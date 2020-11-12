Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201112/siriya-1584386872.html
Участники международной конференции по Сирии приняли итоговое заявление
Участники международной конференции по Сирии приняли итоговое заявление
Участники Международной конференции по содействию возвращению беженцев в Сирию подписали итоговое заявление, выразив решимость противостоять попыткам подрыва... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T22:34
2020-11-12T22:34
исламское государство
аль-каида
сирия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564534050_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_2cc42bb09895e239af3c47b4a5f1afb7.jpg
ДАМАСК, 12 ноя - РИА Новости. Участники Международной конференции по содействию возвращению беженцев в Сирию подписали итоговое заявление, выразив решимость противостоять попыткам подрыва суверенитета и территориальной целостности Сирии."Подтвердили твердую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии, а также целям и принципам устава ООН. Подчеркнули в этой связи необходимость уважать общепризнанные международно-правовые решения, включая положения соответствующих резолюций ООН, и высказали решимость противостоять всем попыткам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности САР, создающим угрозу стабильности и безопасности в регионе", - говорится в заявлении.Также участники заявили о своей решимости продолжать борьбу с терроризмом, в том числе с "Исламским государством"* , "Джебхат ан-Нусрой"*, группами предприятий и организаций, связанных с "Аль-Каидой"* и другими террористическими группами."Подчеркнули, что режим прекращения боевых действий ни при каких условиях не будет распространяться на наступательные или оборонительные действия против указанных лиц, групп, предприятий и организаций", - отмечается в документе.Кроме того, участники конференции выразили убеждение, что сирийский конфликт не имеет военного решения и может быть урегулирован только в ходе политического процесса самими сирийцами при содействии ООН."Акцентировали важную роль Конституционного комитета, созданного во исполнение решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, который в своей работе должен руководствоваться стремлением к компромиссу и конструктивному взаимодействию без иностранного вмешательства и навязывания извне сроков в целях достижения общего согласия его членов, что позволило бы добиться максимально широкой поддержки результатов его работы со стороны сирийского народа", - подчёркивается в заявлении.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20201112/vzryv-1584382334.html
https://ria.ru/20201111/siriya-1584087521.html
сирия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564534050_88:0:2817:2047_1400x0_80_0_0_1056eb8a22ea0a5d042de2c369d9e6a5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
исламское государство, аль-каида, сирия, в мире

Участники международной конференции по Сирии приняли итоговое заявление

22:34 12.11.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкСирийский флаг в освобожденном от боевиков городе Мааррат-эн-Нууман
Сирийский флаг в освобожденном от боевиков городе Мааррат-эн-Нууман - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ДАМАСК, 12 ноя - РИА Новости. Участники Международной конференции по содействию возвращению беженцев в Сирию подписали итоговое заявление, выразив решимость противостоять попыткам подрыва суверенитета и территориальной целостности Сирии.
"Подтвердили твердую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии, а также целям и принципам устава ООН. Подчеркнули в этой связи необходимость уважать общепризнанные международно-правовые решения, включая положения соответствующих резолюций ООН, и высказали решимость противостоять всем попыткам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности САР, создающим угрозу стабильности и безопасности в регионе", - говорится в заявлении.
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
22:04Война в Сирии
В Сирии на пути российской военной колонны прогремел взрыв
Также участники заявили о своей решимости продолжать борьбу с терроризмом, в том числе с "Исламским государством"* , "Джебхат ан-Нусрой"*, группами предприятий и организаций, связанных с "Аль-Каидой"* и другими террористическими группами.
"Подчеркнули, что режим прекращения боевых действий ни при каких условиях не будет распространяться на наступательные или оборонительные действия против указанных лиц, групп, предприятий и организаций", - отмечается в документе.
Кроме того, участники конференции выразили убеждение, что сирийский конфликт не имеет военного решения и может быть урегулирован только в ходе политического процесса самими сирийцами при содействии ООН.
"Акцентировали важную роль Конституционного комитета, созданного во исполнение решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, который в своей работе должен руководствоваться стремлением к компромиссу и конструктивному взаимодействию без иностранного вмешательства и навязывания извне сроков в целях достижения общего согласия его членов, что позволило бы добиться максимально широкой поддержки результатов его работы со стороны сирийского народа", - подчёркивается в заявлении.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Линии электропередач подстанции в пригороде Дамаска - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
Вчера, 13:15Война в Сирии
Россия выделила более миллиарда долларов на помощь Сирии
 
Исламское государствоАль-КаидаСирияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:39На сайте Минобороны открылся раздел о российских миротворцах в Карабахе
00:26В России стартуют продажи iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max
00:19Депутаты ЛДПР предложили отменить штрафы за проезд по "выделенке" ночью
00:12Вузы Москвы и Санкт-Петербурга переходят на дистанционное обучение
00:01Правозащитники заявили о массовой резне мирных жителей в Эфиопии
23:58В Висконсине допустили пересчет голосов на президентских выборах
23:56Зеленский будет ежедневно рассказывать новости из-за негатива в СМИ
23:51ЕС готов оказать гуманитарную помощь пострадавшим в карабахском конфликте
23:36Зампостпреда в ОБСЕ упрекнул Киев в желании переписать Минские соглашения
23:29В Ереване освободили одного из организаторов акции протеста
23:19Штабу Трампа отказали в иске к CNN по делу о "российском вмешательстве"
23:15На МКС скорректировали высоту орбиты
23:08Трамп ввел ограничения против фирм, связанных с китайскими военными
23:03В Москве умерли 70 пациентов с коронавирусом
22:54В Петербурге у 106 школьников выявили кишечную инфекцию
22:52Власти Подмосковья помогут семьям детей, пострадавших из-за прорыва трубы
22:45Для врио главы Хабаровского края наймут семь телохранителей
22:36В Москве назвали условия проведения новогодних корпоративов
22:34Участники международной конференции по Сирии приняли итоговое заявление
22:29Победившая на выборах уборщица прокомментировала сообщения об увольнении
Лента новостейМолния