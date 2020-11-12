https://ria.ru/20201112/sanktsii-1584371126.html
Трамп продлил санкции против Ирана
Трамп продлил санкции против Ирана
Американский президент Дональд Трамп продлил действующие санкции США против Ирана, сообщил Белый дом. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T20:16
2020-11-12T20:16
2020-11-12T20:16
дональд трамп
иран
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 ноя – РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп продлил действующие санкции США против Ирана, сообщил Белый дом.Санкции подразумевают, в частности, заморозку активов иранского правительства. Ограничительные меры связаны не с ядерной программой, а в том числе с программой создания баллистических ракет, а также по обвинениям со стороны США в адрес Ирана в поддержке международного терроризма.
https://ria.ru/20200821/iran-1576048489.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, иран, сша, в мире