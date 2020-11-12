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Отравившейся наркотиками московской школьнице помогут работники соцзащиты
Отравившейся наркотиками московской школьнице помогут работники соцзащиты
Специалисты соцзащиты Москвы помогут школьнице, которая отравилась наркотиками, семье помогут с реабилитацией и психологической поддержкой, сообщили в... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T22:22
2020-11-12T22:22
ольга ярославская
москва
происшествия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Специалисты соцзащиты Москвы помогут школьнице, которая отравилась наркотиками, семье помогут с реабилитацией и психологической поддержкой, сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения.Ранее в сети появилась информация, что восьмиклассница нашла в подъезде сверток с наркотиком и попробовала его, после чего была госпитализирована с отравлением. Позже детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что девочка стоит на учете отдела по делам несовершеннолетних (ОДН)."Мы связались с семьей и предложили помощь. Семья получит реабилитационные услуги на базе социально-реабилитационного центра, а также психологическую поддержку. Надеемся, девочка успешно пройдёт реабилитацию. Со своей стороны, мы будем всячески ей в этом помогать, а также поддерживать родителей", — сообщили в департаменте.В ведомстве добавили, что они знают семью с июля 2019 года. Девочке оказывалась психологическая помощь.
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ольга ярославская, москва, происшествия

Отравившейся наркотиками московской школьнице помогут работники соцзащиты

22:22 12.11.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Специалисты соцзащиты Москвы помогут школьнице, которая отравилась наркотиками, семье помогут с реабилитацией и психологической поддержкой, сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения.
Ранее в сети появилась информация, что восьмиклассница нашла в подъезде сверток с наркотиком и попробовала его, после чего была госпитализирована с отравлением. Позже детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что девочка стоит на учете отдела по делам несовершеннолетних (ОДН).
"Мы связались с семьей и предложили помощь. Семья получит реабилитационные услуги на базе социально-реабилитационного центра, а также психологическую поддержку. Надеемся, девочка успешно пройдёт реабилитацию. Со своей стороны, мы будем всячески ей в этом помогать, а также поддерживать родителей", — сообщили в департаменте.
В ведомстве добавили, что они знают семью с июля 2019 года. Девочке оказывалась психологическая помощь.
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