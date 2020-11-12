https://ria.ru/20201112/sauna-1584329212.html

В Москве похитили подростков и заставили их строить сауну

В Москве похитили подростков и заставили их строить сауну

В Москве следователи направили в суд уголовное дело в отношении трех мужчин, которые обвиняются в похищении подростков и использовании их для строительства... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T17:13

2020-11-12T17:13

2020-11-12T17:47

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Москве следователи направили в суд уголовное дело в отношении трех мужчин, которые обвиняются в похищении подростков и использовании их для строительства сауны.Их обвиняют в совершении преступлений по подпунктам "а", "в", "д", "ж", з" части 2 статьи 126 УК ("Похищение двух и более лиц, совершенное группой лиц с применением насилия из корыстных побуждений") и "а", "б", "г" части 2 статьи 127.2 УК ("Использование рабского труда, в отношении двух или более лиц, несовершеннолетних, с применением насилия").Об этом сообщается на сайте СУ СК по городу Москве.По данным следствия, 22 мая 2019 года трое мужчин заметили в одном из магазинов на Щелковском шоссе подростков. Чуть позже мужчины силой увезли их и посадили в подвал жилого дома, после чего заставили начать строительство сауны.Подростки смогли сбежать и рассказать о произошедшем родителям. Те обратились в правоохранительные органы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Преображенский суд Москвы.

https://realty.ria.ru/20190226/1551359607.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия