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В России могут начать разводить самую полезную в мире рыбу
В России могут начать разводить самую полезную в мире рыбу
Самую полезную в мире рыбу – палию, которую также называют гольцом из-за частичного отсутствия чешуи на теле, могут начать разводить в России в искусственных... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T14:16
2020-11-12T14:26
университетская наука
навигатор абитуриента
сибирский федеральный университет
таймыр
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Самую полезную в мире рыбу – палию, которую также называют гольцом из-за частичного отсутствия чешуи на теле, могут начать разводить в России в искусственных условиях, работу над этим ведут ученые Сибирского федерального университета, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки.Отмечается, что полезность гольца заключается в высоком содержании длинноцепочечных омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, отвечающих за благополучие сердечно-сосудистой и нервной системы человека, молодость кожи, профилактику дегенеративных изменений в мозге и предотвращение ожирения. Для удовлетворения суточной потребности человека в омега-3 достаточно 35 граммов филе гольца. Сейчас эта рыба семейства лососевых малодоступна потребителям, потому что обитает исключительно в природных водоемах.В сентябре ученые СФУ приняли участие в экспедиции на озеро Собачье на полуострове Таймыр, чтобы изучить особенности жизни боганидской палии – красной рыбы из семейства лососевых. Для эксперимента выловили два десятка особей. Ученые использовали щадящие прижизненные методы для отбора икры – все манипуляции над рыбами проводили под наркозом, после чего гольцы были отпущены обратно в озеро.Полученную икру оплодотворили в искусственных условиях и доставили на Норильский рыбоводно-инкубационный завод. Там после окончания инкубации - в начале весны - будущему поколению гольцов предстоит расти и участвовать в последующих экспериментах. Одна из принципиальных задач для исследователей - разработать полноценный корм для гольцов, которые будут жить в условиях рыбного хозяйства.
https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584214806.html
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университетская наука, навигатор абитуриента, сибирский федеральный университет, таймыр

В России могут начать разводить самую полезную в мире рыбу

14:16 12.11.2020 (обновлено: 14:26 12.11.2020)
 
© Фото : СФУ/Лариса ГлущенкоПалия
Палия - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Фото : СФУ/Лариса Глущенко
Палия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Самую полезную в мире рыбу – палию, которую также называют гольцом из-за частичного отсутствия чешуи на теле, могут начать разводить в России в искусственных условиях, работу над этим ведут ученые Сибирского федерального университета, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки.
"В 2018 году коллектив ученых Сибирского федерального университета и Института биофизики ФИЦ КНЦ СО РАН под руководством доктора биологических наук Михаила Гладышева доказали – палия, которую также называют гольцом за частичное отсутствие чешуи на теле, является самой полезной рыбой в мире", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что полезность гольца заключается в высоком содержании длинноцепочечных омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, отвечающих за благополучие сердечно-сосудистой и нервной системы человека, молодость кожи, профилактику дегенеративных изменений в мозге и предотвращение ожирения. Для удовлетворения суточной потребности человека в омега-3 достаточно 35 граммов филе гольца. Сейчас эта рыба семейства лососевых малодоступна потребителям, потому что обитает исключительно в природных водоемах.
"Ученые Сибирского федерального университета исследуют возможности разведения палии (или гольца) в условиях рыбных хозяйств – в том числе занимаются разработкой полноценного корма, чтобы голец "культурный" сохранил высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот", - добавляют в Минобрнауки.
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В сентябре ученые СФУ приняли участие в экспедиции на озеро Собачье на полуострове Таймыр, чтобы изучить особенности жизни боганидской палии – красной рыбы из семейства лососевых. Для эксперимента выловили два десятка особей. Ученые использовали щадящие прижизненные методы для отбора икры – все манипуляции над рыбами проводили под наркозом, после чего гольцы были отпущены обратно в озеро.
Полученную икру оплодотворили в искусственных условиях и доставили на Норильский рыбоводно-инкубационный завод. Там после окончания инкубации - в начале весны - будущему поколению гольцов предстоит расти и участвовать в последующих экспериментах. Одна из принципиальных задач для исследователей - разработать полноценный корм для гольцов, которые будут жить в условиях рыбного хозяйства.
"Рыба эта редкая. Если вылавливать ее в северных озерах, мы очень быстро уничтожим всю популяцию. Альтернативное решение – выяснить, что именно делает гольца таким уникальным и попытаться максимально воссоздать необходимые условия, в которых рыба будет хорошо воспроизводиться, сохраняя максимум своих полезных свойств", – пояснила доцент кафедры водных и наземных экосистем СФУ Анастасия Рудченко.
 
Университетская наукаНавигатор абитуриентаСибирский федеральный университетТаймыр
 
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