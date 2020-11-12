Лавров заявил, что русофобия стала частью политической культуры США
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студентами МГИМО в Москве. 1 сентября 2019
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Будет обидно, если внутренние проблемы в США опять будут решать за счет России и русофобии, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"За последние 4 года, ну начиная с последних месяцев президентства (Барака) Обамы, такая была русофобия посеяна в американском обществе, что сейчас это уже стало частью политической культуры. Будет обидно, если Америка будет пытаться воссоединять нацию на такой русофобской основе", - сказал Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.
Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой.