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В Москве похитили подростков и заставили их строить сауну
В Москве похитили подростков и заставили их строить сауну
В Москве следователи направили в суд уголовное дело в отношении трех мужчин, которые обвиняются в похищении подростков и использовании их для строительства... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T17:13
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следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Москве следователи направили в суд уголовное дело в отношении трех мужчин, которые обвиняются в похищении подростков и использовании их для строительства сауны.Их обвиняют в совершении преступлений по подпунктам "а", "в", "д", "ж", з" части 2 статьи 126 УК ("Похищение двух и более лиц, совершенное группой лиц с применением насилия из корыстных побуждений") и "а", "б", "г" части 2 статьи 127.2 УК ("Использование рабского труда, в отношении двух или более лиц, несовершеннолетних, с применением насилия").Об этом сообщается на сайте СУ СК по городу Москве.По данным следствия, 22 мая 2019 года трое мужчин заметили в одном из магазинов на Щелковском шоссе подростков. Чуть позже мужчины силой увезли их и посадили в подвал жилого дома, после чего заставили начать строительство сауны.Подростки смогли сбежать и рассказать о произошедшем родителям. Те обратились в правоохранительные органы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Преображенский суд Москвы.
https://realty.ria.ru/20190226/1551359607.html
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следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

В Москве похитили подростков и заставили их строить сауну

17:13 12.11.2020 (обновлено: 17:47 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛопаты
Лопаты - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Москве следователи направили в суд уголовное дело в отношении трех мужчин, которые обвиняются в похищении подростков и использовании их для строительства сауны.
Их обвиняют в совершении преступлений по подпунктам "а", "в", "д", "ж", з" части 2 статьи 126 УК ("Похищение двух и более лиц, совершенное группой лиц с применением насилия из корыстных побуждений") и "а", "б", "г" части 2 статьи 127.2 УК ("Использование рабского труда, в отношении двух или более лиц, несовершеннолетних, с применением насилия").
Об этом сообщается на сайте СУ СК по городу Москве.
По данным следствия, 22 мая 2019 года трое мужчин заметили в одном из магазинов на Щелковском шоссе подростков. Чуть позже мужчины силой увезли их и посадили в подвал жилого дома, после чего заставили начать строительство сауны.
Подростки смогли сбежать и рассказать о произошедшем родителям. Те обратились в правоохранительные органы.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Преображенский суд Москвы.
Баня - РИА Новости, 1920, 26.02.2019
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