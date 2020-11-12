https://ria.ru/20201112/ryazan-1584339220.html

В Рязани загорелась крыша торгового центра

В Рязани загорелась крыша торгового центра

Кровля торгового центра загорелась на Московском шоссе в Рязани, возгорание тушат по третьему номеру сложности, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 12.11.2020

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пожар в тц в рязани

россия

рязань

происшествия

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Кровля торгового центра загорелась на Московском шоссе в Рязани, возгорание тушат по третьему номеру сложности, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.По его словам, пожару присвоен третий номер сложности. Площадь возгорания уточняется.Также прошла эвакуация посетителей из торгового центра.Сообщается, что пожар локализован.

россия

рязань

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры пожара в одном из крупнейших ТЦ Рязани В одном из крупнейших торговых центров Рязани случилось возгорание площадью более 400 метров. На месте работают сотрудники МЧС. Пожар тушат по повышенному номеру сложности. 2020-11-12T17:50 true PT0M32S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в тц в рязани, россия, рязань, происшествия