https://ria.ru/20201112/serialy-1584258731.html

Great Frame и "Рики" запустят более 15 анимационных сериалов Олега Роя

Great Frame и "Рики" запустят более 15 анимационных сериалов Олега Роя

Компания Great Frame совместно с ГК "Рики" запустят 15 новых анимационных сериалов Олега Роя к 2025 году. Также Great Frame уже занимается производством VR-игры РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T12:35

2020-11-12T12:35

2020-11-12T12:35

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МОСКВА, 12 ноя — Пресс-служба Great Frame. Компания Great Frame совместно с ГК "Рики" запустят 15 новых анимационных сериалов Олега Роя к 2025 году. Также Great Frame уже занимается производством VR-игры Fatal Flurry, которая разрабатывается совместно с компанией Zámorev Architects. Помимо этого, в планах у компании производство полнометражного фильма "Контейнеры". Инвестиции во все проекты составят более 2,4 миллиарда рублей. Для реализации этих проектов Great Frame приобрела права у известного писателя и автора анимационных проектов Олега Роя. Производством мультсериалов займётся студия компьютерной анимации "Петербург" (входит в ГК "Рики"), в портфеле которой крупнейшие проекты – "Смешарики", "Малышарики", "Тима и Тома" и другие. Уже сейчас на студии два проекта – "Волшебная лавка Есении" и "Невозможное возможно" – находятся на стадии девелопмента (разработка сценарной концепции, пилотных сценариев, образов персонажей, эскизов локаций, тизеров будущих проектов). Первые серии выйдут уже в 2021 году. Команда Zámorev Architects готовит к выпуску VR-игру "Fatal Flurry" по мотивам романа Олега Роя "Сердце взаймы". На запуск первых анимационных проектов и VR-игры на начальном этапе в бюджете Great Frame предусмотрено 250 миллионов рублей."После рождения дочери я занялся поиском и анализом детского мультипликационного контента, на котором мы с женой хотели бы, чтобы воспитывался наш ребенок, поскольку отчетливо понимали, что так или иначе он все равно столкнется с просмотром мультфильмов. И был удивлен, что достойного контента на рынке достаточно мало. Понимая это и учитывая рост проникновения гаджетов и онлайн-платформ в нашу жизнь, в том числе в жизнь детей, пришел к выводу, что это одно из самых перспективных с точки зрения развития бизнес-направлений современности и будущего, и решил войти в этот бизнес, – говорит генеральный директор Great Frame Михаил Селезнев. – А теперь, изучив более досконально рынок с помощью привлеченных специалистов в этой области, я четко понимаю, что он еще намного обширнее и имеет огромные перспективы в области лицензирования и продажи прав".Кроме того, Great Frame на данный момент уже имеет предварительные договоренности со СКА "Петербург" о производстве мультсериалов "Суперфеи", "Комиссар Лео", "Мечтатели", "Очкарики", "Пушистики", "Стражи гор", "Тюня" и "Шуршики", автором и генеральным продюсером которых является Олег Рой."На данный момент мы производим более 110 минут анимации в месяц и являемся одними из лидеров по этому показателю в России. Текущие мощности СКА "Петербург" позволяют нам брать в работу не только собственные проекты, но и проекты сторонних заказчиков, на которые сейчас приходится порядка 25% от объемов производства. Уже сейчас мы работаем над четырьмя сторонними анимационными проектами, среди которых два проекта Олега Роя – "Супер МЯУ" и "Волшебная лавка Есении". Мы уверены, что яркие идеи Олега в сочетании с нашими техническими возможностями и высочайшей экспертизой студии "Петербург" позволят нам создать анимационные сериалы, которые будут интересны не одному поколению зрителей", – комментирует генеральный директор СКА "Петербург" Дарья Давыдова. Great Frame планирует транслировать новые проекты на телеканалах "Карусель", "Мама", "Мульт", в онлайн-кинотеатрах kinopoisk, ivi, Okko, Premier, tvzavr, на платформах YouTube, Netflix, Amazon Prime.Возврат инвестиций, как отметил генеральный продюсер проектов Олег Рой, планируется осуществлять с помощью продажи лицензий, а также продаж VOD- и AVOD-прав на российском и зарубежном рынках. Рой также не исключает возможности производства своих проектов при партнерстве крупных игроков рынка. Такие переговоры, по его словам, уже ведутся. "На сегодняшний̆ день главной проблемой̆ нашей анимации стала острая нехватка актуального, оригинального и интересного контента. Число студий, которые его создают, невелико, их можно пересчитать по пальцам. Ненамного больше и удачных проектов, которые становятся действительно популярными, получают продолжение и превращаются во вселенные", – считает генеральный продюсер и автор проектов Олег Рой. "Почти у каждого современного пяти-шестилетнего ребенка имеется свой собственный̆ планшет или телефон. Соответственно, и современные требования к детскому контенту принципиально другие. Его должно быть больше, но никак не за счёт качества. Сегодняшний̆ юный̆ зритель гораздо более требователен, ему нужен и юмор, и актуальный̆ язык, и близкие, интересующие его темы, и высококачественная графика, и кликабельность, и хороший̆ звукоряд: музыка и озвучка", – резюмировал Рой. Также Олег Рой объявил о планах по производству полнометражного фильма "Контейнеры". "Проект "Контейнеры" покажет зрителю, что экологическая ситуация планеты и нашей души может привести нас и нашу Землю к тотальной катастрофе. Недаром полное название картины – "Контейнеры, или Приключения на планете, которой нет", – отмечает автор проекта Олег Рой.Развитие других направлений российской анимации, привлекательных для зарубежных стран, остается одной из основных задач на данный момент. Так компания Great Frame взяла на себя миссию развивать VR-направление в мультипликации. По оценкам экспертов, глобальный рынок виртуальной реальности достигнет 34 миллиардов долларов к 2023 году. Более 10 миллионов рублей уже направлено в разработку VR-игры Fatal Flurry ("Смертельный Шквал") для платформ Oculus и Steam. Выпуск продукта состоится в 2021 году.Особенностью этой игры является то, что она создается одновременно с романом Олега Роя "Сердце взаймы", история которого ложится в основу игры. Сюжет романа и игры будут взаимосвязаны.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы