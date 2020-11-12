https://ria.ru/20201112/shakhmaty-1584260655.html
Сериал "Ход королевы" поднял спрос на шахматы во всем мире
Сериал "Ход королевы" поднял спрос на шахматы во всем мире
Сериал "Ход королевы" на Netflix c Аней Тейлор-Джой в главной роли значительно поднял спрос на шахматы на eBay, сообщает Metro. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T12:45
2020-11-12T12:45
2020-11-12T12:45
культура
кино и сериалы
новости культуры
netflix
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Сериал "Ход королевы" на Netflix c Аней Тейлор-Джой в главной роли значительно поднял спрос на шахматы на eBay, сообщает Metro.Так, по данным интернет-магазина, за первые десять дней после премьеры шоу потенциальные покупатели стали вбивать в поисковой строке "шахматы" на 273% чаще, чем раньше. То есть в буквальном смысле каждые шесть секунд."Мы видим, что покупатели во время второго карантина интересуются более традиционными формами проведения досуга. В том числе сильно возрос спрос на шахматы. Если тенденция сохранится, то ко 2 декабря мы уже все будем профессионалами", — заявил Нуман Куреши, менеджер категории игрушек британского отделения eBay.В основе шоу одноименный роман Уолтера Тевиса 1983 года о гениальной шахматистке, лишившейся родителей. В детском приюте она начала принимать успокоительные и научилась играть в шахматы, в которых очень быстро преуспела. В сериале показан ее путь от 8 до 22 лет. Проект получил положительные отзывы зрителей и критиков.
https://ria.ru/20201102/crown-1582673667.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, netflix
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости
. Сериал "Ход королевы" на Netflix c Аней Тейлор-Джой в главной роли значительно поднял спрос на шахматы на eBay, сообщает
Metro.
Так, по данным интернет-магазина, за первые десять дней после премьеры шоу потенциальные покупатели стали вбивать в поисковой строке "шахматы" на 273% чаще, чем раньше. То есть в буквальном смысле каждые шесть секунд.
"Мы видим, что покупатели во время второго карантина интересуются более традиционными формами проведения досуга. В том числе сильно возрос спрос на шахматы. Если тенденция сохранится, то ко 2 декабря мы уже все будем профессионалами", — заявил Нуман Куреши, менеджер категории игрушек британского отделения eBay.
В основе шоу одноименный роман Уолтера Тевиса 1983 года о гениальной шахматистке, лишившейся родителей. В детском приюте она начала принимать успокоительные и научилась играть в шахматы, в которых очень быстро преуспела. В сериале показан ее путь от 8 до 22 лет.
Проект получил положительные отзывы зрителей и критиков.