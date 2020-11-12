Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201112/sestry-1584239416.html
Суд продлил арест обвиняемому в убийстве сестер в Рыбинске
Суд продлил арест обвиняемому в убийстве сестер в Рыбинске
Басманный суд Москвы до февраля продлил срок ареста Виталию Молчанову, обвиняемому в изнасиловании и убийстве двух девочек в Рыбинске, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T11:22
2020-11-12T11:22
денис молчанов
москва
омская область
рыбинск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577459051_0:2:936:528_1400x0_80_0_0_7bb024becfadf8b57a44c8f7c748abcc.jpg
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Басманный суд Москвы до февраля продлил срок ареста Виталию Молчанову, обвиняемому в изнасиловании и убийстве двух девочек в Рыбинске, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.В Рыбинске в сентябре были убиты сестры 8 и 13 лет, их тела мать обнаружила, вернувшись с работы. Возбуждены уголовные дела об убийстве двоих детей, совершенном с особой жестокостью, и изнасиловании. Подозреваемый - сожитель матери девочек Виталий Молчанов, к которому она с детьми переехала около полутора месяцев назад из Омской области после знакомства по интернету. По данным следствия, мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.Полиция задержала Молчанова спустя несколько дней в Рыбинске, подозреваемый прятался в зарослях травы рядом с дачами и гаражами. Он признался в совершении преступления. Ему предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Убийство", "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера".
https://ria.ru/20201106/abkhaziya-1583316328.html
москва
омская область
рыбинск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577459051_46:0:861:611_1400x0_80_0_0_5370144945979a69276682c78a8e2d49.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис молчанов, москва, омская область, рыбинск, происшествия

Суд продлил арест обвиняемому в убийстве сестер в Рыбинске

11:22 12.11.2020
 
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкПодозреваемый в убийстве двух девочек в Рыбинске Виталий Молчанов
Подозреваемый в убийстве двух девочек в Рыбинске Виталий Молчанов - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Басманный суд Москвы до февраля продлил срок ареста Виталию Молчанову, обвиняемому в изнасиловании и убийстве двух девочек в Рыбинске, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказала она. Срок ареста установлен до 18 февраля.
Врач - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября, 10:05
Посол опроверг сообщения о попытке изнасилования россиянки в Абхазии
В Рыбинске в сентябре были убиты сестры 8 и 13 лет, их тела мать обнаружила, вернувшись с работы. Возбуждены уголовные дела об убийстве двоих детей, совершенном с особой жестокостью, и изнасиловании. Подозреваемый - сожитель матери девочек Виталий Молчанов, к которому она с детьми переехала около полутора месяцев назад из Омской области после знакомства по интернету. По данным следствия, мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.
Полиция задержала Молчанова спустя несколько дней в Рыбинске, подозреваемый прятался в зарослях травы рядом с дачами и гаражами. Он признался в совершении преступления. Ему предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Убийство", "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера".
 
Денис МолчановМоскваОмская областьРыбинскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:39На сайте Минобороны открылся раздел о российских миротворцах в Карабахе
00:26В России стартуют продажи iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max
00:19Депутаты ЛДПР предложили отменить штрафы за проезд по "выделенке" ночью
00:12Вузы Москвы и Санкт-Петербурга переходят на дистанционное обучение
00:01Правозащитники заявили о массовой резне мирных жителей в Эфиопии
23:58В Висконсине допустили пересчет голосов на президентских выборах
23:56Зеленский будет ежедневно рассказывать новости из-за негатива в СМИ
23:51ЕС готов оказать гуманитарную помощь пострадавшим в карабахском конфликте
23:36Зампостпреда в ОБСЕ упрекнул Киев в желании переписать Минские соглашения
23:29В Ереване освободили одного из организаторов акции протеста
23:19Штабу Трампа отказали в иске к CNN по делу о "российском вмешательстве"
23:15На МКС скорректировали высоту орбиты
23:08Трамп ввел ограничения против фирм, связанных с китайскими военными
23:03В Москве умерли 70 пациентов с коронавирусом
22:54В Петербурге у 106 школьников выявили кишечную инфекцию
22:52Власти Подмосковья помогут семьям детей, пострадавших из-за прорыва трубы
22:45Для врио главы Хабаровского края наймут семь телохранителей
22:36В Москве назвали условия проведения новогодних корпоративов
22:34Участники международной конференции по Сирии приняли итоговое заявление
22:29Победившая на выборах уборщица прокомментировала сообщения об увольнении
Лента новостейМолния