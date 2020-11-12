https://ria.ru/20201112/shkolnitsa-1584384838.html

Отравившейся наркотиками московской школьнице помогут работники соцзащиты

Отравившейся наркотиками московской школьнице помогут работники соцзащиты

Специалисты соцзащиты Москвы помогут школьнице, которая отравилась наркотиками, семье помогут с реабилитацией и психологической поддержкой, сообщили в... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T22:22

2020-11-12T22:22

2020-11-12T22:22

ольга ярославская

москва

происшествия

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Специалисты соцзащиты Москвы помогут школьнице, которая отравилась наркотиками, семье помогут с реабилитацией и психологической поддержкой, сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения.Ранее в сети появилась информация, что восьмиклассница нашла в подъезде сверток с наркотиком и попробовала его, после чего была госпитализирована с отравлением. Позже детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что девочка стоит на учете отдела по делам несовершеннолетних (ОДН)."Мы связались с семьей и предложили помощь. Семья получит реабилитационные услуги на базе социально-реабилитационного центра, а также психологическую поддержку. Надеемся, девочка успешно пройдёт реабилитацию. Со своей стороны, мы будем всячески ей в этом помогать, а также поддерживать родителей", — сообщили в департаменте.В ведомстве добавили, что они знают семью с июля 2019 года. Девочке оказывалась психологическая помощь.

https://ria.ru/20201030/shkolnitsa-1582300708.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга ярославская, москва, происшествия