https://ria.ru/20201112/shkoly-1584217230.html
В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
Число ушедших на карантин из-за COVID-19 школ в России увеличилось до 28, это 0,07% от общего количества школ страны, следует из инфографики, опубликованной в... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T08:55
2020-11-12T08:55
2020-11-12T08:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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здоровье - общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Число ушедших на карантин из-за COVID-19 школ в России увеличилось до 28, это 0,07% от общего количества школ страны, следует из инфографики, опубликованной в Telegram-канале министерства просвещения "Большая перемена РФ".Во вторник сообщалось о 26 школах, ушедших на карантин."Всего в 28 школах в 13 регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19", - говорится в сообщении, где также уточняется, что это 0,07% от всех школ в стране.Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 0,55% от общего количества, следует из данных министерства.За 11 ноября ушли на карантин три школы, в одной карантин закончился.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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