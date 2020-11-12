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Лавров заявил, что русофобия стала частью политической культуры США
Лавров заявил, что русофобия стала частью политической культуры США
Будет обидно, если внутренние проблемы в США опять будут решать за счет России и русофобии, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T13:21
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россия
сергей лавров
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Будет обидно, если внутренние проблемы в США опять будут решать за счет России и русофобии, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой.
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россия, сергей лавров, джо байден, сша, в мире

Лавров заявил, что русофобия стала частью политической культуры США

13:21 12.11.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студентами МГИМО в Москве. 1 сентября 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студентами МГИМО в Москве. 1 сентября 2019 - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Будет обидно, если внутренние проблемы в США опять будут решать за счет России и русофобии, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"За последние 4 года, ну начиная с последних месяцев президентства (Барака) Обамы, такая была русофобия посеяна в американском обществе, что сейчас это уже стало частью политической культуры. Будет обидно, если Америка будет пытаться воссоединять нацию на такой русофобской основе", - сказал Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.

Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой.
Джо Байден на большом экране в Уилмингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
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Русские хакеры курят в стороне: кто захватил настоящую власть в США
 
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