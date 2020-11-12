https://ria.ru/20201112/shkola-1584293523.html

В Казани проверили видео, на котором девочка облила одноклассника водой

В Казани проверили видео, на котором девочка облила одноклассника водой

Управление образования Казани провело проверку по опубликованному в соцсетях видео инцидента между пятиклассниками одной из школ города, в ходе которого девочка РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T14:41

2020-11-12T14:41

2020-11-12T14:41

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 12 ноя - РИА Новости. Управление образования Казани провело проверку по опубликованному в соцсетях видео инцидента между пятиклассниками одной из школ города, в ходе которого девочка облила мальчика сладкой водой, конфликт урегулирован, сообщили РИА Новости в управлении образования.На видео, снятом одним из учеников, девочка и мальчик в помещении класса тянут рюкзак в разные стороны, при этом девочка пытается вылить сладкую воду из бутылки в рюкзак. Когда ей это не удаётся, она выливает содержимое бутылки на голову одноклассника. Конфликт происходит в присутствии женщины – мамы девочки.Управление образования уточняет, что по окончании уроков мама девочки, являющаяся членом родительского комитета, прошла в здание школы без разрешения администрации и классного руководителя, хотя это запрещено правилами школы.По информации управления образования, мама девочки, посмотрев видео, осознала недопустимость своего поведения и раскаивается. С мальчиком работал школьный психолог, ребенку оказана необходимая психологическая помощь, он находится в нормальном состоянии и продолжает учёбу.Также, как отмечается, руководством школы решено принять дополнительные меры по осуществлению пропуска в здание школы. На данный момент объявлен выговор сторожу и учителю. Проведена беседа с учениками и классным руководителем. Ситуация взята под личный контроль директором школы.

https://ria.ru/20191106/1560633951.html

https://ria.ru/20200304/1568122498.html

казань

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казань, происшествия