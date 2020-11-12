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В Казани проверили видео, на котором девочка облила одноклассника водой
В Казани проверили видео, на котором девочка облила одноклассника водой
Управление образования Казани провело проверку по опубликованному в соцсетях видео инцидента между пятиклассниками одной из школ города, в ходе которого девочка РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T14:41
2020-11-12T14:41
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 12 ноя - РИА Новости. Управление образования Казани провело проверку по опубликованному в соцсетях видео инцидента между пятиклассниками одной из школ города, в ходе которого девочка облила мальчика сладкой водой, конфликт урегулирован, сообщили РИА Новости в управлении образования.На видео, снятом одним из учеников, девочка и мальчик в помещении класса тянут рюкзак в разные стороны, при этом девочка пытается вылить сладкую воду из бутылки в рюкзак. Когда ей это не удаётся, она выливает содержимое бутылки на голову одноклассника. Конфликт происходит в присутствии женщины – мамы девочки.Управление образования уточняет, что по окончании уроков мама девочки, являющаяся членом родительского комитета, прошла в здание школы без разрешения администрации и классного руководителя, хотя это запрещено правилами школы.По информации управления образования, мама девочки, посмотрев видео, осознала недопустимость своего поведения и раскаивается. С мальчиком работал школьный психолог, ребенку оказана необходимая психологическая помощь, он находится в нормальном состоянии и продолжает учёбу.Также, как отмечается, руководством школы решено принять дополнительные меры по осуществлению пропуска в здание школы. На данный момент объявлен выговор сторожу и учителю. Проведена беседа с учениками и классным руководителем. Ситуация взята под личный контроль директором школы.
https://ria.ru/20191106/1560633951.html
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казань
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казань, происшествия

В Казани проверили видео, на котором девочка облила одноклассника водой

14:41 12.11.2020
 
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 12 ноя - РИА Новости. Управление образования Казани провело проверку по опубликованному в соцсетях видео инцидента между пятиклассниками одной из школ города, в ходе которого девочка облила мальчика сладкой водой, конфликт урегулирован, сообщили РИА Новости в управлении образования.
На видео, снятом одним из учеников, девочка и мальчик в помещении класса тянут рюкзак в разные стороны, при этом девочка пытается вылить сладкую воду из бутылки в рюкзак. Когда ей это не удаётся, она выливает содержимое бутылки на голову одноклассника. Конфликт происходит в присутствии женщины – мамы девочки.
"Управлением образования Казани проведена внутренняя проверка по данному инциденту. Одиннадцатого ноября в средней общеобразовательной школе №12 между двумя учениками пятого класса возникла конфликтная ситуация. По информации администрации школы, девочка кинула в одноклассника ручкой, в ответ на что он облил её портфель", - говорится в сообщении.
Управление образования уточняет, что по окончании уроков мама девочки, являющаяся членом родительского комитета, прошла в здание школы без разрешения администрации и классного руководителя, хотя это запрещено правилами школы.
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"Женщина вмешалась в конфликт, что видно на кадрах видео. По данному инциденту в школе немедленно создали конфликтную комиссию, в которой участвовали директор, заместители, классный руководитель и педагог-психолог. В результате конфликт был урегулирован, родители обеих сторон не имеют претензий друг к другу и к школе", - отмечает ведомство.
По информации управления образования, мама девочки, посмотрев видео, осознала недопустимость своего поведения и раскаивается. С мальчиком работал школьный психолог, ребенку оказана необходимая психологическая помощь, он находится в нормальном состоянии и продолжает учёбу.
Также, как отмечается, руководством школы решено принять дополнительные меры по осуществлению пропуска в здание школы. На данный момент объявлен выговор сторожу и учителю. Проведена беседа с учениками и классным руководителем. Ситуация взята под личный контроль директором школы.
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