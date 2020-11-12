https://ria.ru/20201112/ryba-1584287208.html

В России могут начать разводить самую полезную в мире рыбу

В России могут начать разводить самую полезную в мире рыбу

Самую полезную в мире рыбу – палию, которую также называют гольцом из-за частичного отсутствия чешуи на теле, могут начать разводить в России в искусственных... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T14:16

2020-11-12T14:16

2020-11-12T14:26

университетская наука

навигатор абитуриента

сибирский федеральный университет

таймыр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/153238/27/1532382700_0:324:3456:2268_1400x0_80_0_0_6e1200380227bcba43b779d8c630c5f2.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Самую полезную в мире рыбу – палию, которую также называют гольцом из-за частичного отсутствия чешуи на теле, могут начать разводить в России в искусственных условиях, работу над этим ведут ученые Сибирского федерального университета, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки.Отмечается, что полезность гольца заключается в высоком содержании длинноцепочечных омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, отвечающих за благополучие сердечно-сосудистой и нервной системы человека, молодость кожи, профилактику дегенеративных изменений в мозге и предотвращение ожирения. Для удовлетворения суточной потребности человека в омега-3 достаточно 35 граммов филе гольца. Сейчас эта рыба семейства лососевых малодоступна потребителям, потому что обитает исключительно в природных водоемах.В сентябре ученые СФУ приняли участие в экспедиции на озеро Собачье на полуострове Таймыр, чтобы изучить особенности жизни боганидской палии – красной рыбы из семейства лососевых. Для эксперимента выловили два десятка особей. Ученые использовали щадящие прижизненные методы для отбора икры – все манипуляции над рыбами проводили под наркозом, после чего гольцы были отпущены обратно в озеро.Полученную икру оплодотворили в искусственных условиях и доставили на Норильский рыбоводно-инкубационный завод. Там после окончания инкубации - в начале весны - будущему поколению гольцов предстоит расти и участвовать в последующих экспериментах. Одна из принципиальных задач для исследователей - разработать полноценный корм для гольцов, которые будут жить в условиях рыбного хозяйства.

https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584214806.html

https://ria.ru/20201109/rosselkhoznadzor-1583751793.html

таймыр

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, сибирский федеральный университет, таймыр