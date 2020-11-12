https://ria.ru/20201112/sanktsii-1584371126.html

Трамп продлил санкции против Ирана

Трамп продлил санкции против Ирана

Американский президент Дональд Трамп продлил действующие санкции США против Ирана, сообщил Белый дом. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T20:16

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дональд трамп

иран

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 12 ноя – РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп продлил действующие санкции США против Ирана, сообщил Белый дом.Санкции подразумевают, в частности, заморозку активов иранского правительства. Ограничительные меры связаны не с ядерной программой, а в том числе с программой создания баллистических ракет, а также по обвинениям со стороны США в адрес Ирана в поддержке международного терроризма.

https://ria.ru/20200821/iran-1576048489.html

иран

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, иран, сша, в мире