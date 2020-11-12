https://ria.ru/20201112/skoraya-1584362008.html
Воронежская облдума предложила увеличить парк скорых в регионе
Воронежская облдума предложила увеличить парк скорых в регионе
Депутаты Воронежской областной думы обратятся к главе региона с предложением направить дополнительные средства на обновление парка машин скорой помощи, сообщает РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T19:17
2020-11-12T19:17
2020-11-12T19:17
воронежская область
владимир нетесов
здоровье - общество
единая россия
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воронеж
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ВОРОНЕЖ, 12 ноя - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы обратятся к главе региона с предложением направить дополнительные средства на обновление парка машин скорой помощи, сообщает в четверг облдума.Инициативу парламентарии выдвинули во время заседания фракции "Единая Россия" в четверг, 12 ноября."Члены фракции приняли решение направить обращение к главе региона о необходимости выделения дополнительных средств на обновление автопарка скорой помощи", - сказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.В обращении, в частности, предлагается в процессе формирования бюджета Воронежской области на 2021 год предусмотреть дополнительное финансирование для приобретения автомобилей скорой медицинской помощи."Десять машин на городской округ город Воронеж, по две машины на каждый муниципальный район и остальные городские округа", - сообщает заксобрание.
https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584324654.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир нетесов, здоровье - общество, единая россия, воронежская областная дума, воронежская область, воронеж, общество