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Суд продлил арест обвиняемому в убийстве сестер в Рыбинске

Суд продлил арест обвиняемому в убийстве сестер в Рыбинске

Басманный суд Москвы до февраля продлил срок ареста Виталию Молчанову, обвиняемому в изнасиловании и убийстве двух девочек в Рыбинске, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 12.11.2020

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2020-11-12T11:22

денис молчанов

москва

омская область

рыбинск

происшествия

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Басманный суд Москвы до февраля продлил срок ареста Виталию Молчанову, обвиняемому в изнасиловании и убийстве двух девочек в Рыбинске, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.В Рыбинске в сентябре были убиты сестры 8 и 13 лет, их тела мать обнаружила, вернувшись с работы. Возбуждены уголовные дела об убийстве двоих детей, совершенном с особой жестокостью, и изнасиловании. Подозреваемый - сожитель матери девочек Виталий Молчанов, к которому она с детьми переехала около полутора месяцев назад из Омской области после знакомства по интернету. По данным следствия, мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.Полиция задержала Молчанова спустя несколько дней в Рыбинске, подозреваемый прятался в зарослях травы рядом с дачами и гаражами. Он признался в совершении преступления. Ему предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Убийство", "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера".

https://ria.ru/20201106/abkhaziya-1583316328.html

москва

омская область

рыбинск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис молчанов, москва, омская область, рыбинск, происшествия