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ЕС продлил санкции против Венесуэлы
ЕС продлил санкции против Венесуэлы
Совет ЕС в четверг продлил санкции против Венесуэлы на год, до 14 ноября 2021 года, говорится в заявлении. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T16:34
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евросоюз
венесуэла
в мире
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Совет ЕС в четверг продлил санкции против Венесуэлы на год, до 14 ноября 2021 года, говорится в заявлении.Отмечается, что решение было принято в свете текущего "политического, экономического, социального и гуманитарного кризиса" в Венесуэле в связи с "постоянными действиями по подрыву демократии и верховенства права" и "несоблюдением прав человека".Санкции включают оружейное эмбарго, а также запрет на поездки и заморозку активов 36 человек из списка официальных лиц, ответственных за нарушение прав человека и подрыв демократии и верховенства права.Публикация решения в официальном журнале ЕС ожидается 13 ноября 2020 года.В конце июня Совет ЕС расширил список должностных лиц Венесуэлы, в отношении которых действуют ограничительные меры "из-за их роли в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство закона в Венесуэле", и добавил в него 11 фамилий. Теперь в списке находятся 36 человек. Ограничительные меры ЕС в отношении Венесуэлы были введены в ноябре 2017 года. Они включают эмбарго на поставки оружия, а также запрет на поездки и замораживание активов в отношении ряда венесуэльских должностных лиц. 8 июля к этим санкциям присоединилась Швейцария.
https://ria.ru/20200904/sanktsii-1576795173.html
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евросоюз, венесуэла, в мире

ЕС продлил санкции против Венесуэлы

16:34 12.11.2020 (обновлено: 16:52 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги стран Евросоюза
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Совет ЕС в четверг продлил санкции против Венесуэлы на год, до 14 ноября 2021 года, говорится в заявлении.
Отмечается, что решение было принято в свете текущего "политического, экономического, социального и гуманитарного кризиса" в Венесуэле в связи с "постоянными действиями по подрыву демократии и верховенства права" и "несоблюдением прав человека".
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Санкции включают оружейное эмбарго, а также запрет на поездки и заморозку активов 36 человек из списка официальных лиц, ответственных за нарушение прав человека и подрыв демократии и верховенства права.
Публикация решения в официальном журнале ЕС ожидается 13 ноября 2020 года.
В конце июня Совет ЕС расширил список должностных лиц Венесуэлы, в отношении которых действуют ограничительные меры "из-за их роли в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство закона в Венесуэле", и добавил в него 11 фамилий. Теперь в списке находятся 36 человек. Ограничительные меры ЕС в отношении Венесуэлы были введены в ноябре 2017 года. Они включают эмбарго на поставки оружия, а также запрет на поездки и замораживание активов в отношении ряда венесуэльских должностных лиц. 8 июля к этим санкциям присоединилась Швейцария.
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