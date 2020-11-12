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В Рязани загорелась крыша торгового центра
В Рязани загорелась крыша торгового центра
Кровля торгового центра загорелась на Московском шоссе в Рязани, возгорание тушат по третьему номеру сложности, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 12.11.2020
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пожар в тц в рязани
россия
рязань
происшествия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Кровля торгового центра загорелась на Московском шоссе в Рязани, возгорание тушат по третьему номеру сложности, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.По его словам, пожару присвоен третий номер сложности. Площадь возгорания уточняется.Также прошла эвакуация посетителей из торгового центра.Сообщается, что пожар локализован.
россия
рязань
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РИА Новости
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Кадры пожара в одном из крупнейших ТЦ Рязани
В одном из крупнейших торговых центров Рязани случилось возгорание площадью более 400 метров. На месте работают сотрудники МЧС. Пожар тушат по повышенному номеру сложности.
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пожар в тц в рязани, россия, рязань, происшествия

В Рязани загорелась крыша торгового центра

17:50 12.11.2020 (обновлено: 18:59 12.11.2020)
 
© Фото : МЧС РоссииПожар в ТЦ М5Молл в Рязани
Пожар в ТЦ М5Молл в Рязани - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Фото : МЧС России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Кровля торгового центра загорелась на Московском шоссе в Рязани, возгорание тушат по третьему номеру сложности, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"На Московском шоссе горит кровля торгового центра "М5 Молл", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пожару присвоен третий номер сложности. Площадь возгорания уточняется.
Также прошла эвакуация посетителей из торгового центра.
Сообщается, что пожар локализован.

"В 18.20 пожар локализован на площади 500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

 
Пожар в ТЦ в РязаниРоссияРязаньПроисшествия
 
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