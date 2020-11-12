Участники международной конференции по Сирии приняли итоговое заявление
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкСирийский флаг в освобожденном от боевиков городе Мааррат-эн-Нууман
ДАМАСК, 12 ноя - РИА Новости. Участники Международной конференции по содействию возвращению беженцев в Сирию подписали итоговое заявление, выразив решимость противостоять попыткам подрыва суверенитета и территориальной целостности Сирии.
"Подтвердили твердую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии, а также целям и принципам устава ООН. Подчеркнули в этой связи необходимость уважать общепризнанные международно-правовые решения, включая положения соответствующих резолюций ООН, и высказали решимость противостоять всем попыткам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности САР, создающим угрозу стабильности и безопасности в регионе", - говорится в заявлении.
Также участники заявили о своей решимости продолжать борьбу с терроризмом, в том числе с "Исламским государством"* , "Джебхат ан-Нусрой"*, группами предприятий и организаций, связанных с "Аль-Каидой"* и другими террористическими группами.
"Подчеркнули, что режим прекращения боевых действий ни при каких условиях не будет распространяться на наступательные или оборонительные действия против указанных лиц, групп, предприятий и организаций", - отмечается в документе.
Кроме того, участники конференции выразили убеждение, что сирийский конфликт не имеет военного решения и может быть урегулирован только в ходе политического процесса самими сирийцами при содействии ООН.
"Акцентировали важную роль Конституционного комитета, созданного во исполнение решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, который в своей работе должен руководствоваться стремлением к компромиссу и конструктивному взаимодействию без иностранного вмешательства и навязывания извне сроков в целях достижения общего согласия его членов, что позволило бы добиться максимально широкой поддержки результатов его работы со стороны сирийского народа", - подчёркивается в заявлении.
* Террористическая организация, запрещенная в России