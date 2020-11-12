https://ria.ru/20201112/siriya-1584386872.html

Участники международной конференции по Сирии приняли итоговое заявление

Участники международной конференции по Сирии приняли итоговое заявление

Участники Международной конференции по содействию возвращению беженцев в Сирию подписали итоговое заявление, выразив решимость противостоять попыткам подрыва... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T22:34

2020-11-12T22:34

2020-11-12T22:34

исламское государство

аль-каида

сирия

в мире

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ДАМАСК, 12 ноя - РИА Новости. Участники Международной конференции по содействию возвращению беженцев в Сирию подписали итоговое заявление, выразив решимость противостоять попыткам подрыва суверенитета и территориальной целостности Сирии."Подтвердили твердую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии, а также целям и принципам устава ООН. Подчеркнули в этой связи необходимость уважать общепризнанные международно-правовые решения, включая положения соответствующих резолюций ООН, и высказали решимость противостоять всем попыткам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности САР, создающим угрозу стабильности и безопасности в регионе", - говорится в заявлении.Также участники заявили о своей решимости продолжать борьбу с терроризмом, в том числе с "Исламским государством"* , "Джебхат ан-Нусрой"*, группами предприятий и организаций, связанных с "Аль-Каидой"* и другими террористическими группами."Подчеркнули, что режим прекращения боевых действий ни при каких условиях не будет распространяться на наступательные или оборонительные действия против указанных лиц, групп, предприятий и организаций", - отмечается в документе.Кроме того, участники конференции выразили убеждение, что сирийский конфликт не имеет военного решения и может быть урегулирован только в ходе политического процесса самими сирийцами при содействии ООН."Акцентировали важную роль Конституционного комитета, созданного во исполнение решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, который в своей работе должен руководствоваться стремлением к компромиссу и конструктивному взаимодействию без иностранного вмешательства и навязывания извне сроков в целях достижения общего согласия его членов, что позволило бы добиться максимально широкой поддержки результатов его работы со стороны сирийского народа", - подчёркивается в заявлении.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20201112/vzryv-1584382334.html

https://ria.ru/20201111/siriya-1584087521.html

сирия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

исламское государство, аль-каида, сирия, в мире