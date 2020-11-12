https://ria.ru/20201112/skoraya-1584311312.html
В Омске врачу больницы скорой помощи сломали нос в приемном отделении
В Омске врачу больницы скорой помощи сломали нос в приемном отделении
Мужчина ударил по лицу и сломал нос врачу приёмного отделения больницы скорой помощи в Омске, возбуждено уголовное дело, сообщила в четверг пресс-служба СУ СК... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T16:07
2020-11-12T16:07
2020-11-12T16:07
следственный комитет россии (ск рф)
омская область
омск
происшествия
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ОМСК, 12 ноя - РИА Новости. Мужчина ударил по лицу и сломал нос врачу приёмного отделения больницы скорой помощи в Омске, возбуждено уголовное дело, сообщила в четверг пресс-служба СУ СК по Омской области.УМВД по Омской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), его расследованием займётся СУ СК по Омской области.
https://ria.ru/20201011/krazha-1579285807.html
омская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), омская область, омск, происшествия