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https://ria.ru/20201112/sanpin-1584239318.html
Роспотребнадзор утвердил СанПиН по общественному питанию до 2027 года
Роспотребнадзор утвердил СанПиН по общественному питанию до 2027 года
Роспотребнадзор утвердил СанПиН по организации общественного питания до 2027 года, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T11:22
2020-11-12T11:53
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор утвердил СанПиН по организации общественного питания до 2027 года, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". Установить срок действия санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" с 1 января 2021 года до 1 января 2027 года", - говорится в документе.В новые правила включены требования с учетом особенностей питания всех категорий граждан: взрослых и детей, инвалидов и лиц, нуждающихся в особом питании, а также питания в детских садах, школах, больницах, социальных и специализированных учреждениях, поясняет на сайте Роспотребнадзора.Содержатся также особенные требования, направленные на снижение риска здоровью детей, обусловленного пищевым фактором, отметили в ведомстве.При разработке новых правил был учтен принцип укрупнения и кодификации требований, это позволило сократить их в 5 раз по сравнению с действующими правилами, при этом неизменными остались требования для предотвращения риска для жизни и здоровья, уточнили в Роспотребнадзоре.Новый СанПиН разработан "с учетом риск-ориентированного подхода", в нем учитываются новейшие технологии и современные виды упаковки и сырья, используемых предприятиями общественного питания. Также "исключено дублирование требований других нормативных документов", говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20201112/pitanie-1584237373.html
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РИА Новости
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60
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор утвердил СанПиН по общественному питанию до 2027 года

11:22 12.11.2020 (обновлено: 11:53 12.11.2020)
 
© Фото : Free-Photos/Pixabay Работники ресторана
Работники ресторана - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Фото : Free-Photos/Pixabay
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор утвердил СанПиН по организации общественного питания до 2027 года, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". Установить срок действия санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" с 1 января 2021 года до 1 января 2027 года", - говорится в документе.
Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
11:12
В Минпросвещения оценили ситуацию с горячим питанием в школах
В новые правила включены требования с учетом особенностей питания всех категорий граждан: взрослых и детей, инвалидов и лиц, нуждающихся в особом питании, а также питания в детских садах, школах, больницах, социальных и специализированных учреждениях, поясняет на сайте Роспотребнадзора.
Содержатся также особенные требования, направленные на снижение риска здоровью детей, обусловленного пищевым фактором, отметили в ведомстве.
При разработке новых правил был учтен принцип укрупнения и кодификации требований, это позволило сократить их в 5 раз по сравнению с действующими правилами, при этом неизменными остались требования для предотвращения риска для жизни и здоровья, уточнили в Роспотребнадзоре.
Новый СанПиН разработан "с учетом риск-ориентированного подхода", в нем учитываются новейшие технологии и современные виды упаковки и сырья, используемых предприятиями общественного питания. Также "исключено дублирование требований других нормативных документов", говорится в сообщении ведомства.
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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