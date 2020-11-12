https://ria.ru/20201112/skoraya-1584311312.html

В Омске врачу больницы скорой помощи сломали нос в приемном отделении

В Омске врачу больницы скорой помощи сломали нос в приемном отделении

Мужчина ударил по лицу и сломал нос врачу приёмного отделения больницы скорой помощи в Омске, возбуждено уголовное дело, сообщила в четверг пресс-служба СУ СК... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T16:07

2020-11-12T16:07

2020-11-12T16:07

следственный комитет россии (ск рф)

омская область

омск

происшествия

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ОМСК, 12 ноя - РИА Новости. Мужчина ударил по лицу и сломал нос врачу приёмного отделения больницы скорой помощи в Омске, возбуждено уголовное дело, сообщила в четверг пресс-служба СУ СК по Омской области.УМВД по Омской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), его расследованием займётся СУ СК по Омской области.

https://ria.ru/20201011/krazha-1579285807.html

омская область

омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), омская область, омск, происшествия