципальный район и остальные городские округа", - сообщает заксобрание.
Заседание депутатов Воронежской областной думы - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
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