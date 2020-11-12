https://ria.ru/20201112/sanpin-1584239318.html

Роспотребнадзор утвердил СанПиН по общественному питанию до 2027 года

Роспотребнадзор утвердил СанПиН по общественному питанию до 2027 года

Роспотребнадзор утвердил СанПиН по организации общественного питания до 2027 года, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T11:22

2020-11-12T11:22

2020-11-12T11:53

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор утвердил СанПиН по организации общественного питания до 2027 года, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". Установить срок действия санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" с 1 января 2021 года до 1 января 2027 года", - говорится в документе.В новые правила включены требования с учетом особенностей питания всех категорий граждан: взрослых и детей, инвалидов и лиц, нуждающихся в особом питании, а также питания в детских садах, школах, больницах, социальных и специализированных учреждениях, поясняет на сайте Роспотребнадзора.Содержатся также особенные требования, направленные на снижение риска здоровью детей, обусловленного пищевым фактором, отметили в ведомстве.При разработке новых правил был учтен принцип укрупнения и кодификации требований, это позволило сократить их в 5 раз по сравнению с действующими правилами, при этом неизменными остались требования для предотвращения риска для жизни и здоровья, уточнили в Роспотребнадзоре.Новый СанПиН разработан "с учетом риск-ориентированного подхода", в нем учитываются новейшие технологии и современные виды упаковки и сырья, используемых предприятиями общественного питания. Также "исключено дублирование требований других нормативных документов", говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20201112/pitanie-1584237373.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество