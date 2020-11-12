Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201112/sakhalin-1584237001.html
Губернатор Сахалина попросил помощи в устранении последствий пандемии
Губернатор Сахалина попросил помощи в устранении последствий пандемии
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко попросил у Минфина РФ помощь на устранение экономических последствий пандемии, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T11:11
2020-11-12T11:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
валерий лимаренко
сахалин
сахалинская область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582657595_0:404:2793:1975_1400x0_80_0_0_18e4bed28a2777910c4d4e90471bb9d1.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко попросил у Минфина РФ помощь на устранение экономических последствий пандемии, сообщает пресс-служба главы региона в четверг."Сахалинская область – стратегически важный субъект нашей страны. На протяжении долгих лет нефтедобывающий островной регион вносит значительный вклад в экономическое развитие России. В предстоящий год нам самим необходима помощь, чтобы справиться с экономическими последствиями пандемии. Сахалинцы и курильчане не должны от этого пострадать. Нужна федеральная поддержка, чтобы выполнить программы по переселению из аварийного жилья, асфальтированию дорог, строительству школ и других важных социальных объектов", – сказал губернатор в беседе с замминистра финансов РФ Ириной Окладниковой.По информации пресс-службы, Лимаренко обратился в Минфин РФ с предложением предоставить Сахалинской области дополнительную финансовую помощь, в том числе в рамках перераспределения средств. Оно намечено на конец ноября – первую декаду декабря.В числе вопросов, для решения которых необходима помощь федерального центра, - масштабная реконструкция ветхих электросетей на островах, компенсация роста цен на газ, программа переселения жителей Охинского района (север Сахалина), пострадавших от нефтегорского землетрясения.Ранее сообщалось что в 2021-м и последующие два года из-за снижения цен на нефть, сокращения добычи нефти по проектам "Сахалин-1" и "Сахалин-2" и пандемии бюджет Сахалинской области впервые с 2014 года станет дефицитным. Нефтегазовые доходы региона по сравнению с 2020 годом сократятся почти вдвое. Общие доходы бюджета в сравнении с 2020 годом сократятся на 64 миллиарда рублей. Дефицит бюджета в 2021 году превысит 19%, в 2022 и 2023 годах составит по 15%.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201006/ekonomika-1578292303.html
сахалин
сахалинская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582657595_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_195413b155db09a9ab568f41bd49f928.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валерий лимаренко, сахалин, сахалинская область, экономика

Губернатор Сахалина попросил помощи в устранении последствий пандемии

11:11 12.11.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко попросил у Минфина РФ помощь на устранение экономических последствий пандемии, сообщает пресс-служба главы региона в четверг.
"Сахалинская область – стратегически важный субъект нашей страны. На протяжении долгих лет нефтедобывающий островной регион вносит значительный вклад в экономическое развитие России. В предстоящий год нам самим необходима помощь, чтобы справиться с экономическими последствиями пандемии. Сахалинцы и курильчане не должны от этого пострадать. Нужна федеральная поддержка, чтобы выполнить программы по переселению из аварийного жилья, асфальтированию дорог, строительству школ и других важных социальных объектов", – сказал губернатор в беседе с замминистра финансов РФ Ириной Окладниковой.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время переговоров с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко в Минске - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 08:00
Конструктивные меры: в России приняли план восстановления экономики
По информации пресс-службы, Лимаренко обратился в Минфин РФ с предложением предоставить Сахалинской области дополнительную финансовую помощь, в том числе в рамках перераспределения средств. Оно намечено на конец ноября – первую декаду декабря.
В числе вопросов, для решения которых необходима помощь федерального центра, - масштабная реконструкция ветхих электросетей на островах, компенсация роста цен на газ, программа переселения жителей Охинского района (север Сахалина), пострадавших от нефтегорского землетрясения.
Ранее сообщалось что в 2021-м и последующие два года из-за снижения цен на нефть, сокращения добычи нефти по проектам "Сахалин-1" и "Сахалин-2" и пандемии бюджет Сахалинской области впервые с 2014 года станет дефицитным. Нефтегазовые доходы региона по сравнению с 2020 годом сократятся почти вдвое. Общие доходы бюджета в сравнении с 2020 годом сократятся на 64 миллиарда рублей. Дефицит бюджета в 2021 году превысит 19%, в 2022 и 2023 годах составит по 15%.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики - РИА Новости, 1920, 05.06.2020
5 июня, 12:23Инфографика
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Валерий ЛимаренкоСахалинСахалинская областьЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:39На сайте Минобороны открылся раздел о российских миротворцах в Карабахе
00:26В России стартуют продажи iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max
00:19Депутаты ЛДПР предложили отменить штрафы за проезд по "выделенке" ночью
00:12Вузы Москвы и Санкт-Петербурга переходят на дистанционное обучение
00:01Правозащитники заявили о массовой резне мирных жителей в Эфиопии
23:58В Висконсине допустили пересчет голосов на президентских выборах
23:56Зеленский будет ежедневно рассказывать новости из-за негатива в СМИ
23:51ЕС готов оказать гуманитарную помощь пострадавшим в карабахском конфликте
23:36Зампостпреда в ОБСЕ упрекнул Киев в желании переписать Минские соглашения
23:29В Ереване освободили одного из организаторов акции протеста
23:19Штабу Трампа отказали в иске к CNN по делу о "российском вмешательстве"
23:15На МКС скорректировали высоту орбиты
23:08Трамп ввел ограничения против фирм, связанных с китайскими военными
23:03В Москве умерли 70 пациентов с коронавирусом
22:54В Петербурге у 106 школьников выявили кишечную инфекцию
22:52Власти Подмосковья помогут семьям детей, пострадавших из-за прорыва трубы
22:45Для врио главы Хабаровского края наймут семь телохранителей
22:36В Москве назвали условия проведения новогодних корпоративов
22:34Участники международной конференции по Сирии приняли итоговое заявление
22:29Победившая на выборах уборщица прокомментировала сообщения об увольнении
Лента новостейМолния