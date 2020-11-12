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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201112/shkoly-1584217230.html
В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
Число ушедших на карантин из-за COVID-19 школ в России увеличилось до 28, это 0,07% от общего количества школ страны, следует из инфографики, опубликованной в... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T08:55
2020-11-12T08:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Число ушедших на карантин из-за COVID-19 школ в России увеличилось до 28, это 0,07% от общего количества школ страны, следует из инфографики, опубликованной в Telegram-канале министерства просвещения "Большая перемена РФ".Во вторник сообщалось о 26 школах, ушедших на карантин."Всего в 28 школах в 13 регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19", - говорится в сообщении, где также уточняется, что это 0,07% от всех школ в стране.Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 0,55% от общего количества, следует из данных министерства.За 11 ноября ушли на карантин три школы, в одной карантин закончился.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса

08:55 12.11.2020
 
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Число ушедших на карантин из-за COVID-19 школ в России увеличилось до 28, это 0,07% от общего количества школ страны, следует из инфографики, опубликованной в Telegram-канале министерства просвещения "Большая перемена РФ".
Во вторник сообщалось о 26 школах, ушедших на карантин.
"Всего в 28 школах в 13 регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19", - говорится в сообщении, где также уточняется, что это 0,07% от всех школ в стране.
Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 0,55% от общего количества, следует из данных министерства.
За 11 ноября ушли на карантин три школы, в одной карантин закончился.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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