https://ria.ru/20201112/sakhalin-1584237001.html

Губернатор Сахалина попросил помощи в устранении последствий пандемии

Губернатор Сахалина попросил помощи в устранении последствий пандемии

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко попросил у Минфина РФ помощь на устранение экономических последствий пандемии, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 12.11.2020

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко попросил у Минфина РФ помощь на устранение экономических последствий пандемии, сообщает пресс-служба главы региона в четверг."Сахалинская область – стратегически важный субъект нашей страны. На протяжении долгих лет нефтедобывающий островной регион вносит значительный вклад в экономическое развитие России. В предстоящий год нам самим необходима помощь, чтобы справиться с экономическими последствиями пандемии. Сахалинцы и курильчане не должны от этого пострадать. Нужна федеральная поддержка, чтобы выполнить программы по переселению из аварийного жилья, асфальтированию дорог, строительству школ и других важных социальных объектов", – сказал губернатор в беседе с замминистра финансов РФ Ириной Окладниковой.По информации пресс-службы, Лимаренко обратился в Минфин РФ с предложением предоставить Сахалинской области дополнительную финансовую помощь, в том числе в рамках перераспределения средств. Оно намечено на конец ноября – первую декаду декабря.В числе вопросов, для решения которых необходима помощь федерального центра, - масштабная реконструкция ветхих электросетей на островах, компенсация роста цен на газ, программа переселения жителей Охинского района (север Сахалина), пострадавших от нефтегорского землетрясения.Ранее сообщалось что в 2021-м и последующие два года из-за снижения цен на нефть, сокращения добычи нефти по проектам "Сахалин-1" и "Сахалин-2" и пандемии бюджет Сахалинской области впервые с 2014 года станет дефицитным. Нефтегазовые доходы региона по сравнению с 2020 годом сократятся почти вдвое. Общие доходы бюджета в сравнении с 2020 годом сократятся на 64 миллиарда рублей. Дефицит бюджета в 2021 году превысит 19%, в 2022 и 2023 годах составит по 15%.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201006/ekonomika-1578292303.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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