https://ria.ru/20201112/sistema-1584292196.html
Минздрав оценил работу системы здравоохранения в условиях пандемии
Минздрав оценил работу системы здравоохранения в условиях пандемии
Система здравоохранения России достойно выдерживает все вызовы, связанные с эпидемической ситуацией, заявил первый заместитель министра здравоохранения России... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T14:35
2020-11-12T14:35
2020-11-12T14:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
игорь каграманян
общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Система здравоохранения России достойно выдерживает все вызовы, связанные с эпидемической ситуацией, заявил первый заместитель министра здравоохранения России Игорь Каграманян.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. За все время в РФ зарегистрировано 1 858 568 случаев заболевания. Темп прироста – 1,2%. За последние сутки выявлено 21 608 случаев заражения в 85 российских регионах.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201112/vaktsina-1584288569.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, игорь каграманян, общество