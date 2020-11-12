https://ria.ru/20201112/sistema-1584292196.html

Минздрав оценил работу системы здравоохранения в условиях пандемии

Минздрав оценил работу системы здравоохранения в условиях пандемии

Система здравоохранения России достойно выдерживает все вызовы, связанные с эпидемической ситуацией, заявил первый заместитель министра здравоохранения России... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T14:35

2020-11-12T14:35

2020-11-12T14:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

игорь каграманян

общество

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Система здравоохранения России достойно выдерживает все вызовы, связанные с эпидемической ситуацией, заявил первый заместитель министра здравоохранения России Игорь Каграманян.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. За все время в РФ зарегистрировано 1 858 568 случаев заболевания. Темп прироста – 1,2%. За последние сутки выявлено 21 608 случаев заражения в 85 российских регионах.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201112/vaktsina-1584288569.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, игорь каграманян, общество