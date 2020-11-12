https://ria.ru/20201112/rusofobiya-1584274881.html

Лавров заявил, что русофобия стала частью политической культуры США

Лавров заявил, что русофобия стала частью политической культуры США

Будет обидно, если внутренние проблемы в США опять будут решать за счет России и русофобии, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T13:21

2020-11-12T13:21

2020-11-12T13:21

россия

сергей лавров

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155815/19/1558151967_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_b34fb03514a28ae767e155a9ea93973c.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Будет обидно, если внутренние проблемы в США опять будут решать за счет России и русофобии, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой.

https://ria.ru/20201112/vlast-1584100495.html

россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей лавров, джо байден, сша, в мире