https://ria.ru/20201112/shkoly-1584217230.html

В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса

В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса

Число ушедших на карантин из-за COVID-19 школ в России увеличилось до 28, это 0,07% от общего количества школ страны, следует из инфографики, опубликованной в... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T08:55

2020-11-12T08:55

2020-11-12T08:55

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Число ушедших на карантин из-за COVID-19 школ в России увеличилось до 28, это 0,07% от общего количества школ страны, следует из инфографики, опубликованной в Telegram-канале министерства просвещения "Большая перемена РФ".Во вторник сообщалось о 26 школах, ушедших на карантин."Всего в 28 школах в 13 регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19", - говорится в сообщении, где также уточняется, что это 0,07% от всех школ в стране.Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 0,55% от общего количества, следует из данных министерства.За 11 ноября ушли на карантин три школы, в одной карантин закончился.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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