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Трамп продлил санкции против Ирана
Трамп продлил санкции против Ирана
Американский президент Дональд Трамп продлил действующие санкции США против Ирана, сообщил Белый дом. РИА Новости, 12.11.2020
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дональд трамп
иран
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 ноя – РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп продлил действующие санкции США против Ирана, сообщил Белый дом.Санкции подразумевают, в частности, заморозку активов иранского правительства. Ограничительные меры связаны не с ядерной программой, а в том числе с программой создания баллистических ракет, а также по обвинениям со стороны США в адрес Ирана в поддержке международного терроризма.
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дональд трамп, иран, сша, в мире

Трамп продлил санкции против Ирана

20:16 12.11.2020
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© REUTERS / Carlos Barria
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ВАШИНГТОН, 12 ноя – РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп продлил действующие санкции США против Ирана, сообщил Белый дом.

"Наши отношения с Ираном еще не нормализовались… По этой причине я решил, что необходимо продлить режим чрезвычайного положения в отношении Ирана, объявленный в указе 12170 от 14 ноября 1979 года", - говорится в заявлении президента.

Граффити перед бывшим посольством США в Тегеране - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
21 августа, 08:00
Санкции против Ирана: мнение США и неправильное
Санкции подразумевают, в частности, заморозку активов иранского правительства. Ограничительные меры связаны не с ядерной программой, а в том числе с программой создания баллистических ракет, а также по обвинениям со стороны США в адрес Ирана в поддержке международного терроризма.
 
Дональд ТрампИранСШАВ мире
 
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