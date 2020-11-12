Губернатор Сахалина попросил помощи в устранении последствий пандемии
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко попросил у Минфина РФ помощь на устранение экономических последствий пандемии, сообщает пресс-служба главы региона в четверг.
"Сахалинская область – стратегически важный субъект нашей страны. На протяжении долгих лет нефтедобывающий островной регион вносит значительный вклад в экономическое развитие России. В предстоящий год нам самим необходима помощь, чтобы справиться с экономическими последствиями пандемии. Сахалинцы и курильчане не должны от этого пострадать. Нужна федеральная поддержка, чтобы выполнить программы по переселению из аварийного жилья, асфальтированию дорог, строительству школ и других важных социальных объектов", – сказал губернатор в беседе с замминистра финансов РФ Ириной Окладниковой.
По информации пресс-службы, Лимаренко обратился в Минфин РФ с предложением предоставить Сахалинской области дополнительную финансовую помощь, в том числе в рамках перераспределения средств. Оно намечено на конец ноября – первую декаду декабря.
В числе вопросов, для решения которых необходима помощь федерального центра, - масштабная реконструкция ветхих электросетей на островах, компенсация роста цен на газ, программа переселения жителей Охинского района (север Сахалина), пострадавших от нефтегорского землетрясения.
Ранее сообщалось что в 2021-м и последующие два года из-за снижения цен на нефть, сокращения добычи нефти по проектам "Сахалин-1" и "Сахалин-2" и пандемии бюджет Сахалинской области впервые с 2014 года станет дефицитным. Нефтегазовые доходы региона по сравнению с 2020 годом сократятся почти вдвое. Общие доходы бюджета в сравнении с 2020 годом сократятся на 64 миллиарда рублей. Дефицит бюджета в 2021 году превысит 19%, в 2022 и 2023 годах составит по 15%.
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